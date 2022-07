Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones este jueves, esta vez protagonizadas por cientos de bicitaxistas y mototaxistas que bloquearon varios puntos de la ciudad exigiendo la regulación de este ofició y solicitando a la Alcaldía que no se los trate como ilegales.



La polémica empezó luego de las declaraciones de la alcaldesa Claudia López en el evento de inauguración del Complejo Integral de Justicia Campo Verde, en Bosa, en donde señaló que en este sector del sur de la capital en el que antes se permitía el funcionamiento de este servicio por falta de rutas del sistema integrado, ahora sería restringido.



La mandataria les salió ayer al paso a sus declaraciones y aclaró que no se refería a los bicitaxis que funcionan con pedaleo mecánico o asistido –que tampoco están regulados en la ciudad–, sino a los denominados mototaxis, los cuales funcionan con motores de combustión.



“El bicitaxismo no es ponerle motor, gasolina y alta velocidad a una bicicleta o irse por andenes y espacios peatonales. Eso no es bicitaxismo, eso es mototaxismo (...). El mototaxismo en andenes y espacio público peatonal nunca ha estado permitido en Bogotá ni en ninguna ciudad de Colombia porque es peligroso”, agregó.



La aclaración no evitó que miles de personas que pertenecen a este gremio se tomaran las calles de la ciudad y bloquearan varias vías pidiendo que no restrinjan su funcionamiento. “Si a nosotros nos toca recoger firmas de pasajeros para que vean que nosotros prestamos un servicio bueno, lo hacemos. Lo único que les pedimos es que nos dejen trabajar”, afirma Sodai Vivas, coordinadora de bicitaxis en el sector de El Tintal.



Los plantones habían sido convocados desde las 6 de la mañana en 48 sectores de la ciudad en donde operan estos vehículos. Los primeros reportes llegaron desde la Autonorte con calle 170, en donde más de 150 personas se ubicaron sobre una de las calzadas de la vía, afectando a los conductores que transitaban hacia el centro.



Al mismo tiempo se presentaron bloqueos en inmediaciones del portal Américas, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Villavicencio en el sentido norte-sur. En este punto los manifestantes bloquearon la vía con llantas y les prendieron fuego para evitar que los vehículos pasaran por la zona. Además, hubo enfrentamientos con el Esmad que se extendieron hasta entrada la tarde.



Esta situación obligó a que TransMilenio cerrara el portal y las estaciones Patio Bonito, Biblioteca Tintal y Transversal 86 durante gran parte del día. En total, 10 buses zonales, 17 buses troncales y dos estaciones fueron vandalizadas.

¿Qué piden?



“Las declaraciones de la alcaldesa sobre los mototaxis también nos afectan a nosotros porque los que manejamos bicis también funcionamos como motos, porque tenemos que hacer grandes recorridos a zonas donde no llegan los particulares”, señaló Leydi Viviana Castro, una de las manifestantes.



De acuerdo con varios bicitaxistas, el problema radica en la falta de instrucciones claras sobre su funcionamiento y en lo que ellos consideran una persecución de las autoridades.



“Desde antes de la pandemia nos tienen con el cuento de que nos van a definir reglas, pero han pasado los años y la Policía de Tránsito sigue llegando a quitarnos nuestro único sustento diciendo que esto es ilegal”, dijo Marco Medina, un bicitaxista de Engativá.



Lo cierto es que desde agosto de 2018, el Ministerio de Transporte expidió la resolución 3256, que reglamentaba y autorizaba la prestación del transporte de pasajeros en tricimóviles no motorizados y tricimóviles con pedaleo asistido en las modalidades de primera y última milla, es decir, entre el lugar de origen o destino del pasajero y un punto de acceso al sistema de transporte público.

El problema es que en un plazo máximo de un año el Distrito debía realizar un estudio de estructuración técnica, legal y financiera, en el que fuera posible determinar si el uso de este tipo de vehículos era justificado o no. No obstante, la reglamentación en la ciudad nunca llegó, según el Distrito, porque el Mintransporte aún no ha cumplido su parte.



“Estamos esperando del Gobierno Nacional la homologación de estos vehículos para poder establecer las reglas de operación. En ese sentido es necesario que entendamos que nosotros estamos haciendo cumplimiento de una normativa nacional y que por supuesto se han presentado inconvenientes del siniestros viales que nos han llevado a tomar decisiones con respecto a hacer el control necesario”, señaló Felipe Ramírez, secretario de Movilidad.



Sin embargo, aunque dicha norma indica que la homologación es clave, también señala que mientras eso ocurre “las autoridades deberán conceder permiso de prestación del servicio transitorio y establecer condiciones de modo, tiempo y lugar”.



A los bicitaxistas que trabajan con pedaleo mecánico también les preocupa que esta situación se alargue y que ni este ni el gobierno entrante encuentren una solución. “A nosotros nos preocupa porque dicen que Petro no quiere a los bicitaxistas, pero mientras nos dejen trabajar vamos a estar bien, pero si no nos dejan se va a armar alboroto”, señaló Castro.

