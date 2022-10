“La muerte de mi bebé apagó la vida de toda nuestra familia”. Laura Daniela Velásquez López esta devastada desde que su hijo Adrián Steven Atehortúa, de solo dos años murió el miércoles 19 de octubre en el jardín infantil El Mundo de los Pitufos, en Usme.



En este lugar, manejado por madres comunitarias y adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el niño fue encontrado con la mitad del cuerpo en una colchoneta y la otra en el piso, morado, y con sus signos vitales prácticamente desaparecidos.

La abuela del niño fue la que primero recibió todo el impacto de la noticia cuando fue a recoger a su nieto en el barrio Antonio José de Sucre, lugar en donde lo cuidaban desde hace siete meses y en donde lo habían dejado a las 8:40 de la mañana. “Ella se desmayó apenas le dijeron que Adrián había muerto, y ahí fue cuando le avisaron a una familiar, que tiene su local en la misma casa donde está el jardín, lo que había pasado”.



Ella no solo quedó impactada con la noticia, sino que de inmediato quiso ver al bebé.



“Contó que había visto a las profesoras del jardín con actitud extraña en la mañana y que cuando vio al niño, estaba con medio cuerpo en una colchoneta y el otro en el piso. Que había un extraño charco de agua a su alrededor”, contó Laura. La tía del niño presume que los niños estuvieron bajo el cuidado de una niña de 14 años, pues la profesora le preguntaba qué había pasado con los menores.

Laura se enteró fue por la llamada de un familiar. “Mientras yo salía corriendo para allá, la tía del niño le pidió a una familiar que era enfermera que fuera. Ella trató de reanimar al niño, pero no lo logró”.



Adrián fue trasladado en una patrulla de la Policía, que llamó el hermano de Laura, al Cami de Santa Librada, en Usme, pese a la renuencia de las profesoras, quienes preferían esperar a la ambulancia que habían pedido en la línea 123.



Al niño le hicieron reanimación en el centro de salud a eso de las 3:40 de la tarde, pero ya no había nada que hacer. Ya estaba sin vida.

Laura lamenta no haber recibido ninguna llamada de los profesores del jardín.



“Tuvieron tiempo de llamar a todos los papás de los otros niños para que se los llevaran más temprano y al esposo de la directora, pero no a mí para decirme que mi hijo había muerto. En este caso hay negligencia”.



El personal médico presume que el niño haya broncoaspirado, pero las causas de la muerte del menor solo se sabrán cuando salgan los resultados de la necropsia. “Me dicen que eso tardará un mes. Mucho tiempo. El ICBF ni siquiera me ha llamado ni acompañado en esta tragedia”.



Por ahora cursa una investigación de lo sucedido, pues el niño estaba en perfectas condiciones de salud. “Era un niño alegre. Cuando yo llegaba de trabajar, él me recibía feliz, con los brazos abiertos”.

Mientras avanza la investigación de las autoridades se suspendió la atención en el hogar comunitario. "Para garantizar la atención a los niños y niñas que asistían al hogar se adelanta la selección de una nueva unidad donde serán reubicados los beneficiarios del servicio", señaló el ICBF.



CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ