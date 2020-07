La bicicleta es un muy buen negocio y aquí le explicamos por qué

La bicicleta es un muy buen negocio. Y varias ciudades ya lo saben y le sacan todo el provecho. Los ingleses, por ejemplo, descubrieron que por cada libra invertida en proyectos de ciclismo urbano y de peatonalización reciben 13 libras en beneficios. Detectaron también que todo apoyo a la bicicleta tiene impactos en la salud de los ciudadanos (ahorrando dinero en tratamiento), mejora el rendimiento de los empleados (evitando dolencias) y activa corredores comerciales (ver gráfico).

“Hay que recordar que esto no ocurre de inmediato, pero se va dando por los efectos del mercado. Lo interesante es que está ocurriendo en otras ciudades, esperemos que igual pase en Bogotá, quizá en otras proporciones. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir”, dice Manuel Olivera, director regional de C40 en América Latina, organización que está impulsando proyectos pro-bici en varias urbes de la región. En Colombia, están presentes en Bogotá con varias estrategias, incluyendo la Ciclo Alameda del Medio Milenio, que tendrá impacto económico (ver anexa).



Tal es el interés del C40 en este efecto del pedaleo que su último video de la serie La bici nos une, disponible en YouTube, exploró cómo la bicicleta mueve la economía. “Yo como emprendedor de la bici entiendo que la bicicleta es dinámica, es economía en movimiento, por donde va la bici se estimula el consumo y se crean productos y servicios para la población”, dice en el video Edwin Arboleda, emprendedor de Cali.

Aunque C40 tiene como referentes los documentos ‘Walking & cycling: the economy benefits’ y el ‘Bicycling means business: the economic benefits of bicycle infrastructure’, también generó su propio estudio: ‘Benefits of climate action: piloting a global approach tom measurement’ que incluye, entre otras cosas, los resultados de su intervención en Ciudad de México con el programa ‘Eco bici’, en el que se midieron juiciosamente los efectos.



Según ese reporte, 22 % de los usuarios de ‘Eco bici’ se sintieron más relajados, 25 % manifestaron tener mejor salud (desde salud, permitiría beneficios superiores a los 44 millones de dólares) y 19 % aseguró que pedalear les permitió tener más ingresos disponibles. Adicionalmente, calcula que la disminución en tráfico podría significar 9 millones de dólares en ahorros. Como si fuera poco, el sistema generó 366 empleos.

“Ha sido muy exitoso y aún se mantiene la oferta del servicio en el centro. Es, sobre todo, utilizada por turistas y, a su vez, permitió desarrollar negocios de tours en bicicleta. Es una actividad económica que prospera y podría reverdecer incluso en Bogotá después de la crisis”, asegura Olivera.



Precisamente, un proyecto de turismo en bici, y con miras a desarrollar la economía, es uno que está organizando la RAP-E y que tendrá efectos en dos localidades de Bogotá y en varios municipios vecinos (ver anexa).

Bogotá

Aunque la capital tiene un avance en infraestructura ciclística, el reto está en mejorar la experiencia de viaje, garantizar la seguridad y fortalecer la economía formal a su alrededor.



“El mantenimiento, por ejemplo, debería evolucionar a algo más formalizado. Bogotá tiene un 40 % de informalidad económica, por lo que no es extraño que haya pequeños negocios de apoyo”, manifiesta Olivera.



Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, la bicicleta genera en Bogotá más de 26.000 empleos directos y suma 2.400 establecimientos formales de comercio. Pero no hay certeza de cuánta informalidad se mueve junto a las ciclorrutas ni de qué tamaño es la oportunidad de hacer de la capital una verdadera potencia económica del pedaleo.

Medio Milenio, el futuro biciurbano de Bogotá

Así se verá la cicloalameda en su tramo por la carrera 24 (Entre Cl 27s Y Av. Boyacá). Foto: IDU

La capital está próxima a abrir licitación de la Ciclo Alameda del Medio Milenio, un ambicioso corredor de ciclismo urbano de 25,6 kilómetros que irá de El Tunal a la calle 170. Además de los beneficios en movilidad, esta ‘gran autopista de bicicletas’ está planeada para atraer desarrollo económico.



“Tenemos datos y estudios que demuestran que los beneficios sumados a la ciudad con ese solo proyecto podrían ser de cerca de 133.000 millones de pesos. Y ahí incluimos la mayor actividad económica, beneficios a nivel salud, menos pérdidas por trabajo, reducción de accidentalidad y reducción de gases de efecto invernadero”, explica Manuel Olivera, director regional de C40 en América Latina, organización que apoyó técnicamente Medio Milenio, que, en este momento, está recibiendo los últimos detalles por parte del IDU.



“Cuando se hace mejoramiento urbano, como el que vendrá con el proyecto, se permite mayor movilidad de peatones y ciclistas, hacer diligencias a lo largo de la vía, compras rápidas y eso activa la oferta de bienes de consumo básico en el recorrido. Y si podemos decir algo es que cuando se compra una bicicleta, trae una inversión inmediata adicional de al menos medio millón de pesos”, agrega Olivera.

Para el circuito se invertirán 4.100 millones de pesos que permitirán construir y señalizar el sendero. Foto: RAP-E

La Región Central RAP-E adjudicó recientemente el proyecto ‘Circuito Bogotá- Región’, un recorrido ciclístico turístico y recreativo único en su tipo en el país y en América Latina. Será un trayecto de 300 kilómetros que pasará por Bogotá (en Ciudad Bolívar y Usme), La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Ubaque y Zipaquirá y que incluirá más de 40 atractivos turísticos y una potencial oportunidad de desarrollo económico regional.



“Impactar la cadena de la industria de turismo en el territorio en el entendido de agencias de viajes, prestadores de servicios turísticos (hoteles, transportes, etc.) y agencias de viajes es uno de los propósitos de esta iniciativa en la medida que logremos habilitar y consolidar una oferta turística sostenible”, explica Fernando Flórez Espinosa, gerente de la Región Central RAP-E.



Para cumplir ese objetivo se capacitarán al menos 30 operadores turísticos de la región. “Este componente permitirá habilitar a emprendedores o empresarios del turismo que tengan interés en incursionar en el biciturismo como una forma de diversificar su portafolio de servicios”.

El consorcio BW RAPE 2020 es el encargado de sacar adelante la obra.

