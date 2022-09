Al menos 10 localidades estarían en alerta por inundaciones durante la temporada de lluvias debido a posibles taponamientos de alcantarillas, sumideros y rejillas por exceso de desechos y escombros. La advertencia fue lanzada desde el Concejo de Bogotá y tendría dos causas: la falta de cultura ciudadana y el robo del mobiliario público instalado para la disposición de desechos.



El concejal Álvaro Acevedo lanzó la advertencia e hizo un llamado a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que acelere operativos de mantenimiento en las redes de alcantarillado de aguas lluvias y negras con el fin de evitar que se presenten inundaciones en algunas localidades de la capital del país, teniendo en cuenta que se aproxima una nueva temporada de fuertes lluvias.



“Realizamos un recorrido con mi equipo de trabajo y detectamos que la mayoría de sumideros de la avenida Caracas y la autopista Norte hasta la calle 100 están en un estado de abandono y sin rejillas, además de estar invadidos por llantas, palos, escombros y todo tipo de material que termina ocasionando contaminación e inundación en las temporadas de lluvias, el ejemplo de la avenida Caracas es solo una de las tantas problemáticas de esa índole que encontramos en diferentes localidades de Bogotá” explicó Acevedo.



De acuerdo con el cabildante, las localidades más afectadas por esta problemática y que podrían inundarse son: Kennedy, Teusaquillo, Chapinero, Usaquén, San Cristóbal, Fontibón, Suba, Engativá, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe.



Por su parte, el Acueducto señaló que desde hace varias semanas realiza trabajos en varias zonas y sumideros para evitar posibles inundaciones durante la temporada de invierno que se avecina e hizo un llamado a la comunidad para no arrojar basura a las calles.

“Estamos con todos los equipos operativos realizando mantenimiento preventivo de la infraestructura de alcantarillado para evitar emergencias en la temporada de lluvias que se avecina. Necesitamos de la ayuda de toda la ciudadanía: los residuos, a la caneca”, manifestó la empresa de Acueducto.



Y de acuerdo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), parte del problema se relaciona con la mala disposición de los residuos en las calles.



“Tenemos 88.000 cestas en el espacio público, 10.000 contenedores, mobiliario para el servicio de la ciudad donde los ciudadanos pueden hacer una adecuada disposición de los residuos y evitar que estos terminen en las alcantarillas”, afirmó Hermes Forero, subdirector de recolección y barrido de la Uaesp.



Según la entidad, en Bogotá se han identificado alrededor de 743 puntos críticos de arrojo de residuos, y las localidades que tienen mayor número de sitios con esta problemática son: Engativá (156), Kennedy (77), Suba (61), Bosa (61) y Barrios Unidos (60).



“Cada día se recogen de estos puntos cerca de 700 toneladas de basura, operación que le cuesta a Bogotá 30.000 millones de pesos al año, dinero que sale del bolsillo de todos los ciudadanos y que se podría ahorrar o invertir en otras necesidades si se respetaran las normas y no se arrojara la basura a la calle”, señaló la entidad en el marco de su estrategia ‘No sea mugre con Bogotá’.



Robo de mobiliario

Otro factor que tiene incidencia es el robo del mobiliario público. Durante el año 2021 y lo transcurrido de este 2022, el concejal Andrés Onzaga ha estado al frente de la investigación, seguimiento y control del hurto del mobiliario público.



Según el cabildante, para el primer semestre del año 2021, el Distrito pagó más de 1.711 millones de pesos en reposición de tapas de alcantarilla. En el semestre del 2022, el hurto se incrementó en un 65 %. “Esta situación ha impactado de diferentes maneras a la ciudadanía, tanto en inseguridad como en calidad de vida; por lo que es importante visibilizar el incremento de estas problemáticas”, dijo el cabildante.

