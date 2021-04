Habilitan portales tras bloqueo en  TransMilenio

Varios trabajadores de TransMilenio se manifestaron esta mañana argumentando malas condiciones laborales y despidos masivos por parte de la empresa TransMilenio. Bloquean las estaciones Suba , Américas y El Dorado.

Lea también: ¿Intoxicados o envenenados?: la tragedia de 14 soldados

Esta situación ocasionó represamientos en los viajes e inconformidad por parte de los usuarios muchos de los cuales no han encontrado la manera de llegar a sus lugares de trabajo.

Al Portal El Dorado arribó la Policía. "Los consorcios y TransMilenio nos hacen unos descuentos injustificados. Nos afectan a nosotros y a nuestras familias", dijo uno de los trabajadores y explicó que las mesas de diálogo no han servido de nada y por eso decidieron bloquear.

Facebook Twitter Linkedin

A esta hora no están saliendo rutas desde el Portal El Dorado. Foto: Pablo Arango

Una situación similar se vivió en el portal de TransMilenio de Suba. En ese lugar hubo también presencia de las autoridades pero también hubo represamiento de usuarios. Estos trabajadores solicitaban más espacios de diálogo que propendan a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores así como mejoras en los baños públicos que ellos deben utilizar a diario.

Facebook Twitter Linkedin

Estación de TransMilenio de Suba. Foto: Andrés Sánchez

¿Qué dijo TransMilenio?

Frente a manifestaciones de algunos conductores del Sistema por malas condiciones laborales y despidos, TRANSMILENIO S.A. envío el siguiente comunicado:



1. La relación contractual de los operadores es directamente con los concesionarios del Sistema, no con TRANSMILENIO S.A., que es el ente gestor.



2. Las denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en las condiciones laborales deben ser interpuestas ante las entidades competentes para que hagan las investigaciones que tengan lugar.



3. A la fecha no se han reportado a TRANSMILENIO S.A. despidos o suspensiones de contratos laborales. Es importante recordar que el Ministerio del Trabajo adoptó mediante la Circular Externa 22 de 2020, la figura de Fiscalización Laboral Rigurosa sobre las decisiones que adopten empleadores en relación con los contratos de trabajo durante la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud, por lo que instamos a los trabajadores que sientan vulnerados sus derechos acudir a las autoridades competentes.



4. Cabe aclarar que el señor Wilson Hoyos Cataño, representante legal de UGETRANS COLOMBIA, no tiene ningún vínculo laboral con TRANSMILENIO S.A., ni con las empresas operadoras del Sistema según se le informó al Ente Gestor.



5. Actualmente, bajo la coyuntura provocada por el COVID-19, el Sistema se encuentra operando con el 100% de la flota y recursos disponibles tanto en el componente zonal como troncal. Así mismo, TRANSMILENIO S.A., como ente gestor, y los concesionarios, han implementado protocolos bioseguridad para salvaguardar la integridad de usuarios y colaboradores.



6. Consciente de que el Sistema es una importante fuente de empleo para la ciudad, TRANSMILENIO S.A. y sus concesionarios están adelantando una feria de empleo con cerca de 11.000 vacantes para las nuevas concesiones que entran en operación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com