El 21 de agosto la joven Blanca Riveros, de 16 años, se desapareció cuando transitaba por las calles del barrio La Estrella, localidad de Ciudad Bolívar. Los vecinos no tienen ninguna información al respecto, nadie vio nada, y su familia ya está desesperada.

El padre de la joven, Oscar Rivero, ya puso la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, quien dijo que hasta el momento la investigación no ha arrojado ningún resultado. “La única respuesta que he tenido es la de una investigadora que me dijo que no había podido hacer nada porque no tenia celular”.

El angustiado padre de familia dice que su hija ya lleva un mes desaparecida y hasta el momento no hay rastro sobre su paradero. “Con mi hijo hemos ido a buscarla en sectores de tolerancia en Santa Fe, a Dan Bernardo, en el barrio María Paz, Medicina Legal. Hemos ido a hospitales y nada”.

Blanca Riveros, joven desaparecido. Foto: Archivo particular

Además, mucha gente llama a darles información falsa sobre su paradero. “Es una burla. Incluso fuimos a otros pueblos y nada que la encontramos”. Las cifras de desaparecidos han incrementado en Bogotá. Hombres mayores de 18 años van 752 y mujeres mayores de 18 años van 288. En cuanto a menores de 18 años van 150 hombres desaparecidos y 410 mujeres en la misma situación.



REDACCIÓN BOGOTÁ

