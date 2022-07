Ocho días se cumplen hoy desde que la menor Saray Sofía Godoy, de 9 meses de edad, ingresó a la Fundación Hospitalaria Misericordia (Homi) con un cuadro de dermatitis atópica severa. Sin embargo, lo que debía ser una visita para solucionar un problema en la piel se convirtió en una tragedia que hoy la tiene debatiéndose entre la vida y la muerte.



A Saray, una enfermera le habría suministrado una dosis de 100 miligramos de Hidroxicina, un antihistamínico que sirve para solucionar problemas relacionados con alergias y mareos. No obstante, la cantidad recetada por el médico que atendió su caso era de solo 3 miligramos en una dosis única, lo que quiere decir que a la menor se le habría aplicado 33 veces más la cantidad que era necesaria.



“Mi bebé empezó a convulsionar y a vomitar, en uno de esos momento voltea sus ojitos y empieza a ponerse morada y tiesa. Yo pensé que ya no tenía vida mi bebé”. Así contó Yiseth Godoy los angustiantes momentos que vivió luego de que su hija fue inyectada supuestamente con una dosis incorrecta del medicamento.



El Hospital de la Misericordia respondió en un primer momento que la menor había sido internada en una unidad de cuidado crítico donde se le ha prestado cuidado especializado, y señaló también que se estaba realizando la investigación para determinar toda la trazabilidad de la atención que se le presentó a la menor desde el primer momento.



No obstante, la historia clínica de Saray Sofía, revelada por su madre, da cuenta de lo que pudo ser un error humano en la aplicación de la dosis de un fármaco para las alergias. La médica de turno que recibió el caso de la menor señaló: “Se confirmó con enfermería que la dosis administrada de Hidroxicina fue de 100 mg, 16,6 mg por cada kg de la menor. Considero cuadro en relación a intoxicación”.



Luego de varios días de angustia, Yiseth, la madre de la niña, señaló que el personal médico le habría notificado que los órganos vitales de su hija podrían quedar comprometidos, que ya había sido sometida a más de cuatro cirugías para estabilizarla y, sin embargo, el estado de salud todavía es reservado.

Según el último parte médico, la menor podría tener afectaciones cardíacas y neuronales. Además, las heridas causadas por los procedimientos quirúrgicos parecen no sanar y debido a la inflamación en su cuerpo no pudieron ser suturadas.



“Los resultados de los exámenes no son favorables y las esperanzas de vida de mi bebé son muy pocas. Hablé con el bacteriólogo y me dijo que la niña tenía una infección en la sangre, que tiene todos sus órganos comprometidos”, señaló Yiseth Godoy.

La responsabilidad



De acuerdo con el penalista Francisco Bernate esta situación podría enlodar no solo a la enfermera responsable de suministrar el medicamento sino al médico que lo prescribió. “Un médico no debe solo dar la orden si no que debe validar que la enfermera haya entendido las instrucciones correctamente. Si el médico dio la orden y no validó la instrucción, la responsabilidad es suya. Pero si la enfermera fue la que cometió el error, aun con la instrucción clara, ella es la responsable”.



Pese a que este error humano le podría costar la vida a la Saray, Bernate explicó que las sanciones que se podrían obtener son excarcelables por el delito de lesiones personales culposas y que lo que se podría aplicar en este caso es una suspensión de la licencia profesional que no superaría los cinco años, pues en Colombia, la única profesión que se veta por mala praxis es el derecho.

Para Ángela Caro, directora del pregrado de química farmacéutica de la Universidad Javeriana, hay que evaluar diversos factores, entre ellos la interacción entre médico, enfermero, paciente, farmacéutico, etc. También las condiciones del ambiente en el que se desarrolla el proceso, el exceso de trabajo y hasta el cansancio.



Para la experta, todos estos factores podrían desencadenar un error en la medicación. “Hay que garantizar si son profesionales de enfermería quienes desarrollan la tarea o si se delegó a un auxiliar. Eso no necesariamente va a brindar más seguridad, porque somos humanos, todos nos equivocamos, pero en Colombia la responsabilidad es del profesional de enfermería, quien debería haber suministrado el medicamento”, advierte.



Además, Caro añade que "el Ministerio de Salud debe generar políticas públicas para la prevención de errores de medicación, cómo se está haciendo a nivel internacional"



Finalmente, la madre de la menor aseguró que llegará a las últimas consecuencias y que espera que el hospital le brinde la mejor atención a su hija que, de sobrevivir, podría quedar con lesiones de por vida.

