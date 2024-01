Día sin carro y sin moto en Bogotá: los medios de transporte recomendados si debe salir

Este jueves, 1° de febrero, se llevará a cabo el primer día sin carro y sin moto de 2024 en Bogotá. Esto, bajo lo consagrado en el Decreto 036 del 2023, en el cual se establecen las medidas para la circulación de vehículos automotores y motocicletas en la capital colombiano.



Por lo tanto, hay quienes se preguntan cuáles son las mejores opciones para movilizarse hacia su lugar de trabajo. Esto fue lo que dijo la Alcaldía de Bogotá al respecto.



(Lea también: Día sin carro y sin moto en Bogotá: ¿cuáles son los vehículos que podrán movilizarse?).

Hay otras maneras de moverse en la ciudad diferentes al carro y la moto FACEBOOK

TWITTER

El propósito de esta jornada, que va desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., es generar hábitos en la ciudadanía encaminados a la movilidad sostenible. Según la Alcaldía, para este día se prevé que en la ciudad dejen de circular 1 millón 850 mil vehículos y 430 mil motocicletas, para darles paso a vehículos sostenibles.



"La sola infraestructura no modifica los hábitos de las personas, esta jornada sirve para que las personas descubran que hay otras maneras de moverse en la ciudad diferentes al carro y la moto", expresó Claudia Díaz, secretaria de Movilidad.



(Siga leyendo: Bogotá: Sistema de bicis compartidas ya logró más de un millón de viajes en la ciudad).



Entre las mejores opciones para movilizarse durante esta jornada, Díaz señala que están caminar, la bicicleta o el transporte público, pues ofrecen diferentes ventajas, no solo para la persona, sino también para la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Último día sin carro y sin moto en Bogotá de 2023. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Ventajas del uso de la bicicleta

Según expertos, la bicicleta es una de las mejores alternativas debido a que aporta a la salud de la persona que la usa. Además, el vehículo no contamina. Estas son algunas de las ventajas:



- No emite CO₂, un gas incoloro, inodoro y compuesto por oxígeno y carbono. Sus emisiones son una de las principales causas del calentamiento global.



- Ahorra dinero: gran parte de la población tiene una bicicleta en su hogar. Existen versiones económicas de este vehículo.



- Ahorra tiempo: en Bogotá, cierta parte de la ciudad tiene ciclorrutas que ayudan a que los usuarios de bicicleta tengan la seguridad de mantenerse por su vía. Además, les ayudará a llegar más rápido a su destino, evitando trancones.



- Mejora su salud y bienestar: la bicicleta exige un ejercicio continuo en el cuerpo, mejorando así su salud.



(Puede leer: Algunos sitios en Bogotá en los que puede hacerle mantenimiento a su bicicleta).

Facebook Twitter Linkedin

Uso de monopatín en el Día sin carro. Foto: Mauricio Dueñas. EFE

Ventajas de usar monopatín

Además de la bicicleta existe otro vehículo que pueden usar los ciudadanos durante la jornada del día sin carro y sin moto, el monopatín. Estas son sus ventajas:

​

- No requiere esfuerzo: al ser eléctrico, la persona que lo use no tendrá la necesidad de moverse, pues solo deberá manejarlo con sus manos para aumentar o reducir la velocidad, al igual que para girar.



- Ahorra tiempo: las personas que hacen uso de este tipo de vehículo tienen el mismo beneficio de tiempo que quienes usan la bicicleta.



- Ahorra dinero: aunque no ahorra tanto dinero como con una bicicleta, el gasto puede ser menor que comprar una moto o carro.

Uso del transporte público

Otra de las opciones que recomiendan desde la Secretaría de Movilidad es el uso del transporte púbico, pues sostienen las autoridades que ayuda a disminuir la huella de carbono y lleva a los ciudadanos hasta diferentes localidades de la ciudad.



Se recomienda, sobre todo, para quienes deben desplazarse por trayectos muy largos o no tienen donde dejar la bicicleta o monopatín.



“Durante la jornada, la Secretaría establecerá varios puntos de monitoreo para incluir las emisiones, incluyendo las de dióxido de carbono, un gas que contribuye al cambio climático", manifestó Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

Facebook Twitter Linkedin

Usuarios de bicicleta en el día sin carro. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

Tenga en cuenta que la Alcaldía de Bogotá tomó medidas para que los usuarios de bicicleta se puedan movilizar de una mejor manera:

​

​- Se habilitarán 101 kilómetros de ciclovía desde las 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. Algunas de estas son la Carrera Séptima, Avenida Boyacá, Calle 26 y Calle 116.



- El Sistema de Bicicletas Compartidas operará con 3.300 bicicletas. Las estaciones estarán funcionando de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. Para acceder al servicio se debe descargar la app de Tembici.



- Se cuenta con 69.130 cupos de cicloparqueaderos en toda la ciudad y 6.499 cupos ubicados en 26 puntos del Sistema TransMilenio.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO