Bloqueos y vandalismo desbordan la paciencia de los ciudadanos

Después de 28 días de protestas en Bogotá ya se comienza a sentir un desgaste de la ciudadanía, no por los reclamos de los manifestantes, pues muchos los consideran justos, sino por el bloqueo de vías y la violencia que se desata cuando se infiltran los vándalos. “Ya es hora de que hagan algo, que siga la protesta, pero que no se bloqueen las calles, no se consigue transporte y hasta da miedo salir”, dijo Clara Díaz, residente de la localidad de Usme. Allí, en Yomasa y Monte Blanco se vivió una batalla campal. Había denuncias de gestores y conductores de ambulancias amenazados. Pinchaban las llantas de los articulados.



La Cruz Roja atendió a más de 70 heridos, otros fueron trasladados a hospitales, y gestores del Distrito fueron amenazados con cuchillos por manifestantes violentos. Otros ciudadanos ya no soportan los gases lacrimógenos cuyos químicos entran por las ventanas de las casas. “Están cayendo los casquetes en los tejados. Esto afecta mucho a los niños”, dijo otro residente.

Algunas personas han tenido que moverse en camiones corriendo toda clase de peligros. “Yo entraba a las 6, trabajo en Teusaquillo, pero ya llevo una hora esperando”, dijo un joven en Soacha.



Otros se suben en motos o bicitaxis que los acercan a sitios donde pueden coger alguna ruta. “A mí me da miedo pero toca, no hay más”, dijo una mujer en la autopista Sur.



Otro episodio que se registró ayer fue en el almacén Éxito de las Américas, que estuvo a punto de ser atacado. “Gracias a la oportuna intervención de los gestores de diálogo se evitó la acción de la policía cuando manifestantes pretendían atacar la sede del almacén”, explicó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



El Grupo Éxito ha venido rechazando las acusaciones que les han hecho en redes sociales en las que les dicen ser “centro de torturas”.



Este miércoles hubo afectaciones en la Caracas, la calle 13, la calle 26, la avenida Suba, la autopista Sur y la carrera 10.ª, y un gran número de personas en el monumento a los Héroes. Las entidades del Distrito están maniatadas. Parece que la única forma de blindar el servicio es cerrando estaciones, pues contener a los vándalos es imposible

El sistema TransMilenio, que movilizaba antes de la pandemia a unos 4’000.000 de ciudadanos a nivel zonal y troncal, sigue sin funcionar debido a los ataques que van desde pinturas y grafitis hasta la incineración. Uno de los bloqueos ocurrió en el Portal Usme.



En este sector, conductores del SITP provisional se han venido manifestando de manera pacífica en contra del desmonte de las rutas, pero cuando las grúas llegan a retirar los vehículos la protesta se torna violenta y es cuando comienzan los enfrentamientos entre civiles y miembros de la Policía.



Muy cerca de las casas ocurrieron los enfrentamientos de Usme. Foto: César Melgarejo

Además de este portal, TransMilenio tiene 52 estaciones sin operar debido a que no están dadas las condiciones de seguridad para los conductores y mucho menos para los pasajeros. De un total de 2.347 buses troncales, 753 han tenido algún tipo de afectación y 1 bus fue incinerado. De los 6.200 buses que tiene el componente zonal del SITP, 450 han resultado con daños y 5 de estos han sido incinerados.

De las 142 estaciones del Sistema, 122 han sufrido algún tipo de afectación. Con corte al 24 de mayo, las pérdidas por daños ya superan los $ 20.100 millones.



En Soacha, por su parte, donde recientemente fue quemado un bus de TM y se han exacerbado los bloqueos, siguen las mesas de trabajo en las que se adelantan conversaciones sobre temas como los comparendos a conductores de transporte público que están por resolver reclamaciones, una reunión con TransMilenio para conocer planes de operación de la fase 2 y la idea de levantar el pico y placa por tres meses como medida de contingencia para que los pequeños transportadores puedan mover pasajeros hacia la capital.

REDACCIÓN BOGOTÁ

