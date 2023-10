'Trabajaremos bajo el factor sorpresa': Hugo Ospina advierte con bloqueos en Bogotá

Durante este miércoles 25 de octubre, los diferentes gremios taxistas se tomaron las calles de Bogotá en señal de protesta a las diferencias que han tenido durante los últimos meses con el Distrito y el Gobierno Nacional.



(Le recomendamos leer: EN VIVO| Movilidad Bogotá: se esperan nuevas protestas de taxistas este jueves).



Sin embargo, tras no lograr un acuerdo con la Secretaría de Movilidad, luego de una reunión este miércoles, Hugo Ospina, líder del gremio, aseguró que los bloqueos continuarán este jueves.

En diálogo con EL TIEMPO, Ospina aseguró que durante meses se ha intentado entablar una mesa de diálogo con la administración de la alcaldesa Claudia López, pero que no ha sido posible llegar a acuerdos con las autoridades.



"Nuestro malestar es con la alcaldesa Claudia López, con el secretario de Gobierno y la Secretaría de Movilidad, ya que no se ha llegado a ningún acuerdo en los cuatro años de esta administración", sentenció Ospina.



(Le podría interesar: Tras paro de taxistas, Avianca y Latam anuncian beneficios para las personas afectadas).



El líder gremial también aseguró que los bloqueos continuarán durante este jueves 26 de octubre, pero que trabajarán bajo el "factor sorpresa".



"No volveremos a compartir los puntos de concentración porque siempre que llegamos ya hay policías y agentes de movilidad que nos afectan las manifestaciones", advirtió el líder gremial en diálogo con este medio.



Bajo esta premisa, es posible que durante este jueves continúen las afectaciones en la movilidad de la capital.

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas en Soacha. Foto: MAURICIO MORENO. EL TIEMPO

¿Por qué protestan los taxistas?

Los taxistas se reunieron durante este miércoles en Bogotá para manifestar su inconformidad con las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional respecto a los vehículos que prestan su servicio de transporte a través de aplicaciones digitales.



Sin embargo, también protestan por la finalización del convenio interadministrativo que permite el tránsito de buses entre Soacha y Bogotá.



(Además: No hubo acuerdo: entre taxistas y la Secretaría de Movilidad).



Hugo Ospina también ha dicho que la Secretaría de Movilidad no ha cumplido con las garantías del subsidio para la gasolina. También dicen que la Policía de Tránsito les está poniendo infracciones injustificadas y que se verán afectados con el fin del convenio Soacha- Bogotá.

​

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...