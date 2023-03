La Secretaría de Educación de Bogotá anunció que entregará bonos de 150.000 pesos a estudiantes de primaria que estudien en colegios públicos y que sean víctimas del conflicto armado.



Serán 14.761 bonos para comprar uniformes de colegio, los cuales serán dados a jóvenes que, además de ser víctimas del conflicto armado, cuentan con otro tipo de vulnerabilidad como población con discapacidad; capacidad o talento excepcional; pertenecen a un grupo étnico; están clasificados en los niveles más bajos del Sisbén o son estudiantes de una zona rural.

Hay que tener en cuenta que este bono es gratuito y no necesita de intermediarios. Adicionalmente, solo puede ser utilizado para comprar las prendas del uniforme, como, por ejemplo, camisas tipo polo, pantalón de sudadera o de vestir, medias, zapatos y tenis.



Los beneficiarios serán contactados por la Secretaria y por el proveedor Sarhem Colombia S.A.S, ya sea por mensaje de texto, por la aplicación WhatsApp o correo electrónico, datos que son recolectados de la matrícula.



Serán cinco los puntos habilitados por para recoger los bonos, los cuales están habilitados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., de domingo a domingo, en jornada continua. A continuación, los puntos:



- C. C. Unicentro de Occidente (Carrera 111C #86-05 Local 257)



- Ricaurte (calle 12B #29-03 piso 1)



- Kennedy (carrera 78K 35A-88 piso 2)



- Venecia (diagonal 48 #53-83 sur piso 2)



- Tunal (carrera 24 #45A - 71 sur piso 2)



Para recoger el bono debe llevar con usted el documento de identidad (en original y copia su documento de identidad), así como el del estudiante y el código del bono asignado, el cual recibió en el mensaje.



Cabe resaltar que este bono solo tiene vigencia de dos meses a partir del envío del mensaje; si se cumplen los dos meses, ya no podrá redimirlo.

Laura Camila Ramos

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS