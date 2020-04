Planes de cuarentena para los amantes de la historia de Bogotá

Como plan en esta Semana Santa y en la tercera semana de Cuarentena, El Archivo de Bogotá y la Secretaría General ofrecen una amplia programación para aprender más sobre la historia de Bogotá.



Historiadores, a través de conversatorios en línea, tratarán temas como la Bogotá de principios del siglo XX, las actividades de ocio que realizaban los bogotanos a finales del siglo XIX, las tradiciones de Semana Santa, la historia del transporte en la ciudad y el Bogotazo.

"Los usuarios y seguidores del Archivo de Bogotá podrán conocer en los conversatorios virtuales momentos muy interesantes de la historia de la ciudad, sus costumbres y tradiciones a cargo de un equipo de expertos historiadores", afirmó la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, Margarita Barraquer.

Esta es la programación para los próximos días. Recuerde que la transmisión será a través de la cuenta de Instagram del Archivo de Bogotá (archivodebogota).



6 de abril – 11:00 a.m: Semana Santa en Bogotá, Iglesias y tradiciones

La antropóloga e historiadora María Eugenia Hernández, explicará la historia de las tradiciones religiosas bogotanas.



9 de abril – 11:00 a.m: El Bogotazo

La historiadora María Eugenia Hernández recordará uno de los capítulos más impactantes de la historia bogotana.



13 de abril – 11:00 a.m: Del Tranvía al Metro

El antropólogo e historiador, Luis Enrique Rodríguez relará la historia del transporte público.



16 de abril – 11:00 a.m: El legado del Teatro La Candelaria

La historiadora Carmen Alicia Florián hará un homenaje a Santiago García, fundador del Teatro La Candelaria, y su aporte al teatro bogotano

Volver el aislamiento un capítulo de la historia

Por su parte, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) invita a los ciudadanos a compartir sus experiencias de cuarentena a través de las redes sociales.



Colección de microrrelatos: Con los numerales #Vivirjuntos y #MuseoDeBogotá usted podrá compartir su historia de la cuarentena. Puede participar con una fotografía de su espacio en casa, un video, un dibujo o un relato de cómo ha vivido el aislamiento.



Bogotá a vuelo de dron: El IDPC estará publicando periódicamente videos aéreos de distintos puntos de la capital.

Recorridos virtuales: Desde una colección de fotografías, el IDPC ofrecerá recorridos temáticos.



Conéctese con ellos desde Twitter (@Patrimoniobta), Facebook (Instituto de Patrimonio Cultural) e Instagram.

Así fue nuestro segundo recorrido virtual por el patrimonio natural... pic.twitter.com/no7tFK5Akh — Patrimonio Cultural (@Patrimoniobta) April 3, 2020

