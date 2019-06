Aseguran la plata para la Ptar Canoas y la recuperación del río Bogotá

De cara al río Bogotá, y con la presencia de la magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Nelly Yolanda Villamizar de Peñaranda como garante, se firmó este miércoles el convenio para cofinanciar la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (Ptar) en Canoas, Soacha. Son 1,5 billones de pesos de vigencias futuras de la Corporación Autónoma Regional (CAR), 2,9 billones del Distrito y 47.000 millones de la Gobernación de Cundinamarca.



Con este paso, la obra queda prácticamente preparada (falta completar los diseños de la fase II) y financiada para que el próximo alcalde o alcaldesa de la ciudad abra la licitación y la adjudique. Si el cronograma resulta según lo previsto, se espera que en 2023 esté terminada la primera fase, y la segunda, en el 2026.

La Ptar Canoas va a recibir las aguas de todos los residentes que están ubicados desde la calle 26 hacia el sur de la ciudad, incluyendo el municipio vecino de Soacha. A su vez, en el norte avanza la construcción de la Ptar Salitre, que recoge las aguas del norte de la ciudad y ya está en un 70 por ciento de avance.

Es decir, es una ficha clave para la recuperación del río Bogotá y para el cumplimiento de la sentencia de 2014.



Es preciso recordar que fue la magistrada Villamizar quien, en un fallo de 2004, ratificado por el magistrado Marco Antonio Velilla del Consejo de Estado, les ordenó a 19 entidades de la nación girar los recursos para ejecutar las obras necesarias para descontaminar el río y recuperar el ecosistema, deteriorado desde el mismo nacimiento hasta su desembocadura en el río Magdalena, tal y como lo informó EL TIEMPO en aquel momento.



De ese fallo se desprenden todas las actuaciones que se han hecho para recuperar el ecosistema y lograr el ordenamiento del territorio alrededor del río.



Por eso, para Villamizar es clave el compromiso de todas las entidades a fin de que la labor tenga continuidad. Asegura que el Tribunal supervisará todo: “Cada vez que, en materia de gasto, vea algo anormal, como se ha presentado en los municipios, pediremos cuentas”.

‘Un acto gigantesco’

“Esta es una ceremonia sencilla para uno de los actos más gigantescos de la historia de Bogotá”, dijo el alcalde Enrique Peñalosa durante la firma, y recordó que el próximo año entrará en operación la planta elevadora que permitirá bombear las aguas residuales de los ríos Fucha, Tintal y Tunjuelo a la nueva Ptar.



Además, celebró los proyectos que se desarrollarán junto a la cuenca, como Ciudad Río, que tendría malecones, parques y edificaciones a 30 metros del cuerpo de agua. “La CAR nos autorizó hacer los ajustes que permiten planificar desarrollo al lado”, aclaró el mandatario.



Por su parte, el director de la CAR, Néstor Franco, llamó la atención sobre los avances en el proceso. “El Banco Mundial reconoce que de los tres proyectos de recuperación de ríos que se iniciaron hace 12 años (el Tieté de São Paulo, el Riachuelo de Buenos Aires y el Bogotá), el más avanzado es el nuestro”, dijo Franco, y aclaró que a partir de ahora queda en manos de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) la precalificación de las empresas interesadas.

El trámite con la Anla

Uno de los procesos pendientes para seguir con la Ptar Canoas es la modificación de la licencia ambiental, una tarea de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que había archivado en abril la primera solicitud que contenía solo la fase I.



“La licencia ambiental está otorgada desde hace muchos años. La modificación se solicitó, en su oportunidad, cuando se preveía que solo se podía ejecutar el tratamiento primario”, explicó Franco. La nueva solicitud incluirá el tratamiento secundario con desinfección y se remitirá próximamente. La gerente de la EAAB, Lady Ospina, asegura que esto no tendrá ninguna afectación sobre el cronograma.

4 preguntas a: Nelly Y. Villamizar, Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

¿Qué más falta para avanzar más rápido en la descontaminación?

​

Lo más importante es que no haya peleas políticas. Los enfrentamientos entre izquierda y derecha llevan a pensar que cuando se toma una decisión ambiental, alguno le va a ganar puntos al otro pensamiento político. Hay que unirse y trabajar bajo una sola línea para sacar adelante temas como la renovación urbana, la protección del ecosistema, la densificación, vías, parques y la organización del territorio.



¿Qué reconoce y dónde hay tirón de orejas?

​

Las entidades están muy comprometidas en cumplir. El problema acá es la falta de presupuesto. El Gobierno Nacional tiene unos objetivos sobre el territorio y los impone a los municipios, pero los recursos no están completos para el saneamiento básico. Esto quiere decir que en los municipios van rezagados.



¿Y qué no ve bien?

A la comunidad: no está comprometida. Hace unos días se publicó cómo (la comunidad) contamina el río Tunjuelo. La basura sigue llegando. Mientras no se cuente con la población, es difícil alcanzar una meta paisajística agradable para la ciudad.



¿No hay fallas en el control?

​

Le estaba diciendo al secretario de Ambiente (Francisco Cruz) sobre el tema de las estaciones de transferencia para que se lleve las basuras y se reclasifiquen antes de llevarlas y dejarlas a disposición de los rellenos.

Detalles de la planta de tratamiento más grande de A. Latina

– Tratará el 70 % de las aguas de Bogotá y el 100 % de las de Soacha. El río Bogotá recibe a diario 800 toneladas de residuos biosólidos.



– Procesará 16 metros cúbicos por segundo y removerá 690 toneladas de residuos al día.



– Será una de las 15 Ptar más grandes del mundo.



– El proceso de precalificación será en el segundo semestre de este año para, en 2020, abrir y adjudicar la licitación. Las obras comenzarán en 2021.



– Generará cerca de 30.000 empleos.

