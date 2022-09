Aunque el sistema de bicicletas públicas, en general, es visto con buenos ojos por tratarse de un medio de movilidad sostenible y ser la capital un referente de la bici a nivel mundial, en los últimos días algunos vecinos han mostrado su descontento por la forma y el lugar en donde se están instalando los 300 bicicleteros (estaciones de carga).



En total sigilo, en la noche del pasado miércoles 15 de septiembre se instaló en la carrera 10 n.º 117 A-33, sobre la vía de una cuadra puramente residencial y angosta, una de las tantas estaciones que se estrenarán en Bogotá este 30 de septiembre.

Por eso, a las 6:30 de la mañana del día siguiente, jueves 16, no paraban los mensajes en los grupos de WhatsApp de los vecinos de la cuadra, que estaban indignados porque, según ellos, esa estructura fue pésimamente ubicada y mal señalizada, y se toma un carril de la vía. También están molestos porque lo mínimo que esperan es que estas medidas tengan en cuenta a la comunidad y no se hagan a “escondidas”.



Aseguran que “de la noche a la mañana instalan una estación para bicis, con pésimo criterio de ubicación, con mala señalización y sin la delicadeza de hablarlo con la comunidad”.



Entre los argumentos se les oye decir a miembros de la comunidad que Santa Bárbara es un barrio en el que abundan bahías, amplios parques y también avenidas y andenes con alto flujo de personas, como las calles 116, 119 y 127, o las carreras 9.ª y 11.



“Pero no, escogen una de las vías más pequeñas y angostas del sector para que nadie vea las bicis y, aparte, facilitar accidentes de los carros que vienen por la vía y se encuentran de sopetón y a oscuras con esta estación de bicicletas”, explicó Manuel Antonio Álvarez Tobar, uno de los residentes, quien invita a la Secretaría de Movilidad a revisar cuál es el criterio que están usando (sea el Distrito o la empresa Tembici, encargada del funcionamiento del sistema de bicicletas) para instalar las 300 estaciones de bicicletas. “Si el criterio es hacerlo en donde sea y cuando la gente no se dé cuenta, empezamos muy mal”, dijo otro vecino que no dio su nombre.

Adicional, para Álvaro Aguirre, otro residente de la cuadra, esta estación representa un potencial peligro de accidente vial, especialmente en las noches. Así lo hizo saber en un derecho de petición que fue enviado a las autoridades competentes con el siguiente asunto: “Solicitud intervención inmediata por riesgos de muerte de conductores por bicicleteros en mitad de las calles Bogotá”.



Para este vecino, el hecho de que estas estructuras sean de color gris, que estén ubicadas bajo un árbol y con señalización a medias, entre otros factores de riesgo, la estación representa un verdadero peligro de accidente.



“Teniendo en cuenta que no se ve en la noche y no obstante la velocidad de circulación de 30 km/h, no es garantía que no se presente un accidente grave y que los bicicleteros instalados en la mitad de las calzadas o calles son el equivalente de instalar un poste en mitad de la vía, así se ponga demarcación y señales. Es prudente afirmar que el Distrito está violando el derecho a la vida de los conductores, asumiendo la responsabilidad de lo que les pase a estos mientras la anomalía en las vías se mantenga…”, expone Aguirre en el documento enviado a los órganos de control del Distrito para que se investigue lo ocurrido en este sector y otros de la ciudad en los que se estarían presentando casos similares.

La Secretaría de Movilidad responde

¿Cómo se determina dónde ubicar una estación?

​

La Resolución 1018 de 2022, por la cual se aprueban como amoblamiento especial los elementos Estación del Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC) y Estación de reparación y se dictan otras disposiciones expedida por la Dirección del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación, autorizó ubicar este tipo de mobiliario urbano sobre alamedas, plazas y plazoletas, red de andenes, vías peatonales, malla vial, sistema de parques y zonas bajo puentes peatonales y vehiculares.



¿Cuál es el criterio para la instalación de estas estaciones?

​

En cada punto se verifica que la ubicación de las estaciones permitirá garantizar las condiciones de seguridad vial tanto para los usuarios del sistema como para los peatones, quienes son los actores viales más vulnerables. En esta etapa del proceso se evaluaron principalmente factores que contemplan las intersecciones semafóricas, zonas escolares y otros factores.



¿Cuántas estaciones del sistema están ubicadas en calzada?

​

Para el inicio de la operación parcial, que corresponde al 50 por ciento del sistema, 48 estaciones han sido ubicadas en calzada, de las cuales nueve corresponden a bahías.



¿Se ha tenido en cuenta a la comunidad para la ubicación de estas?

​

La Secretaría Distrital de Movilidad ha involucrado a la ciudadanía en este proceso, especialmente desde tres ángulos estratégicos, como son diálogos con ciclistas, jornadas de divulgación y un enfoque pedagógico con comunidad.

