Duplicar el uso de la bici en Bogotá salvaría este número de vidas

Aumentar el uso de la bicicleta en Bogotá será, en los próximos años, cuestión de vida o muerte. Así lo demostró un nuevo estudio del Banco Mundial que, con fórmulas en mano, calculó cuántas vidas se salvarían si los ciudadanos se subieran al pedaleo, cumplieran su cuota recomendada de actividad física mientras se movilizan y se alejaran, poco a poco, de los riesgos de las enfermedades asociadas a la actividad física y a la exposición a material particulado PM2.5, el mismo que ha puesto a Bogotá en emergencias ambientales.

Para que usted se haga una idea: si Bogotá duplicara el porcentaje de viajes en bicicleta y se los restara a los viajes en carro particular y en motocicleta, se salvarían 427 vidas. Serían hombres, mujeres y jóvenes que dejarían de morir por enfermedades cardiovasculares y otras dolencias asociadas al sedentarismo y por la contaminación que producen, precisamente, los medios motorizados.



Pero si Bogotá se dedicara a ser dependiente del carro y no hiciera otra cosa sino aumentar los viajes en él, pasando del 15,6 al 18,5 % (restando horas de ejercicio y sumando amenazas de siniestros viales y de producción de contaminantes) se perderían 231 vidas.



“Los viajes en bici en Bogotá son bastantes para la región latinoamericana, pero no es una locura pensar en el doble”, asegura Juan Pablo Orjuela, investigador asociado de la unidad de estudios en transporte de Oxford y coautor, junto con Lady Mateus, Daniela Gil y Felipe Targa, del documento ‘Desarrollo de herramientas para la evaluación integrada de impactos en salud del transporte en América Latina: Aplicación de la herramienta TighThat en Bogotá’.



El TighThat, en resumen, genera un algoritmo que evalúa los impactos en salud del transporte. Lo que hizo el equipo de investigadores fue depositar en la herramienta cinco bases de datos que contenían información poblacional, de mortalidad asociada al sedentarismo y exposición a contaminantes atmosféricos, de movilidad y de actividad física en Bogotá. Con esos datos se generaron los resultados de un escenario de referencia (con un porcentaje de viajes en bici del 5,3 %) y los resultados de 10 escenarios posibles propuestos por ellos. Cada escenario era una posibilidad de aumentar o disminuir el uso de la bici en la capital. Y, al final, la herramienta permitía analizar los impactos de cada escenario en términos de salud pública y contaminación atmosférica. Esto arrojaba una cifra clave: cuántas vidas podía salvar, o sacrificar, cada escenario.

10 posibilidades

Los escenarios se plantean así.



Escenario 1: Mujeres



Plantea la paridad 50/50 en el uso de la bici para hombres y mujeres (dejando el porcentaje de viajes en bici en 8,3 %).



Salva: 55 vidas



Escenario 2: Estrato



Nivela el uso de la bici en todos los estratos sociales (dejando el porcentaje de viajes en bici en 6,5 % ).



Salva: 51 vidas



Escenario 3: 2X Bici y - Carro

Duplica el porcentaje de viajes en bici (10,3 %), disminuyendo los de carro de 15,6 % a 10,4 %



Salva: 403 vidas



Escenario 4: 2X Bici y - Vehículos particulares



Duplica el porcentaje de viajes en bici (10,3 %), disminuyendo los de carro (de 15,6 % a 11,7 %) y moto (de 4,5 % a 3,2 %)



Salva: 427 vidas



Escenario 5: 2X Bici y - Transporte público



Duplica el porcentaje de viajes en bici (10,3 %), disminuyendo los de transporte público de 31,9 % a 26,8 %.



Salva: 61 vidas



Escenario 6: 2X Bici y - Peatones



Duplica el porcentaje de viajes en bici (10,3 %), disminuyendo los peatonales de 28,7 % a 24,8 %



Se pierden: 11 vidas



Escenario 7: Dependiente del carro.



La ciudad aumenta el número de viajes en carro particular y moto y bajan los de otros medios



Proporción de viajes en carro aumentan de 15,6 % a 18,5 %

Proporción de viajes en moto aumentan de 3,4 % a 4,2 %



Se pierden: 231 vidas



Escenario 8: Transporte público



Plantea que sube el uso del transporte público (al 34 %), y deriva en subidas del uso de la bici y el caminar.



Se salvan: 919 vidas



Escenario 9: Ciudad compartida



Propone una ciudad en la que todos los modos de movilidad existen y no se privilegia ninguno.



Se salvan: 483 vidas



Escenario 10: Banco Mundial



Duplica el uso de la bici (10,3 %), que se restan de los viajes cortos hechos en otros medios de movilidad.



Se salvan: 262 vidas

(Vea aquí el resumen de los escenarios)

10 escenarios by Ana Puentes on Scribd

(Vea aquí las vidas que se salvan y se pierden)

Vidas salvadas by Ana Puentes on Scribd

Cada uno de los 10 escenarios tiene sus ventajas y desventajas. Y cada uno tiene su nivel de posibilidad o imposibilidad. Pero, a ojos de los autores del estudio, los más atractivos, en términos de salud pública, son los que transforman los viajes en carro y en moto en viajes en bicicleta.



“Los beneficios en salud son mucho más grandes cuando vienen del carro y de la moto. Uno, porque el carro y la moto implican mayores amenazas de seguridad vial. Dos, porque si uno quiere maximizar los beneficios de la actividad física, es más lógico traerlos viajes (a la bici) de los modos sedentarios, como la moto y el carro, que traer hacia la bici a modos activos como es el peatón o el transporte público. Y, tres, están los contaminantes: las motos tienen emisiones altas, por cada viaje que uno deja de hacer moto para hacerlo en bici está reduciendo las emisiones”, argumenta Orjuela.

Hacerlo realidad

Ahora, lo cierto es que la realidad no lo pone tan fácil. Una persona que viva en Kennedy y deba ir a Usaquén difícilmente se bajará de su carro para hacer entre 15 y 20 kilómetros de recorrido en bicicleta. Eso lo prevé el escenario 10, el del Banco Mundial: la propuesta es que los viajes cortos (de menos de 6 kilómetros) y los medios (de entre 7 y 15 kilómetros) puedan ser convertidos en viajes en bici o a pie.



Para Ricardo Montezuma, experto en movilidad, también es clave resolver la eterna deuda con la seguridad vial y la seguridad personal, para que sea atractivo subirse a la bici. “Creo que así los porcentajes de crecimiento serían mucho más altos”, dice.

Según confirmó este diario, las secretarías de Movilidad y Ambiente ya tienen este estudio. De ellos dependerá que las cuentas del Banco Mundial se hagan realidad.

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes