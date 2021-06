Bogotá: 3 millones de vacunas aplicadas y ocupación UCI al 97,4 %

Bogotá acaba de pasar el fin de semana más crítico de la pandemia en materia de capacidad hospitalaria y fallecimientos. Solo el domingo hubo 185 muertes en un día, el registro más alto hasta el momento. Además, se alcanzó una ocupación UCI de covid-19 de 98,5 por ciento, lo que dejó al límite la capacidad de atención en la ciudad. No obstante, este indicador bajó ayer un punto porcentual y se ubicó en 97,4 por ciento.

Sin embargo, los registros no son positivos. En la última semana (del 14 al 20 de junio) hubo 69.558 casos nuevos de covid-19, un promedio diario de 9.937 infectados y un incremento del 7,2 por ciento frente a la semana pasada, cuando se registraron 64.878 casos, con promedio diario de 9.268 nuevos contagiados.



En mortalidad, entre el 14 y el 20 de junio, la ciudad sumó 1.116 personas fallecidas por covid-19, que arrojan un promedio de 159 muertes por día y un aumento del 10 por ciento frente a la semana del 7 al 13 de junio, cuando murieron 1.014.



“La mortalidad por covid-19 ha estado a 180 cadáveres por día, que nos pone un poco en el límite. Por eso se dispuso de capacidad de almacenamiento de cuerpos en condiciones de enfriamiento para evitar inconvenientes –explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá–, pero también se tomó la decisión de que los cadáveres de personas que hayan muerto por covid o sospecha no solo se pueden quemar, sino también enterrar en cementerios que tenemos, sin ningún riesgo para la familia”.

Bien en vacunación

Para contrarrestar esta emergencia deben acelerarse el ritmo y la capacidad de vacunación. Así lo hizo saber Gómez, quien agregó que en la capital se aplicó ayer la dosis número 3 millones y que se avanza a una velocidad de más de 70.000 vacunas suministradas cada 24 horas. En la ciudad hay 100 puntos de inmunización. Esta semana se continuará con la atención a la población, con pico y cédula, entre los 45 y los 49 años. También, a personas de 50 o más años, sin pico y cédula, y menores de 25 años priorizados en Mi Vacuna.



“Estamos cerca del millón con segundas dosis, personas que están completamente vacunadas, con el esquema completo, y esto es muy importante”, explicó el funcionario, y agregó que, además de estas personas, deben sumarse los que han viajado al exterior a vacunarse. Para ello anunció el lanzamiento de una plataforma con el fin de que estos ciudadanos informen al Distrito que fueron inmunizados.



Al entrar al aplicativo vacunadosexterior.saludcapital.gov.co, las personas vacunadas en otros países deberán ingresar datos personales (nombres completos, identificación, fecha de nacimiento, género, EPS, entre otros) y la fecha y el tipo de vacuna que recibieron. Finalmente, el portal web le pedirá al usuario que indique el país donde recibió el biológico y guardará la información, que solamente será usada con fines epidemiológicos.



“Este censo le permitirá a la ciudad conocer de manera más certera el porcentaje real de ciudadanos que ya están inmunizados contra el coronavirus. Con esta información, la Administración Distrital tomará decisiones informadas en materia de salud, reactivación económica, entre otros, para beneficio de toda la ciudadanía”, explicaron.



Los registros indican que la población mayor de 80 años, en un 94 por ciento, ya recibió la primera dosis, y en un 80 por ciento, la segunda. De 70 a 79 años, un 82 por ciento en primera dosis, y segunda, el 66 por ciento. Y de 60 a 69, un 70 por ciento la primera aplicación.



Finalmente, el secretario de Salud señaló que la ciudad está pasando aún por unos días con un alto nivel de pacientes positivos y que la mortalidad, lejos de disminuir, se incrementará en las próximas semanas. “Quiero recordar que el primer indicador que sube son los positivos; luego, la demanda de UCI, y por último, la mortalidad. Cuando empecemos a ver una disminución de casos positivos y UCI, no empezaremos a ver disminución de mortalidad, subirá hasta niveles muy dolorosos”, concluyó Gómez.

No descartan la vacunación 24 horas al día

El secretario de Salud explicó que aún no se ha tomado la decisión de que los puntos de vacunación de la ciudad operen las 24 horas del día, como lo han sugerido algunos sectores de la sociedad.



“En este momento, Bogotá no pretende montar vacunación 24 horas porque logísticamente no se ve necesario, pero no descartamos ninguna alternativa. Cuando tengamos muchas vacunas como para disponer las 24 horas, podremos pensar en esto, pero la logística, el traslado de personas y las condiciones de seguridad hacen que esta sea una de las últimas alternativas”, explicó el funcionario, y aclaró que la ciudad tiene 100 puntos de vacunación.



