Una banda delincuencial, por medio de mensajes amenazantes, está extorsionando a varios bicitaxistas pidiendoles diferentes cantidades de dinero.

De acuerdo con la revista Semana, la banda es conocida como Satanás y opera en el sur de Bogotá.



“Muy buenas noches, mi amigo, ¿cómo le va? Ve, por aquí le habla Satanás. Estoy llamándolo por la mejor manera que puedo ver. Lo estoy llamando es para que usted se alinee con nosotros. Somos la organización más peligrosa ahorita en Bogotá. Necesito que por cada chana (negocio) que usted administre, necesito que me den 15 mil pesos diarios", dice un hombre en un audio revelado por el medio mencionado.



Más noticias: Claudia López rompe pacto con Gustavo Petro y se desmarca de su gobierno



Además, el delincuente asevera: "Si no me lo dan, voy a mandar matar cualquier chofer de esos. Inocente no es inocente. Ya yo sé dónde usted vive y todo su apartamento. Sé dónde queda ese apartamento, entonces, por favor, no quiero llegar a una mala manera, ¿me entiende?”.



Los criminales también precisan que, en caso de que se bloquee al contacto o si no accede a las demandas le empezarán a hacer 'la guerra' inmediatamente.



Luego de la denuncia, el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) de la Policía de Bogotá, capturó a alias El Niche, quien era reconocido en el sector como el líder de la banda.

También puede leer:

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS