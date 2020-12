Todo lo que debe saber sobre 'Bogotá 24 horas'

Bogotá 24 Horas (B24H) es una estrategia de reactivación económica que busca ofrecer ventas comerciales, servicios bancarios, culturales, de entretenimiento y de gastronomía durante todo el día y la noche, en la localidad de Chapinero, hasta el próximo 13 de diciembre.

“Le cogimos miedo a la noche y nos acostumbramos a irnos temprano a las casa. Pero este año, Bogotá se abrió a Cielo abierto y aprendimos a encontrarnos en el espacio público. Ahora vamos a ir un paso más adelante, porque tenemos todo el potencial para ser una ciudad 24 horas”, dijo la alcaldesa Claudia López.



Por su parte, Juan Esteban Orrego, director ejecutivo de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), aseguró que utilizar la infraestructura de la ciudad en horarios más amplios genera más empleo, porque requiere más personas, y así se contribuye a la reactivación. “A la gente de toda la ciudad le pido que miren qué vueltas tienen que hacer y háganlo en la noche, para que de esa manera los establecimientos contraten más gente”, manifestó el dirigente gremial.

Cómo funciona:

Carolina Durán, secretaria de Desarrollo Económico, explicó que el piloto “ya cuenta con más de 500 establecimientos registrados, que operarán desde la calle 67 hasta la calle 90 entre carreras 9 y 15”.



Cada establecimiento tendrá un sticker que lo certifique como miembro de B24H, y su oferta y georreferenciación se podrán seguir desde la página web (www.www.desarrolloeconomico.gov.co), donde se inscriben los lugares que quieran participar en la iniciativa. “Si empezamos a movernos 24 horas, tendremos ofertas, por ejemplo, de notarías en la noche, y teatros en la mañana”, añadió Durán.

¿Qué se puede encontrar?

-Librerías

-Papelerías

-Supermercados

-SuperCade

-Notarías

-1 Colegio

-46 restaurantes

-59 Gastrobares

-17 Centros de estética y belleza

-13 Tiendas de ropa

-4 Gimnasios

-2 Universidades

-6 Centros comerciales

-6 Bancos

Para que esto sea posible, la Administración Distrital dejó claro que hay tres ítems fundamentales.

Seguridad:

"con entidades del Distrito estaremos pendientes 24 horas durante los 10 días. 20 hombres estarán de forma permanentes en el sector, así como una ambulancia. Estarán dispuestos drones en los sectores críticos, en los que haya más afluencia de público", afirmó el General Édgar Ávila.



En Chapinero hay 221 cámaras de seguridad habilitadas, 21 de ellas en TransMilenio, y se precidirá un Puesto de Mando Unificado (PMU) con 2 reuniones diarias de la Policía, Alcaldía local, secretarías de Seguridad, Gobierno y Desarrollo Económico, así como Puestos Especiales de Cuidado (PEC).



Por otro lado, en las zonas determinadas para Bogotá 24 horas habrán veinte hombres de la Policía, cuatro unidades de tránsito, diez de fuerza disponible, dos de infancia adolescencia y dos de prevención. Igualmente estarán 88 gestores y defensores de convivencia de la secretaría de Seguridad.



Cinco CAI apoyando el polígono, con un chat en donde estarán comandantes para dar ayuda en tiempo real y 17 cámaras de vigilancia activas, con dos Casas de Justicia las 24 Horas, resolviendo conflictos familiares o vecinales, y conflictos respecto a bienes u obligaciones y denuncias.

Iluminación:

De la mano de la protección están cuatro puntos estratégicos de iluminación. “Para que haya tranquilidad tanto de los comerciantes como de los bogotanos, junto con las Uaesp identificamos zonas con problemas en el alumbrado público y allí procedimos”, afirmó Durán. Estos espacios son:





-Parques Giordano Bruno y Guillermo

-Calles 77-80, entre carreras 14 y 12

-Calle 90 entre carreras 15 y 13a

-Calle 73 entre carreras 15 y 13

Movilidad:

TransMilenio aclaró: “Nos sumaremos a este proyecto con la extensión en el horario de operación de cinco rutas del componente zonal del sistema”.

Los trayectos operarán entre las 11:30 de la noche y las 4 de la mañana, tanto los días hábiles como sábados y domingos, ofreciendo el servicio las 24 horas del día.



- 265: Chicó Norte – Tierra Buena

- 367: San Bernardino – Porciúncula

- HA600: Chapinero – Santa Viviana

- 18-3: Lijacá – Germania

- T63: Terminal del Norte – San Luis



Pero, ojo, esta entidad manifestó que la última ruta "tendrá un ajuste en su trazado en el horario nocturno y no llegará hasta el sector de San Luis en la vía a La Calera" Por lo que el servicio a partir de las 11:30 de la noche y hasta las 04:00 de la mañana retornará en la carrera Séptima con calle 84.



La bicicleta también será otro medio de transporte con prioridad, pues habrá 594 cupos en cicloparqueaderos, que también se pueden ver en la página web. “La idea es que la gente evite llegar en carro particular, para que use los medios que estamos disponiendo”, aseguró Durán.

(Para leer: Día sin adultos, la iniciativa que estudia la alcaldesa de Bogotá)



No obstante todas estas medidas, queda la duda de cómo se van a controlar las aglomeraciones en este sector, y que no pase lo mismo que en el Madrugón de San Victorino.



Ante esto, la alcaldesa dijo que “la estrategia es diferente, pues allí (en el Madrugón) hay mucha gente comprando en poco tiempo. Si dispersamos a lo largo del día y de la noche la oferta, evitamos esas acumulaciones”.Y les pidió a los capitalinos “que le pongan buena onda y no le echemos la sal” al piloto.



EL TIEMPO pudo establecer que cada establecimiento se hará responsable de brindar las medidas de bioseguridad respectivas. Además, en los lugares abiertos, como la zona T, habrá puntos de desinfección dispuestos por el Distrito. Pero la estrategia principal está en la apuesta por diversificar los horarios en los que se visitan los establecimientos.



Finalmente, la Alcaldía les reiteró a todos estos espacios la invitación voluntaria a realizar el cargue y descargue de su mercancía entre las 8 de la noche y las 6 de la tarde, en el caso de vías locales e intermedias. Y entre las 10 de la noche y las 5:30 de la mañana, en el caso de vías arteriales. Así como que la medida de restrictiva para la venta de licor no se aplicará en esta zona.





REDACCIÓN BOGOTÁ

También le recomendamos:

-En Chapinero arranca este jueves Bogotá 24 horas



-Ojo: se modificaron los horarios de restricción para la venta de licor