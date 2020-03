Bloquean vía a Tenjo por rumor de traslado de contagiados de covid-19

El rumor del supuesto traslado de contagiados con covid-19 fue la causa del bloqueo de la vía de acceso al municipio de Tenjo, Cundinamarca.

El bloqueo se produjo con volquetas que botaron material de construcción en la carretera, cerca del cruce de Siberia.



Según el rumor, que se difundió por redes sociales, 90 colombianos contagiados iban a ser trasladados a un lugar del municipio vecino de Bogotá.



“Nosotros somos solidarios, pero no vamos a aceptar que nos trasladen a nuestro municipios infectados”, dijo una de las personas que bloqueó la vía en la tarde de este lunes.



Pero según fuentes oficiales del Gobierno, se trata de colombianos deportados y que deben cumplir el aislamiento preventivo de 14 días, pero que eso no significa que estén contagiados.



También se conoció que Instituto Nacional de Salud había indicado que en Tenjo no hay centro de atención de contagiados por el coronavirus.

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, dijo que la gobernación no tenía información y pidió que cualquier decisión al respecto fueran notificadas previamente las autoridades departamentales y locales. El mandatario se mostró en descuerdo con que se lleven personas a Tenjo.



"Hasta el día de hoy no se ha reportado en el municipio de Tenjo ningún caso de covid-19 y porque se han tomado las medidas para evitar la propagación del virus", señaló la alcaldesa Sonia González, quien también dijo que se tomarán "las medidas para evitar que se importe al municipio ciudadanos con sospecha de estar infectados, a menos que hayan cumplido su periodo de cuarentena".



La mandataria luego informó que según la Policía no se va a realizar ningún traslado de de personas al municipio. Tras este anuncio se esperaba que la carretera fuera desbloqueada.



