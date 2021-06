El paso a paso para una beca universitaria con el Distrito

Esta semana, el Distrito lanzó el programa ‘Jóvenes a la U’, con el que le da la opción a los jóvenes para acceder a instituciones de educación superior.



Aunque la meta del Plan de Desarrollo es generar 20.000 cupos adicionales a los que ya tiene la ciudad, inicialmente la oferta para este programa será para 8.000 jóvenes, el cual incluye la posibilidad de entrar a 33 universidades de la ciudad, de las cuales seis son públicas. El programa ofrece pago de matrícula en instituciones públicas y sostenimiento semestral durante la carrera con un salario mínimo.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, en conversación con EL TIEMPO, explicó todo lo que los jóvenes interesados deben saber para acceder a esta oportunidad.

Es importante aclarar que hay plazo hasta el 28 de junio para acceder a las primeras 8.000 becas. ¿Quiénes pueden aplicar y qué ofrece la Alcaldía?

Tenemos tres líneas. Una que se llama línea de excelencia a la U. Ahí lo que pretendemos es que puedan acceder jóvenes que hayan ingresado a las instituciones de educación superior públicas con los mecanismos de acceso tradicional. Esto es importante porque hay jóvenes que ingresaron a la universidad pública porque pasaron los procesos de admisión, pero Colombia tiene un problema no solo en el acceso, sino en la permanencia y en la graduación de los estudiantes. A esos estudiantes los estamos invitando a que apliquen porque nosotros podemos dar un apoyo de sostenimiento y también hacer un apoyo en matrícula. Tenemos seis participando en el programa.



Segundo, la línea con admisión directa de jóvenes a la U. Esa es con las instituciones de educación superior pública, donde logramos que estas generen unos cupos adicionales a los que tradicionalmente ofrecen los procesos de admisión de estas instituciones. Vamos a tener programas en localidades que tradicionalmente no han tenido acceso y lo vamos a hacer vía esa admisión especial.



La otra gruesa es de unos jóvenes con admisión especial ampliada, que son los cupos que ofrecen universidades públicas o privadas que nos ampliaron su oferta. Es muy importante porque les estamos diciendo a los jóvenes: los que ingresen a públicas, les tenemos este apoyo; los que ingresen a privadas, que también es legítima, les tenemos estos apoyos.



¿Cuáles son los apoyos?

Tenemos apoyos en el pago de la matrícula. Pero adicionalmente le estamos diciendo: ‘si usted cumple con los requisitos de acceso, se inscribe y demás, le ofrecemos unos apoyos de sostenimiento dependiendo del número de jóvenes y los criterios de focalización’. Van a tener un salario mínimo semestralmente y van a tener apoyo para la virtualidad.

¿Esos apoyos van a ser durante cuánto tiempo?

Toda la carrera.

La matrícula y el apoyo, pero la semestralidad…

Se hace cada semestre, pero no podemos dejar a un estudiante a mitad de carrera. Es la puesta en marcha de un contrato porque les estamos diciendo a los jóvenes: ‘vamos a hacer un contrato entre Estado, que quiere estar presente en su proyecto de vida, y usted como un ciudadano’. ¿Y en qué consiste esto? Yo le voy a apoyar con el pago de los impuestos de los ciudadanos, pero usted me va a hacer una pasantía o una práctica al final.

¿Cuántas universidades son?

Tenemos las seis universidades públicas que ofrecen programas en Bogotá, que además tienen todos sus procesos de acreditación, más 27 universidades privadas. Agradecerles a las universidades, no solo el esfuerzo de revisar su oferta, sus procesos. Eso no es fácil y las universidades adecuaron sus procesos y están comprometidas con disminuir la deserción.

Estamos diciendo que para ver la información hay que ir a la página de la Secretaría, pero muchas personas han manifestado que el link no está funcionando.

Tuvimos un inconveniente el jueves.

¿La única opción es el link?

Sí. Estamos robusteciendo todo porque, efectivamente, tuvimos un problema en las primeras horas, después se arregló y está en la página de la Secretaría; tan pronto entran a www.eduacionbogota.gov.co, ahí está y van al link.

¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué se debe hacer primero?

Si la universidad lo aceptó, pues ellos nos van a decir. Hay universidades que están en proceso de admisión. La universidad nos oferta unos cupos. Por ejemplo, la Nacional nos dijo ‘yo tengo este número de cupos’. Nosotros no podemos obligar a una universidad a que acepte primero el programa de ‘Jóvenes a la U’ y que después lo acepte la universidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la universidad lo acepte. El acceso es vía universidad, no podemos modificarlo.

¿Alguien que no haya podido acceder a educación desde hace seis años podría tener chance?

Sí. No tenemos una cifra exacta de la demanda, la cantidad de gente que no está estudiando. Pero por qué no le damos la oportunidad a una mujer, por ejemplo; el embarazo adolescente es una cosa fuerte, donde muchas dedican los primeros años al cuidado de ellos, y si quieren volver a la universidad, lo pueden hacer. No podíamos caer en el error de generar un programa solamente para los recién graduados porque tiene muchas deudas con otros.

Pero los jóvenes también van a querer una carrera donde salgan y puedan encontrar empleo, y ojalá un empleo remunerado decentemente. ¿Las universidades también se comprometieron a eso?

Sí, hemos logrado ese trabajo con las universidades. Hay un acompañamiento, pero también estamos trabajando con Cámara de Comercio para que podamos garantizar que quien se gradúe pueda trabajar. Es una cosa que están diciendo los jóvenes: ¿de qué nos sirve haber estudiado cuando no encuentro trabajo? Tenemos esa dificultad, pero también esa oportunidad del trabajo con las universidades y la Cámara de Comercio.



¿Cuánto nos va a costar esto?

Tenemos aprobado un billón de pesos, pero nosotros queremos demostrar que no hay inversión más rentable que la educación, entonces vamos a pedir en el Concejo unos recursos adicionales. Pero en este momento tenemos garantizado un billón de pesos para el programa.

Inicialmente son 8.000 cupos. ¿La meta es llegar a cuánto?

La meta que nosotros tenemos establecida es de 20.000 cupos universitarios en el Plan de Desarrollo. Un esfuerzo gigante es que los cupos sean adicionales a lo que tradicionalmente ofrece el sector universitario. En Bogotá se gradúan aproximadamente 73.000 jóvenes de colegios públicos y privados. Si nosotros quisiéramos saber cuántos cupos necesitamos, no hay un estudio de demanda que nos lo permita saber, pero estamos diciendo que hay 73.000 que quieren ingresar y nos están quedando por fuera casi 38.000. Entonces, Bogotá sí tiene que hacer un esfuerzo gigante en educación.



Hay esfuerzos que tenemos que hacer. Uno es saber por qué despreciamos tanto la formación técnica o tecnológica.

Pero la empresa privada los quiere y los necesita...

Pero los pelados hay veces que no quieren estudiar eso. Sobre eso deberíamos volver muchas veces. Decir por qué otras sociedades valoran mucho más ese conocimiento técnico o tecnológico. Y cuando digo valorar es que las diferencias salariales no son tan altas. Usted puede tener diferencias salariales, pero hay muchas cosas que nos gustaría revisar como sociedad. Efectivamente, los impuestos que pagan los bogotanos hacen posible esto, que tengamos más educación. Pero mientras no entendamos que esa es la inversión más rentable, vamos a tener deudas con los jóvenes.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor general. EL TIEMPO

Twitter: @ernestocortes28

