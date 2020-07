Las Bien Tesas, el emprendimiento bogotano para inspirar a las mujeres

"Jamás me harán vacilar, ni temer”, Manuelita Sáenz. Con esta frase, Karen, una arquitecta bogotana de 30 años, comenzó a estampar camisetas en un pequeño taller del centro de la capital.



Usando unas máquinas de estampado que recibió como pago por hacer el diseño para una casa inició a crear su propia empresa, sin imaginarse que meses más tarde su marca se convertiría en una plataforma para empoderar mujeres y niñas a través de la ropa.

Karen comenzó en el mundo de los estampados sin planearlo. El año pasado, al ver que su papá, Leonardo Pereira, entró en quiebra y estaba al borde de la depresión, decidió empezar a diseñar dibujos que se pudieran plasmar en prendas de vestir para involucrarlo en algo que lo hiciera sentir mejor.



“Comencé estampando para una marca de Tunja, Boyacá, pero ellos manejaban diseños con los que no me sentía cómoda. Un día me senté y empecé a dibujar a Policarpa Salavarrieta, hice el montaje, puse el dibujo en una camiseta y dije: ‘esto es lo que quiero hacer’ ”, cuenta.



Así nació Bien Tesas, un emprendimiento bogotano que estampa camisetas con los rostros y las frases de mujeres inspiradoras del mundo.

Al mismo tiempo han surgido otras iniciativas que están revolucionando los marketplaces. En el mercado se encuentran desde frases de empoderamiento, como ‘Bien Tesas’, hasta letras de canciones y marcas icónicas.



“I like to live in America”, “Calentano a mucho honor”, “Si saben como me pongo, pa’ qué me invitan”, se destacan en Instagram como las frases favoritas para lucir en camisetas cómodas y divertidas durante la cuarentena.

Así nació Bien Tesas

La idea de Karen Pereira viene de atrás. Esta bogotana tiene una hermana de ocho años, Isabella, a quien siempre le ha querido mostrar a las mujeres heroínas, creadoras, científicas, escritoras. “Quería que viera que puede tener otros referentes más allá de las princesas, le contaba cuentos de mujeres poderosas”, narra Karen.



Las primeras camisetas tenían la imagen de la Pola y de Manuelita Sáenz. “Cuando empecé con la iniciativa de las mujeres, mi papá no creía mucho, no estaba tan convencido, pero con el tiempo se ha dado cuenta de que más allá de estamparlas tienen el poder de cambiar los referentes para muchas mujeres”, dice.



De hecho, el nombre Bien Tesas fue idea de Leonardo, a quien Karen describe como la persona que más se sabe dichos y refranes.



En diciembre (2019) abrieron el marketplace en Instagram, con una colección que incluía a cinco mujeres: Policarpa Salavarrieta, Manuelita Sáenz, María Cano, Francia Márquez y Rigoberta Menchú. “Me empezaron a comprar mis amigas y me ayudaron a correr la voz, a compartir fotos y a sugerirme más mujeres icónicas”, relata.



Así pasó diciembre, enero, febrero y marzo. El emprendimiento iba viento en popa cuando la pandemia del covid-19 llegó y lo detuvo todo.



Justo una semana antes de entrar en cuarentena, las camisetas de Bien Tesas habían estado en un encuentro de feministas en construcción. “Teníamos toda la fuerza y las ideas y se paró todo, fue horrible”, recuerda.



Pasaron los meses. Marzo, abril, junio. El taller paró, las ventas estaban detenidas y el marketplace cerrado.



Pero tal y como dice uno de los lemas de Bien Tesas, inspirado en una frase de la Pola: “Ved que aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir la muerte y mil muertes más”, el emprendimiento volvió a la vida.

Leonardo, Isabella y Karen Pereira son los creadores de Bien Tesas. Foto: Bien Tesas

Jairo González, Laura González y Laura Hernández, amigos de Karen, llegaron a darle fuerza al emprendimiento, invirtieron, aportaron sus ideas y las camisetas volvieron al marketplace.



Y esto no fue lo único. Justo en el momento en que decidieron volver, Bien Tesas fue contactado por la fundación Niñas Sin Miedo, una ONG colombiana que trabaja para empoderar a niñas y adolescentes, para hacer parte de una alianza estratégica para aportar a la fundación. Esta alianza revolucionó las ventas y la idea de las camisetas. Ahora venden buzos, chaquetas y tulas, todo ilustrado con mujeres de la región y el mundo.



“Empezamos a vender más, pero todo fue más allá, hablamos con las compradoras y se convirtió en una red de apoyo, muchas están buscando ayuda y les empezamos a recomendar organizaciones o espacios en donde pueden encontrar formas de empoderamiento y reconocimiento que son muy poderosas”, resalta Karen. Ahora están creando más productos, incluso un libro para colorear que traerá los rostros de las Bien Tesas.

