Bates, la polémica forma que ofrecen a los ciclistas para defenderse 

“Ya me han robado tres veces en Bogotá. La última vez me alcanzaron a herir con un puñal en Engativá. No me quedó otra opción que comprar uno de esos bates que están vendiendo en la calle para defenderme”, esta es la medida extrema que han tenido que tomar varios usuarios de la bicicleta ante los robos de los que son testigos a diario en las calles.

Y el mercado informal ya está innovando en este sentido. En vías importantes como la NQS o la carrera Séptima, en semáforos y hasta en la red de ciclorrutas están promocionando bates para defenderse de los delincuentes. Y no solo se los ofrecen a los ciclistas también a conductores que los esconden bajo la silla por si se ven amenazados por el crimen.



Y es que este mercado no solo se está moviendo en vía pública, también a través de las redes sociales se promocionan ‘bates de defensa’ para defenderse de los ladronas y hasta guayas con accesorios que simulan granadas para asustar a los ladrones. Incluso venden estilos personalizados, de colores y hasta con alambre de púas.

“Es que acá en Bogotá hay mucho ladrón. En muchas ciclorrutas uno se siente solo y pues a que los maten a uno pues tener el chance de defenderse”, le dijo a EL TIEMPO un biciusuario.



Y es por toda esta demanda que los vendedores informales encontraron a sus clientes y aprovechan los trancones para ofrecer bates de todo tipo. “Claro eso les sirve para defenderé de los rompevidrios y de los ladrones”, dijo un vendedor informal.



De los 4.392 hurtos a personas ocurridos en mayo pasado en Bogotá, en 1.009 casos el elemento robado fue una bicicleta. Este es el único tipo de hurto que está aumentando, razón que inquieta a expertos, autoridades y organizaciones de la bici.

REDACCIÓN BOGOTÁ



