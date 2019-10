Beatriz González habla de los columbarios y de la reacción de Peñalosa

Los columbarios del Cementerio Central de Bogotá fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación y la noticia causó más revuelo de lo esperado.



Mientras defensores y académicos del patrimonio capitalino celebraron la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, el Alcalde Enrique Peñalosa no se mostró contento con la decisión. A través de su cuenta de Twitter, trinó "En mi ignorancia no había visto lo que vieron los sabios del Consejo Nacional de Patrimonio: que estos dibujos tenían la importancia del Coliseo de Roma y debían preservarse eternamente en un lote de $80.000 millones, en vez de hacer allí un parque recreo deportivo para niños y jóvenes".

Los 'dibujos' a los que se refiere el Alcalde son una intervención artística de Beatriz González, artista colombiana que en 2009 quiso plasmar la obra 'Auras anónimas' sobre los columbarios, en un esfuerzo por conservarlos.



EL TIEMPO habló con la artista horas después de conocer la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio y de que el Alcalde de Bogotá reaccionara.

¿Qué opinión le merece la reacción del Alcalde Enrique Peñalosa frente a la declaratoria?



No coincido con muchos aspectos del pensamiento de Enrique Peñalosa. Me da tristeza que sea limitado en su conocimiento sobre lo que una obra de arte pueda impactar en la memoria nacional.



Yo no tengo nada contra los juegos ni los niños, pero no todo es algarabía.Este puede ser un sitio de recreación pasiva, con senderos y árboles. Un lugar donde la gente pueda meditar un poco sobre la historia del país y pensar en lo que significa caminar en paz.



Me parece que Peñalosa está enfrentando cosas que no se están enfrentando realmente.

¿Cómo recibe la decisión del Consejo Nacional de Patrimonio?



La recibo como el fin de una lucha que lleva 10 años y hasta más. Enrique Peñalosa, durante su primera Alcaldía quiso hacer un patinódromo y campos de fútbol sobre este lote de los columbarios. Con Doris Salcedo fuimos a la Alcaldía en 2003 a revisar el tema. Ya en ese momento Mockus era Alcalde y dio la orden de no destruir los columbarios y nos apoyó en preservar este lugar.



En 2009 hice la obra 'Auras anónimas' y desde entonces comenzó la batalla de conservación de esa obra que estaba condenada a desaparecer.

¿Qué garantías les da la declaratoria?



Espero que nos dé el apoyo para que se conserve. Porque los columbarios y la obra están muy deteriorados. Es un abandono casi buscado para que todo se fuera destruyendo. Ese apoyo que nos da el Ministerio de Cultura y el Concejo obliga a su mantenimiento y su restauración.

Recordemos lo titánico que fue hacer la intervención 'Auras anónimas'



Quise hacer lápidas que imitaban las lápidas de mármol de los columbarios. Hubo muchas dificultades, entre ellas conseguir una fábrica que hiciera en serigrafía manual las 8.957 imágenes. Las figuras son sacadas de trabajo de reportería gráfica, que pueden ser olvidadas por la gente. Yo quería que se recordaran por muchos años.



Eso fue muy duro. Lo hice entre 2007 y 2009 y ahora tengo la satisfacción de que vamos a recibir el apoyo del Consejo.

¿Qué dice del estado actual de los columbarios?



Están arruinados. Tienen una cinta amarilla que impide que la gente pase. Hay que hacer una gran labor sismoresistente y de todo género para que se vuelva un lugar amable para que los visitantes puedan venir, caminar y hacer recreación pasiva.

Usted ha dicho que no comparte la idea de 'refuncionalizar' este espacio



'Refuncionalizar' es una palabra que sirve para un fin maligno. Quitarle la función a un cementerio es casi imposible porque las auras de los muertos y no es tan simple decidir hacer algo divertido cerca o sobre ellas.



No se puede quita la función a un sitio que por muchos años ha tenidosido un espacio de reposo y duelo. Este sitio es la memoria del país.

¿Qué representan estos columbarios para la capital?



Lo entiendo como un sitio donde hacer el duelo. Colombia acaba de pasar por una etapa de una guerra muy larga y prácticamente todas las familias en Colombia llevamos un duelo por ese conflicto. Se necesita reconocer esa experiencia de duelo, para darle tranquilidad y paz al país.



ANA PUENTES

EL TIEMPO