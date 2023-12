Bicicletas motorizadas representan el 25 % de los comparendos en Bogotá

Aunque en mayo de 2023 se publicó una resolución que reglamentaba el uso de las bicicletas motorizadas en Bogotá, las cifras emitidas por la Secretaría de Movilidad indican que el tránsito de estos vehículos por espacios no permitidos continúa siendo un problema que pone en riesgo la vida de conductores, peatones y biciusuarios. De hecho, las amonestaciones contra quienes conducen estos velocípedos representan el 25,9 por ciento del total de comparendos de la ciudad.



(Le puede interesar: Galán responde a publicación de prepliegos del Corredor Verde: 'He pedido no avanzar')

Facebook Twitter Linkedin

Esta herramienta contará con un técnico especializado. Foto: Rappi

El caos en la movilidad citadina, los altos costos de vehículos particulares y la inconformidad con el servicio que presta el transporte público bogotano han causado un exponencial auge de los ciclomotores en la capital del país. Estas bicis, provistas de un motor con pequeño cilindraje (que puede ser eléctrico o de combustión no mayor a los 50 cm³ o 4kw), se han convertido en el medio de transporte predilecto de oficinistas, bicitaxistas y domiciliarios para llevar a cabo sus labores diarias.



Estos vehículos suelen ser más económicos y rentables que un automóvil o una motocicleta, y pueden alcanzar una velocidad superior a los 45 kilómetros por hora, lo que los convierte en un medio de transporte práctico que, sin la seguridad necesaria, puede volverse un arma mortal para sus conductores, ciclistas o peatones.



Debido a estos riesgos y al alto flujo de este tipo de bicicletas, la Secretaría de Movilidad emitió la Resolución 137609 de 2023, que prohibió la circulación de estos biciclos por troncales de TransMilenio, carriles de buses del SITP o lugares destinados al tránsito exclusivo de los peatones o las bicicletas corrientes.



El problema radica en que, aunque esta reglamentación está vigente desde mayo de 2023, la accidentalidad causada por estos artefactos sigue siendo alarmante.



Según cifras que EL TIEMPO obtuvo de la Secretaría de Movilidad, en lo que va del año se han reportado 45 heridos por incidentes que involucran ciclomotores, lo que significa que, en promedio, en Bogotá los accidentes con estos vehículos son responsables de entre 3 y 4 heridos al mes.



La cifra de heridos no solo involucra a peatones atropellados, sino también a conductores que no siguen la reglamentación y cuyos vehículos motorizados no cuentan con las medidas necesarias para transitar por las vías habilitadas, tales como transitar sin los dispositivos luminosos requeridos, cascos de protección o frenos.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes de Bicicletas motorizadas hoy 6 de diciembre del 2023. Foto : MAURICIO MORENO CEET Foto: MAURICIO MORENO CEET



Por el riesgo que involucra movilizarse en estos biciclos también es necesario contar con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (Soat) para no ser amonestado.



Las autoridades de tránsito han hecho una importante labor para evitar este tipo de sucesos. En lo corrido del año han realizado un total de 131 operativos para verificar las condiciones de circulación y el cumplimiento normativo por parte de estos motorizados.



Producto de estos procedimientos se han registrado más de 1.400 comparendos y 607 inmovilizaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes de Bicicletas motorizadas hoy 6 de diciembre del 2023. Foto : MAURICIO MORENO CEET Foto: MAURICIO MORENO CEET

La localidad de Kennedy es la que más infracciones presenta, con 364 reportes. Suba, afirma la entidad, es otra de las zonas con mayor número de denuncias contra estos vehículos por parte de la ciudadanía.



De acuerdo con la cartera de Movilidad, la mayoría de estas amonestaciones, que implican multas de entre 522.900 pesos y 1’045.500 pesos, son impuestas por invadir ciclorrutas o transitar por las vías que prohíbe la resolución.



Estos actos no solamente ponen en riesgo la vida de los motorizados, sino que también hacen que peligre la integridad de los peatones, que se movilizan por los más de 175 millones de metros cuadrados de espacio público que tiene la capital del país.





JULIÁN CAMILO SANDOVAL

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

Más noticias de Bogotá