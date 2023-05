El Distrito hará ferias de empleo durante toda la semana, con ofertas de trabajo para personas sin empleo formal, mayores de 18 años. Los extranjeros deberán tener permiso de trabajo para aplicar a las vacantes.

Por medio de su programa Pago por Resultados, la Secretaría de Desarrollo Económico busca apoyar a las personas que residen en la capital del país a incorporarse al mundo laboral de manera formal y disminuir la tasa de desempleo en la ciudad. Durante la semana del 22 al 28 de mayo de 2023, la entidad ofrecerá más de 14.400 ofertas de trabajo para todo tipo de perfiles.

¿Cuáles son los requisitos para participar?



Ser mayor de edad.



Ser residente en Bogotá: los colombianos solo necesitan su cédula de ciudadanía y los extranjeros deben tener permiso de trabajo.



No haber participado en los programas’Empleo Joven’, ‘Empleo Incluyente’ e ‘Impulso al Empleo’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá.



No contar con un empleo formal, es decir, no tener una vinculación con un contrato de nómina.

¿Cuáles son los documentos necesarios?

Cédula de ciudadanía.



Contar con documentación al día para vinculación laboral.



Documentación legal vigente PPT y cédula de extranjería (población migrante).

Feria de empleo en Bogotá con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Estos son los eventos de empleo:

Martes 23 de mayo



Kennedy, Villa Nelly (Carrera 80C # 42C – 77 Sur), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Kennedy, Carrera 74 # 42G – 52 Sur Lago Timiza, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Suba, Barrio Villa Gloria (Carrera 143 # 132A – 45), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



San Cristóbal, CDC La Victoria (Calle 37 Bis Sur # 2 – 81), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



Engativá, Barrio Villa Amalia (Avenida Calle 72 # 110B – 13), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Los Mártires, Casa LGBTI Diana Navarro (Carrera 14 # 21 – 10), de de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.



Ciudad Bolívar, Conjunto Portal de Madelena (Avenida 57R Sur), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Casa de la Juventud Lucero (Calle 65A Sur # 17C – 30), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Subdirección Local de Integración Social (Calle 70 Sur), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Miércoles 24 de mayo



Kennedy, El Rosario (Carrera 88C # 38A – 16 Sur), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Kennedy, (Carrera 74 # 42G – 52 Sur Lago Timiza), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Engativá, Florida Blanca (Calle 70 # 88A – 07), de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.



Engativá, Barrio Villa Amalia (Avenida Calle 72 # 110B – 13), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Suba, Casa de la Participación Alcaldía Local de Suba, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Suba, Barrio Villa Gloria (Carrera 143 # 132A – 45), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Casa de la Cultura (Avenida Calle 61 Sur # 59B – 43), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Juan Pablo Segundo Sector (Diagonal 69A Bis D # 18), de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



San Cristóbal, CDC La Victoria (Calle 37 Bis Sur # 2 – 81), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



San Cristóbal, Avenida 1 de Mayo # 1 – 40 Sur), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Chapinero, Avenida Caracas # 37 – 63, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Jueves 25 de mayo

Tunjuelito, Calle 51 Sur # 7 -35, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Usaquén, Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A # 6A), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Suba, Barrio Villa Gloria (Carrera 143 # 132A – 45), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Suba, Punto Vive Digital Suba (Calle 146B # 90 – 28), de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Ciudad Bolívar, San Francisco (Diagonal 62 Sur # 20F -20), de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Conjunto Villa Candelaria Súper Lote 3, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Súper CADE Manitas – Manzana del Cuidado, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Kennedy, Carrera 74 # 42G – 52 Sur Lago Timiza, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Kennedy, Patio Bonito (Calle 34A Sur # 89C – 08), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



San Cristóbal, CDC La Victoria (Calle 37 Bis Sur # 2 – 81), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



San Cristóbal, (Avenida 1 de Mayo # 1 – 40 Sur), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Engativá, Barrio Villa Amalia (Avenida Calle 72 # 110B – 13), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Chapinero, Avenida Caracas # 37 – 63, de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

Viernes 26 de mayo



Usaquén, Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A # 6A), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.



Usaquén, Parque Los Olivos (Transversal Carrera 8 Bis # 164B), de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.



Suba, Barrio Villa Gloria (Carrera 143 # 132A – 45), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Kennedy, Carrera 74 # 42G – 52 Sur Lago Timiza, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Súper CADE Manitas – Manzana del Cuidado, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Carrera 77C # 61C – 89 Sur, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Los Mártires, Carrera 14 # 21 – 10, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.



San Cristóbal, CDC La Victoria (Calle 37 Bis Sur # 2 – 81), de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.



San Cristóbal, Iglesia Pasión de Multitudes (Calle 32 Sur # 7 – 70), de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.



Engativá, Barrio Villa Amalia (Avenida Calle 72 # 110B – 13), de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábado 27 de mayo



Tunjuelito, frente al Parque El Tunal (Calle 48B # 21 – 50), de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



Ciudad Bolívar, Barrio Santo Domingo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.



Engativá, Transversal 112B Bis con Calle 64B, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



Engativá, Parque La Riviera (Carrera 112 Bis A # 10 – 30), de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Páginas y números de contacto para postulaciones:

UT GT Sinú y César – WhatsApp 313 782 0838



Gestión de Empleo UT CGC – WhatsApp 313 850 2546



Corporación Organización El Minuto de Dios – Teléfono 601 5874441



UT 4.0 Me Empleo – WhatsApp 324 679 5955

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL DISTRITO