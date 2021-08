Inseguridad y culpas ajenas | Opinión

Días difíciles ha tenido Bogotá por cuenta de la inseguridad en las calles. Y a pesar de que los indicadores ya lo venían reflejando, hasta ahora se le dio la relevancia al tema por parte de varios generales de la policía, ministros y Alcaldía Mayor.

Desde hace un tiempo se venia alertando sobre los incrementos significativos en los homicidios, la extorsión, el hurto a personas, automóviles, celulares, motocicletas, y hasta las lesiones personales. La administración argumentaba que era previsible dicho aumento conforme la ciudad fuera regresando a sus actividades cotidianas y volviera a la normalidad. Sin embargo, en el camino fuimos testigos de hechos cada vez más violentos como las balaceras en vía pública y a plena luz del día. Y lo peor es que en medio de un atraco, las victimas además de perder sus pertenencias también están saliendo heridas y hasta han perdido sus vidas por un celular o una bicicleta.



La respuesta institucional ha sido aumentar el pie de fuerza de la policía. Una receta clásica que genera resultados en el corto plazo, conlleva titulares de prensa y envía un mensaje de gestión pública. Sin embargo, el problema no se resuelve aumentando el pie de fuerza, pues la inseguridad no es solo por falta de policías. La poca confianza en las autoridades y en los mecanismos de justicia socavan cualquier estrategia contra el delito. Y los delincuentes lo saben y lo tienen claro. Saben que muchos delitos por ser menores son excarcelables. De allí que la reincidencia sea un problema recurrente que sigue sin solución.

En medio de las dificultades del momento y la presión mediática se formulan toda clase de hipótesis, que dan como resultado estrategias como crear un comando especial para combatir el crimen cometido por migrantes, que permita a su vez identificarlos y judicializarlos fácilmente. Una medida controvertida, arriesgada y que carece de evidencia y estudios que la soporten.



Puede que la alcaldesa se equivoque en la forma y en el tono. Pero en el fondo pone de relieve un problema: las dificultades para identificar y judicializar delincuentes cuando son indocumentados. Aunque de allí a concluir que no se pueden judicializar por falta de papeles no es cierto, pues hay protocolos que debe seguir la policía judicial y la fiscalía, quien tiene la obligación de presentar al capturado en la audiencia de legalización de captura.

Para empezar, no hay evidencia clara que permita estimar qué tanto los migrantes han empeorado la criminalidad en la ciudad. Si bien los hechos recientes han sido delitos de alto perfil y a veces trágicos cometidos por migrantes, no podemos asumir que esa sea la regla general. De lo contrario, estaríamos validando un discurso sin evidencia que asume que los venezolanos son el grupo más propensos a la delincuencia que otros. Alimentando la xenofobia y haciendo que muchos bogotanos los empiecen a considerar como una amenaza para su seguridad.



Las estadísticas mas recientes del INPEC señalan que actualmente hay 2.466 extranjeros en las cárceles del país. Un 81% son venezolanos. Una cifra pequeña comparada con los mas de 94.000 colombianos que hacen parte de la población carcelaria. Ahora bien, las cifras de venezolanos en las cárceles del país si registran un aumento considerable. En 2016 se contabilizaban 248 presos, y a 2021 la cifra alcanza los 1.986.



En Bogotá de acuerdo con las cifras oficiales, cerca del 2% de los hurtos son cometidos por migrantes venezolanos. Puede que el porcentaje sea mayor, pues no siempre la gente denuncia por falta de confianza en la justicia, porque no tiene el tiempo para realizar dicho trámite o porque las mismas autoridades los desestimulan argumentando que como no tienen papeles para identificarlos, la denuncia no va a prosperar.

Lo cierto es que se requiere entender mejor este fenómeno y analizar diferentes formas de identificación para inmigrantes indocumentados. Una tarea que conlleva dejar de lado los juicios de valor o los cálculos políticos y entender que el problema de inseguridad va mucho más allá de la nacionalidad.



Si el propósito de la administración es identificar a los migrantes para prevenir acciones delictivas, va por el camino equivocado y no tendrá mucho efecto, pero si la medida se concibe como un símbolo de inclusión que le permita a los indocumentados la oportunidad de participar de la vida urbana, es posible que tenga acogida y que por esta vía se pueda tener una mejor información.



Muchas ciudades del mundo han optado por entregar tarjetas de identificación que, aunque no define su estatus migratorio, si le brinda la posibilidad a un migrante de poder identificarse. Situación que ha demostrado ser una estrategia eficiente para que las comunidades sean más seguras y aumente la confianza social.



Ahora, identificar a todos los migrantes que hay en Bogotá, no será fácil porque muchos no ingresan por puntos fronterizos oficiales, no todos tienen prueba que acredite su identidad, tampoco pruebas de residencia dentro de la ciudad y algunos van de tránsito.



Antes que crear un comando especial, se necesita entender mejor el fenómeno de la migración en toda su complejidad donde hay más ventajas que desventajas, y a partir de allí desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y no al calor de la coyuntura.

ÓMAR ORÓSTEGUI

FUTUROS URBANOS

En Twitter: @OmarOrostegui