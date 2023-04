Estudiantes y docentes de la Institución Educativa Antonio Vandunen, ubicado en la localidad de Fontibón, denuncian que desde el mes de enero del año en curso los baños se encuentran en mantenimiento y deben utilizar nueve para todo el personal.



La denuncia fue dada a conocer por CityTv, quienes se desplazaron hasta el colegio oficial y conocieron la denuncia de una madre de familia cuyo hijo tiene problemas renales y es uno de los grandes afectados por la situación.



Marlene Rodriguez, representante de los padres de familia denunció: "Un niño no puede ir solo al baño porque hay personas que no son del colegio y eso es un peligro. ¿Dónde están las personas correspondientes para que nos ayuden?.



De la misma manera, Karen Vásquez, madre de un menor de siete años que padece hidronefrosis renal (enfermedad que que se caracteriza por un exceso de líquido en un riñón debido a la acumulación de orina), denuncia que no puede llevarlo al colegio por la falta de baños.



"Él no puede aguantar ni esperar a que más de 10 niños entren para él poder hacer sus necesidades ya que esto afecta su salud", dijo a CityTV, "yo no lo puedo traer al colegio porque no hay baños, ya se ha orinado en los pantalones", finalizó.



El medio de comunicación anteriormente citado se contactó con la Secretaría de Educación quienes mediante un comunicado dijeron: "Vamos a realizar visita de seguimiento, y, si es el caso timar las respectivas acciones con la interventoría".

