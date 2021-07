Estas son las marchas convocadas para este 20 de julio en Bogotá

Este martes 20 de julio se esperan manifestaciones y marchas en distintas ciudades del país por la conmemoración nacional del día de la independencia. En el caso de Bogotá, las marchas fueron convocadas por el Comité Nacional del Paro (CNP), la denominada ‘primera línea’ y sindicatos.

La Central Unitaria de Trabajadores y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocaron una movilización y encuentro cultural para apoyar "los proyectos de Ley del Comité Nacional de Paro".



Esta manifestación iniciará a las 10 a. m. del 20 de julio y se tiene pensado que avance desde el Parque Nacional hasta la carrera 7 con Avenida Jiménez.



El mensaje de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a lo que pueda suceder este martes en medio de una nueva jornada de protestas, fue de serenidad. Sin embargo, hay preocupación entre las autoridades no solo por la llegada de manifestantes de otras ciudades, sino porque hay información de inteligencia que indica que habría grupos violentos con la intención de infiltrar y deslegitimar la protesta pacífica, generando actos de vandalismo y destrucción.



La inquietud es tal que se realizaron dos reuniones de seguridad de alto nivel con los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía Nacional, la alcaldesa de Bogotá y el Ejército Nacional, en apenas una semana.



En el encuentro de este sábado, una de las principales conclusiones a las que llegaron fue el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y judicialización de los responsables de agresiones a la policía o a los bienes públicos y privados, entre otros.



Aunque habrá atención especial en TransMilenio, el sistema operará como si se tratara de un día festivo normal. Habrá presencia de la policía y 1.077 vigilantes de empresas se seguridad privada garantizando la integridad de los usuarios, buses, estaciones y portales. “Bogotá acaba de salir de alerta roja, acaba de recuperar la mayoría de estaciones afectadas”, manifestó la alcaldesa, pidiendo a quienes saldrán a las calles que lo hagan de manera pacífica.



No obstante, también estarán vigilantes de lo que suceda en términos de violencia. La Policía Metropolitana, comandada por el brigadier general Eliécer Camacho, cuenta con un equipo élite de seguimiento al vandalismo que estará activo, y que fue el responsable de identificar, la semana pasada, los rostros de 25 personas a quienes se buscan por protagonizar caos y destrucción en los últimos dos meses de movilización social.



La Policía de Bogotá cuenta con un dispositivo integrado por 11 puntos de control ubicados de manera estratégica en los ingresos y salidas de la ciudad, para evitar la entrada de elementos que puedan ser usados para atacar al Esmad. Las autoridades aseguraron que decomisarán este tipo de objetos, pero que no impedirán el ingreso de nadie a la ciudad.



