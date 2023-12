Bloquear el norte de Bogotá, un desastre social y ambiental / Opinión

Algunos han dicho que el fallo reciente del juez que bloqueó parte del desarrollo de del proyecto Lagos de Torca, que concebimos y sacamos adelante, es un triunfo contra mí, por mi interés en hacer vivienda al norte de Bogotá.



Me siento orgulloso de haber trabajado para resolver las necesidades de vivienda, principalmente de los más pobres, dentro de Bogotá, evitando obligar a las familias más pobres a irse a Soacha y a otros municipios.

Me siento muy orgulloso de haber concebido y concretado como alcalde megaproyectos de vivienda con excelente urbanismo como Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, Lagos de Torca, con vivienda para más de medio millón de personas.



También estoy orgulloso de haber concebido y conseguido la tierra y estructurado Lagos del Tunjuelo (le cambiaron el nombre a Reverdecer del Sur, pero es 100 por ciento un proyecto nuestro para el que conseguimos, incluso, tierras de la Escuela de Artillería), para más de 200.000 personas. Los parques de esos proyectos suman más de 300 hectáreas, un área superior a la del Central Park de Nueva York.

La medida del juez, que tanto satisface a algunos, perjudica el proyecto Lagos de Torca, al norte de Bogotá.

Este proyecto que concebimos y concretamos logra llevar cientos de miles de ciudadanos de ingresos medios y bajos a vivir a un proyecto bellísimo ubicado en el norte de la ciudad, tradicionalmente reservado para ciudadanos de ingresos altos.

Para comenzar, la franja sobre la que falló el juez, que impide construir 8.700 viviendas, para unas 25.000 personas, no hace parte de la reserva Van der Hammen. Sin mencionar que esta reserva, la única del mundo que no tiene árboles, en sus potreros (cuando no invernaderos y barrios que también ocupan buena parte de la reserva), no tiene nada distinto ni en su vegetación, ni en su fauna, a cualquier otro terreno de la sabana de Bogotá.



Ni siquiera tiene una quebrada, ni un humedal, mientras que en el resto de Bogotá hay más de 100 de quebradas y más de 10 humedales.

Los límites de la reserva, en líneas rectas y ángulos rectos, claramente no son de la naturaleza y no coinciden con los muchos estudios de conectividad ecológica que se han hecho desde el 2006. Un comité de 12 personas se inventó esa reserva sin ningún estudio científico previo, simplemente porque querían frenar el crecimiento de Bogotá.

Entonces, contribuyeron a encarecer la vivienda y a expulsar a los ciudadanos a Soacha, La Calera, Sopó, Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, Mosquera, Madrid, eso sí, para beneficio de los terratenientes de esos municipios, muy imbricados con autoridades municipales y ambientales.



El proyecto de la reserva Van der Hammen, sin embargo, es valioso como creación de un gran parque arborizado al norte de la ciudad. Por eso nuestra propuesta de Ciudad Norte generaba un gran parque interconectado de más de 1.300 hectáreas, 13 veces el parque Simón Bolívar.

Cabe recordar que todos los predios definidos como reserva Van der Hammen son privados e inaccesibles a los ciudadanos. La alcaldesa Claudia López no adquirió un solo metro cuadrado de la reserva. Los únicos predios de propiedad pública son los que en mi primera alcaldía adquirimos para la Autopista Longitudinal de Occidente (ALO).

Más de 20.000 familias han tenido que irse a los municipios en las últimas décadas, porque no hay suficiente vivienda en Bogotá. Medidas como las restricciones a la construcción de vivienda en el norte impuestas en el POT de Claudia López expulsan a cientos de miles de familias a los municipios, lo que multiplica sus tiempos de viaje y deteriora su calidad de vida. ¿Por qué no les preguntamos a los ciudadanos que viven en Soacha y otros municipios si no preferirían vivir en una vivienda del mismo tamaño dentro de los límites de Bogotá?

Esa expulsión a sitios alejados del trabajo, el estudio y demás es un desastre ambiental, porque las mayores distancias significan un mayor consumo de energía y, por lo tanto, más calentamiento global.



Las mayores distancias y menores densidades de los municipios hacen imposible tener transportes sostenibles de bajo costo y alta frecuencia, como los transportes masivos o la bicicleta. Obligan a cientos de miles a tener motos.



Las mayores distancias generan tráfico y deterioran la calidad de vida de todos. Mayores distancias causan más ocupación vial y más tráfico. Para efectos del tráfico, genera el mismo tráfico un carro que recorre 10 kilómetros que 10 carros que recorren un kilómetro cada uno.

Las densidades (habitantes por hectárea) de los municipios son más de 10 veces más bajas que las de Bogotá. Esto lleva a que se ocupen muchos más terrenos agropecuarios de la sabana de Bogotá que si estas viviendas se hubieran hecho dentro de los límites de Bogotá. Aun así, con la excepción de algunos en Soacha, como Ciudad Verde, no se han hecho parques en los municipios en los últimos 30 años.

ENRIQUE PEÑALOSA