Hoy se vence el plazo para inscribirse a Jóvenes a la U

Recuerde que hoy lunes 28 de junio se vence el plazo para inscribirse al programa Jóvenes a la U, en el cual la Alcaldía de Bogotá, a través de su Secretaría de Educación, abrió 8.000 nuevos cupos para que jóvenes residentes en la ciudad estudien una carrera técnica, tecnológica o profesional con el 100 por ciento de la financiación en la matrícula. Este programa busca a futuro beneficiar a 20.000 personas.



Aquí le explicamos en qué consiste y cómo puede inscribirse al programa:



Si está interesado, ingrese a la página de la Alcaldía y busque inscripciones a Jóvenes a la U, el proceso es gratuito.



¿Cómo se llevará a cabo el proceso de inscripción?

Los jóvenes interesados se inscribirán en una plataforma habilitada por la Secretaría de Educación del Distrito con ese propósito. Los aspirantes tendrán que responder unas preguntas muy sencillas para que, con base en sus respuestas, se les habilite la inscripción en algunas de las estrategias previamente descritas: la U en tu localidad, Educación posmedia flexible, etc. En la oferta asociada a cada una de estas estrategias, los aspirantes tendrán la posibilidad de seleccionar un ciclo o un programa convencional (según sea el caso). Quedarán inscritos en los ciclos

o programas que hayan seleccionado.



¿Cómo se llevará a cabo el proceso de selección?

Se aplicarán los puntajes de selección a todos los aspirantes y se organizarán en estricto orden descendente hasta que se agoten los cupos fijados por ciclo o por programa convencional.



De acuerdo con la Alcaldía, este programa va dirigido a esta población:



- Bachilleres menores de 28 años egresados de colegio público o privado de Bogotá o que se encuentren viviendo en la ciudad por mínimo dos años antes del

inicio de la convocatoria.



A través de la convocatoria se pretende propiciar la selección de sectores específicos de la población a través de un puntaje diferencial para comunidades étnicas, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, población transgénero, desmovilizados, reinsertados y reincorporados, beneficiarios de la estrategia Reto.



- Los aspirantes no pueden estar matriculados en algún programa de educación

superior.



- No tener un título como técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario.

$ 400.000 millones de presupuesto

La Alcaldía resalta que estos son los primeros 8.000 beneficiarios de los 20.000 cupos universitarios que esperan abrir y que hacen parte de la "gran revolución educativa que beneficiará a 134.000 jóvenes y mujeres con programas de formación".



En estos están incluidos los que hacen parte del gran convenio que se tiene con el Sena, "los jóvenes que hacen parte de Reto a la U y de Matrícula Cero con la Universidad Distrital", resaltó la Alcaldía.



El presupuesto total del paquete educativo es de 400.000 millones de pesos para todo el cuatrienio.