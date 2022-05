Una impresionante batalla campal entre estudiantes de la IED San Francisco (Sede A) y policías se registró en la noche de este miércoles en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.



De acuerdo con un reporte preliminar conocido por City Tv, hay una menor lesionada, dos policías heridos y cuatro menores aprehendidos.



(Le puede interesar: Así es como alias Camilo estaría liderando la guerra de bandas desde la cárcel)

(Para seguir leyendo: Hombre amenazó a sus vecinos con arma de fuego luego de una discusión)

Sobre lo ocurrido hay versiones enfrentadas. Mientras algunos padres y vecinos aseguran que hubo exceso de fuerza por parte de la Policía; otros testigos afirman que sus casas venían siendo atacadas, al parecer, por menores de edad.



"Hubo una batalla campal impresionante. Llegaron policías a atacarlos... yo estaba parado frente a mi casa. Y al ver que estaban pegándole a un muchacho me fui a meter y también fui agredido. Hubo exceso de fuerza, en mi casa había cinco o seis policías pegándole a un menor de edad, casi me tumban el portón de la casa", aseguró un vecino.



Por otro lado, una habitante del sector le dijo a este canal que "hay unos muchachos que vienen y rompen los vidrios de todos los vecinos. Hace más de tres semanas están con eso... y es injusto". Otro testigo contó que "desde Semana Santa para acá, los menores del colegio salen, algunos consumen droga, hurtan... últimamente ya los vecinos de acá están cansados porque no hacen sino romper vidrios de las casas aledañas al colegio. Y si alguien les dice algo, se enfrentan tres o cuatro muchachos".



Precisamente, la Policía acudió a este sector del sur de Bogotá en la noche de este miércoles porque los vecinos estaban denunciando un nuevo ataque.



"Ya hay otros menores de edad del colegio San Francisco donde generan daño en bien ajeno y un daño a dos vehículos de la institución. Tenemos cuatro menores de edad aprehendidos y un mayor de edad por ataque a servidor público. Tenemos informe de que se hace uso de la fuerza donde las patrullas enfrentan alrededor de 200 estudiantes en asonada", explicó el coronel Frank Buitrago, comandante de Policía de la localidad de Ciudad Bolívar .



En medio del caos, hubo, nuevamente, daños a casas. Las piedras lanzadas hirieron a los menores dentro de las casas.

(Además: Colegio Manuel Ayala Gaitán: presunto caso de abuso sexual)

Se espera que la Secretaría Distrital de Educación se pronuncie sobre los hechos en las próximas horas.

Noticia en desarrollo...



EL TIEMPO - CITY TV

*Con reportería de Leonardo Ballesteros y María Fernanda Díaz Granados, periodistas de City Tv​