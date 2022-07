Un grupo de bicitaxistas y mototaxistas bloquean a esta hora varios puntos de la ciudad . Le reclaman a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, haber sido tachados de ilegales.



(Lea además: Claudia López dice que bicitaxis son ilegales y que deben ser restringidos)

Minuto a minuto

8:20 p.m: Por manifestación se cierra el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal. Se cancela alimentación del Portal y flota troncal hace retornos en la glorieta de la Avenida Cali con Américas.



7:30 p.m: Durante el transcurso del día, desafortunamente un conductor del componente troncal resultó lesionado y se registraron las siguientes afectaciones en:



- 17 buses troncales

- 10 buses zonales

- Estaciones Patio Bonito y Biblioteca Tintal.



6:50 p.m: El Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 retomaron operación desde las 5:50 de la tarde. Respecto al servicio de alimentación del Portal se habiltaron las rutas a excepción del servicio 9-4 Patio Bonito.



6:28 p.m: El Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 retomaron operación desde las 5:50 de la tarde y a la hora operan sin afectación por manifestación.5:52 p.m: A la hora se empieza a habilitar el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86.



5:42 p.m: A la hora continúa cerrado el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestaciones en la zona. Flota troncal continúa haciendo retornos en la estación Banderas.



4:49 p.m: Continúa la afectación en Portal Américas y estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestación en la zona. Estamos realizando labores para retomar operación regulada.



1:56 pm: A la hora se vuelve a cerrar el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestación en la zona. Flota troncal hace retorno en la estación Banderas.



1:12 p.m: Se habilita operación en los dos sentidos portal Americas



12:52 pm: A la hora se empiezan labores para retomar operación regulada en el Portal Américas.

#TMAhora (12:52 pm)



A la hora se empiezan labores para retomar operación regulada en el Portal Américas. https://t.co/9LeV5gXXx6 — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2022

11:23 a.m: A la hora se mantiene el cierre del Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestación en la zona. Flota troncal hace desvíos en la estación Banderas.



9:15 a.m: En el momento se presenta manifestación de bicitaxistas a la altura de la estación Patio bonito. Por la novedad no tenemos paso en el punto y los buses deben retornar en Banderas.

🚨 Este es el panorama de las protestas de bicitaxistas en varios puntos de Bogotá.



Se registran actos de vandalismo. Siga acá los detalles ► https://t.co/X5tNG91C5W | 📸: Sergio Acero / EL TIEMPO pic.twitter.com/CL69w5XwCD — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 28, 2022

Jornada de protestas en la mañana

El corredor vial de la autopista Norte con calle 170, sentido Norte- Sur, está siendo afectado por un plantón que bloquea la calzada lenta. El aforo es de aproximadamente 150 personas que llegaron con diez de estos vehículos.



En este sector de la ciudad los colegios del borde Norte están mandando comunicados a los padres de familia debido a los problemas de orden público. Algunos alumnos saldrán hoy más temprano.

En el Portal Américas la manifestación se inició en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio en el sentido Norte -Sur. A la altura de la calle 6A hay un bloqueo de la calzada mixta con un aforo de unas 150 personas que arribaron con unos diez bicitaxis. Al lugar ya llegaron varios oficiales de la Policía y miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pues las acciones se tornaron violentas. Ya hay enfrentamientos. También hay quema de llantas y buses vandalizados.

Bicitaxistas protestan a esta hora en algunos puntos de la ciudad ► https://t.co/cafg1NQqsf



Le reclaman a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, haber sido tachados de ilegales. pic.twitter.com/UaWOPhSeNw — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 28, 2022

A esta hora se mantiene el cierre del Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86. La flota troncal hace retornos en la estación Banderas.

#TMAhora (1:56 pm)



*Reporte TM*



A la hora se vuelve a cerrar el Portal Américas y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 por manifestación en la zona. Flota troncal hace retorno en la estación Banderas. pic.twitter.com/ooQLj8gXqc — TransMilenio (@TransMilenio) July 28, 2022

Facebook Twitter Linkedin

Protesta de bicitaxistas en Patio Bonito en kennedy. Foto: Sergio Ángel

También se presenta un plantón, al parecer de propietarios de Justo y Bueno, en la calle 26 con carrera 50, sentido oriente - occidente. Hay bloqueo de la calzada lenta con un aforo aproximado de unas 40 personas.

Disturbios en el Portal de las Américas. pic.twitter.com/DT68do0Uv3 — Efrain Arce (@elpatrullero_) July 28, 2022

¿Por qué protestan?

Facebook Twitter Linkedin

Bicitaxistas argumentan que con este trabajo mantienen a sus familias. Foto: Sergio Ángel

Estas protestas ocurren luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre los mototaxis en Bogotá en la inauguración del Complejo Integral de Justicia Campo Verde pues el debate sobre la regulación de estos vehículos en la capital se reabrió.

La mandataria señaló que, en este sector de Bosa, donde antes se permitía el funcionamiento de este servicio por falta de rutas del sistema integrado, ahora será restringido. “Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP, pero ya hay suficientes. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, hay que ir corrigiendo eso que nos falta”, dijo López.

Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores/zonales en barrios. Lo permitimos y bienvenido.

Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones/transeúntes.

Mototaxismo NO. Bicitaxismo SI https://t.co/xnJiUGK4bG pic.twitter.com/hUom0KVSDe — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 28, 2022

Incluso le pidió a la Policía que empiece a hacer control de estos operarios ilegales que no tienen permiso para circular, sobre todo si lo hacen con motores a gasolina, pues son los que más contaminan. “Le pido también a nuestra Policía que vayamos sacando esos bicitaxis informales, ya no hay justificación”, indicó.

"Mototaxismo no, bicitaxismo sí": alcaldesa

La mandataria aseguró, además, que mientras no haya motor y usen bien el espacio público, no habrá ningún problema.



"Mototaxismo no, bicitaxismo sí. Bicitaxismo es bicicleta a pedal y baja velocidad complementaria a alimentadores y zonales en barrios. Bici con motor, gasolina y velocidad es mototaxismo, nunca ha estado permitido por el peligro para peatones". Ese mototaxismo sobre andenes -espacio público peatonal- nunca se ha permitido porque accidenta gravemente a transeúntes", agregó la alcaldesa.



Ante las declaraciones, los bicitaxistas indicaron que desde hace años están esperando la regulación y que por ahora solo han recibido persecución de las autoridades. “Desde antes de la pandemia nos tienen con el cuento de que nos van a definir reglas, pero han pasado los años y la Policía de Tránsito sigue llegando a quitarnos nuestro único sustento diciendo que esto es ilegal”, dijo Marco Medina, un bicitaxista que opera en Gran Granada, en Engativá.

Según un censo realizado por la Secretaría Distrital de Movilidad en 2019, en la capital ruedan 4.646 bicitaxis, los cuales se concentran principalmente en sectores del sur, como Bosa, Patio Bonito, El Tintal. No obstante, también se ven en varios sitios de la autopista Norte, uno de ellos es el Portal del Norte; en la avenida Boyacá y hasta en el centro.



Lo preocupante es que de esa cifra, el 51 por ciento de estos, es decir, 2.369, funciona con motor de combustión, algo que está prohibido. “Los bicitaxis (mecánicos o eléctricos) están reconocidos por el Mintransporte, parcialmente regulados y son parte del transporte de última milla; los mototaxis (bicis con gasolina, alta velocidad y motor, algunas veces de motos robadas) no y son una constante queja de la ciudadanía”, explicó López.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com