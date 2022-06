La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) anunció la apertura de inscripciones a la tercera convocatoria de ‘Jóvenes a la U’, que busca que más de 5.000 puedan adelantar de forma gratuita un programa de educación superior en sus niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario en el que hayan sido seleccionados en una de las 42 instituciones de educación superior aliadas.



La idea es que más jóvenes cumplan su sueño de poder estudiar. “Soy Alejandro Bernal, tengo 25 años y vivo en Bogotá en el barrio Capri con mis papás y mi hermano. Yo me enteré de esta convocatoria en las redes sociales y me inscribí. Ahora estoy estudiando Gastronomía en la Universidad Ecci. Se me han abierto muchos campos laborales”, y añadió que esta es una oportunidad imperdible.



Y es que esta oportunidad ha cogido a muchos desprevenidos. “Yo soy Ivette Dahianna Rocha. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Libre. Yo estaba buscando cursos gratuitos y así me enteré del programa. Cuando el director me llamó, yo no creía que fuera verdad, casi que ni le quería contar a mi familia para que no se ilusionara. Cuando ya me confirmaron lloramos de la felicidad. Estoy estudiando y no me cambio por nadie”.



Angie Revelo, por ejemplo, está estudiando Ingeniería Ambiental en la Universidad Libre. Dice que está cumpliendo su sueño y que ya nada la parará.



Por historias como esta, este año hay una novedad en el evento. Como parte de esta estrategia, la Secretaría de Educación (SED) creó el ‘Campus Jóvenes a la U 2022’, evento que será presidido por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; la secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla, y el director general de la Agencia Atenea, Germán Barragán.



“Nos sentimos absolutamente contentos y comprometidos con ‘Jóvenes a la U’, pues es a través de esta herramienta en esta nueva convocatoria más de 5.000 jóvenes podrán acceder a la educación superior. De esta manera seguimos trabajando por un mejor presente y futuro para ellas y ellos”, dijo la secretaria de Educación del Distrito, Edna Bonilla.



¿Dónde se realizará?

Este evento se toma este sábado, 11 de junio, la plaza de los Artesanos. Los asistentes podrán encontrar puntos con equipos de cómputo que brindarán un acompañamiento guiado para conocer el paso a paso de cómo inscribirse al programa ‘Jóvenes a la U’. De igual forma, el evento contará con estands de las instituciones de educación superior aliadas y se podrán conocer, más en profundidad, las carreras y los requisitos para ser beneficiario. Según los organizadores, habrá charlas informativas e inspiracionales con entidades aliadas y, además, habrá una sorpresa musical.



‘Jóvenes a la U’ es un programa de acceso y permanencia en la educación superior, en el que Atenea, los Fondos de Desarrollo Local y las instituciones de educación superior realizan los aportes necesarios para cubrir el 100 % de la matrícula de los beneficiarios en los programas en los que fueron admitidos de las 42 instituciones de educación superior públicas y privadas aliadas. Los estudiantes que cumplan los requisitos de la convocatoria y resulten seleccionados recibirán el 100 % del valor de la matrícula del programa de educación superior seleccionado y apoyos económicos.



Este programa da prioridad a poblaciones en condición de vulnerabilidad o de especial protección constitucional, tales como mujeres, población con discapacidad, comunidades étnicas, población víctima del conflicto armado, víctimas de violencia, entre otras.



Atenea trabaja de la mano con instituciones de educación superior, oficiales y no oficiales con domicilio en Bogotá-Región que, además de brindar la formación, implementan varias acciones de acompañamiento para el bienestar de los estudiantes.



