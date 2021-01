Bogotá 2021: vacunas, colegios, obras y actitud / Voy y Vuelvo

Tan breve fue este descanso que ni tiempo dio para olvidarnos por un instante del coronavirus. Por el contrario: el fin de una década y el comienzo de una nueva nos cogieron con la misma angustia, la misma incertidumbre y las mismas preguntas sobre lo que deparará el futuro. Y con las mismas manidas frases de los dirigentes políticos, las mismas polémicas que vimos a comienzos de 2020 y la misma mala leche en redes sociales. Estamos, como dijo un pensador recientemente, en la era en la que el arte de opinar se volvió una virtud esquiva, reemplazada por etiquetas de 200 caracteres en las que se puede pedir desde el asesinato de un presidente hasta la toma de las instituciones a sangre y fuego.

Nuestra ciudad vive horas angustiantes por causa de la pandemia. Regresó el fantasma de las cuarentenas, toques de queda y picos y cédulas para todo. Infortunadamente, no se cumplieron los pronósticos de la alcaldesa de no volver a cerrar la ciudad o aquello de que “sobre mi cuerpo muerto, los niños seguirán en sus casas”, si mal no recuerdo. La realidad del virus nos impone de nuevo su voluntad, y hay que ir al vaivén de sus caprichos.



Esto último me lleva a hacer una reflexión sobre los cuatro retos que le esperan a Bogotá, y por ende a nosotros, en este 2021. El primero, sin duda, es el de la vacunación. El día en que se ponga la primera dosis contra el covid en la ciudad, el ambiente empezará a ser otro. Habrá, ahí sí, una luz de esperanza y hasta es posible que vuelva la alegría perdida. Y para ello hay que estar preparados en cuanto a refrigeradores, condiciones físicas, personal, grupos seleccionados y, sobre todo, coordinación transparente con el Gobierno Nacional. Ponernos a estas alturas a comprar peleas a raíz de las vacunas es infame. Todos queremos que salga bien, pero si vamos a enrostrarnos lo que usted hizo o dejó de hacer solo para darle gusto a la galería, estamos mandándole mala energía a un proceso que merece el apoyo de todos.



El segundo desafío es el regreso a clases de niños y jóvenes. Es lamentable que la Administración, en este frente, no haya encontrado eco en un sindicato cada vez más inconsciente. El que todos creímos iba a ser el principal aliado de la alcaldesa se ha convertido en su dolor de cabeza. Hasta insinuaciones de apoyar su revocatoria se han escuchado. Insensatez. Diez meses sin ir al colegio, sin compartir con amigos, sin relacionarse con sus maestros es algo delirante. Y no quiero incluir acá a los profesores, cuya inmensa mayoría merecen un reconocimiento por el esfuerzo realizado. Pero las directivas sindicales han pelado el cobre en todo este proceso. No ha habido, en ese tiempo, ni una propuesta medianamente amigable que apunte hacia este propósito, y sí muchos palos a la rueda y exigencias de reivindicaciones que retratan a los sindicatos como lo que son: lobos disfrazados de ovejas. Urge que lleguen nuevas voces, nuevas figuras que se pongan a tono con los actuales tiempos.

El tercero es el empleo. La reactivación económica, que todos esperábamos que arrancara con pie derecho, vuelve a ver nubarrones en el horizonte. Las cifras reveladas por el presidente de la Cámara de Comercio, Nicolás Uribe, según las cuales la creación de establecimientos de comercio (donde está el empleo) se contrajo

12 % es brutal. Jóvenes y mujeres, principalmente, sienten el rigor de seguir en las filas de desocupados. Bogotá tiene previstas billonarias inversiones en infraestructura, hay que acelerar esos procesos, destrabar tanta burocracia en proyectos de vivienda y que el plan Marshall se refleje en trabajo para las mujeres. Y ojalá no sea cierto lo que insinuó el exvicepresidente Vargas Lleras hace ocho días en este diario: que proyectos como la ampliación de la Autonorte no están entre las prioridades del Gobierno Nacional.

El último desafío va más allá de lo obvio, es decir, es importante atender la seguridad, la salud o la movilidad, pero es clave que nosotros, los que habitamos la ciudad, tengamos una actitud más proactiva con ella, más tolerante, más encaminada a ayudar y corregir que a mirar cómo la destrozamos con comentarios desobligantes.



Cómo puede ser posible que aún no queramos entender que las fiestas clandestinas nos hacen daño a todos, que estar promoviendo la revocatoria de la alcaldesa solo tiene justificación para quienes ya acarician los hervores de la campaña. Juegan a que todo salga mal para que la revocatoria tome fuerza, no importa si se llevan la ciudad por delante. Esta es la ciudad que elegimos para echar a andar los sueños, si no queremos que sea así, simplemente hay que abandonarla y punto. Pero los que nos debemos a ella tenemos que hacer causa común para que este año el mérito de salir adelante sea de todos y no de unos pocos. No hay ninguna otra capital que pueda sacarnos de esta encrucijada como Bogotá. Si acá nos va bien, si la economía despega, si las vacunas se aplican con juicio, si las grandes obras arrancan, otra historia estaremos contando dentro de un año. Si no es así, los epítetos de quienes anhelan que la crisis se agrave, sumados al torbellino de la campaña electoral, que siempre escoge a Bogotá como caballito de batalla, nos envolverán en sus fauces y nos harán cómplices de su desgracia.



¿Es mi impresión o... a Trump le debemos haber expuesto lo que nos esperaría con populistas y nacionalistas de extrema izquierda y derecha en nuestro país?

ERNESTO CORTÉS FIERRO

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO