Beneficios para un millón y medio de bogotanos morosos

La Secretaría de Hacienda de Bogotá se acogió al decreto nacional que les permite a las entidades territoriales aliviar la situación económica de quienes tienen pendientes pagos de impuestos, tasas, contribuciones o multas de años anteriores. Se estima que en Bogotá son aproximadamente 1,5 millones de personas las que se encuentran en esa condición y que se beneficiarán de este salvavidas.

El Gobierno Nacional, en el decreto 678 del 20 de mayo, que además busca que los municipios y departamentos puedan recuperar la cartera y generar mayor liquidez, establece tres fechas. En ninguno de esos plazos se cobrarán intereses ni sanciones.



Los plazos son: hasta el 31 de octubre de 2020 pagando el 80 % del capital; hasta el 31 de diciembre de este año, el 90 % del capital, y hasta el 31 de mayo de 2021, el 100 %.



El anuncio lo hizo ayer el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, en un Facebook live con el subdirector de Información de EL TIEMPO, Andrés Mompotes. En el mismo participó el director de Impuestos del Distrito, Orlando Valbuena.



Los dos funcionarios destacaron que, con corte al 20 de junio pasado, casi 800.000 contribuyentes habían pagado $ 1,3 billones por predial, es decir, el 40 % de la meta para 2020, y 460.000 cancelaron $ 285.000 millones por el impuesto de vehículos, para un 36 % de lo proyectado. En el consolidado del recaudo, la ciudad ha recibido $ 4 billones, un 40 % de lo estimado.



“Asumimos completamente el decreto del Gobierno. Esta es una forma de decirles a esas personas que vamos a aliviarles la situación”, dijo Ramírez, quien explicó que este alivio es para quienes tienen obligaciones pendientes del año 2019 o anteriores. La plataforma de la Secretaría de Hacienda estará habilitada para este trámite a partir del 7 de julio.



El secretario recordó que los contribuyentes, además, tienen la posibilidad del beneficiarse del descuento del 10 % en predial y vehículos o cumplir estas obligaciones en cuatro cuotas, sin intereses adicionales. No obstante, aclaró que como ya se han ampliado en dos ocasiones los plazos, no habrá nuevas prórrogas.

En predial, por ejemplo, los propietarios de los inmuebles residenciales que paguen el impuesto hasta el 14 de agosto podrán acceder al descuento del 10 %.



Y quienes se acojan a la opción de pago por cuotas tenían en principio hasta este 30 de junio para inscribirse en la página web de la entidad. Sin embargo, en la tarde de ayer, por inconvenientes técnicos de la plataforma, el plazo fue ampliado mientras dura la contingencia, es decir, hasta el día siguiente del restablecimiento total de los servicios informáticos de la Secretaría, lo cual será comunicado a los ciudadanos.



Para los predios no residenciales, como oficinas, locales o bodegas, se podrá optar por la alternativa de diferir las cancelaciones hasta el 24 de julio. “Estas son formas en las cuales estamos tratando ayudarles a los hogares y a las empresas a hacerles más fácil la situación”, indicó Ramírez.



En el caso del impuesto de vehículos, el plazo para pagar con descuento del 10 % vence el 3 de julio. En este gravamen, por primera vez se estableció la posibilidad de cumplir en cuatro cuotas y el plazo para inscribirse termina el 24 de julio. Las cuotas serán el 28 de agosto, 2 de octubre, 6 de septiembre y 18 de diciembre.



El director de Impuestos precisó que en los primeros días de julio se va a habilitar la opción del pago por cuotas para los predios no residenciales y el impuesto sobre vehículos. También aclaró que la persona que se inscribe en el pago por cuotas puede acceder al beneficio del 10 % antes del vencimiento de este último, siempre y cuando no se haya generado la primera cuota. Esto aplica para predial y para vehículos.



En todo caso, Valbuena recordó que sin salir de la casa o de la empresa, solo accediendo a la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda, se pueden generar los formularios, recibos de pago y pagar los impuestos. Nada más hay que crear el usuario y tener la contraseña. Este procedimiento no toma más de 10 minutos.



“Ya en la oficina virtual hay que ir a la pestaña ‘Mis impuestos’ y seleccionar el impuesto. En el caso del predial van a aparecer los predios y las obligaciones pendientes, y ahí el sistema deja ver la declaración sin pago y el contribuyente solo tiene que elegir la opción pagar por cuotas”, indicó Valbuena, quien agregó que en YouTube hay tutoriales que explican paso a paso el procedimiento. Pero, además, la persona puede solicitar orientación a través del WhatsApp de la entidad o en el correo electrónico consultas virtuales@shd.gov.co.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor Bogotá

Guirei@eltiempo.com