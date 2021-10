¿Quiénes son los responsables por la crisis de basuras que vivió Bogotá?

Una serie de errores terminó por dejar a varios barrios del occidente y el sur de Bogotá con montañas de escombros y basuras que fueron creciendo hasta generar una auténtica crisis que estalló entre la noche de este miércoles y la mañana de ayer, cuando la paciencia de cientos de personas en las localidades de Kennedy y Fontibón llegó a su límite y salieron a las calles a protestar.



“A uno le da asco llegar a la casa, le da fastidio comer. La casa y la terraza están llenas de moscas”, denunció ante las cámaras de City TV Fanely Garzón, habitante del barrio Jazmín Occidental, Kennedy, uno de los afectados por las demoras –que se extendieron por varios días– en la recolección de basuras. Julia Castro, también vecina del sector, indicó que “de todas partes traen escombros y botan ahí, y uno les dice algo y le sacan puñal. Amenazan de muerte... Los señores de la basura dicen que también los tienen amenazados”.



En el barrio Las Palmitas, Kennedy, las montañas de basura eran tan grandes que, incluso, obligaron a los buses del SITP a desviar. “Las busetas tienen que devolverse y buscar otras calles. Ya nos dijeron que no las iban a quitar y que solo vendrían hasta el Bellavista, de ahí para abajo nos tocaría caminar”, contó una residente.

En la localidad de kennedy las basuras son dejadas en los parques y las vías . Transversal 68J Bis con 38 sur. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

En Fontibón, la situación tenía otros agravantes. Los montones de basuras y escombros se ubicaban en predios cercanos a la calle 13 adquiridos por el IDU, pero, según denuncias de vecinos, la falta de vigilancia agravó la situación. “El IDU, en vez de ayudar, nos montó una bodega de materiales en el barrio. Esto afecta no solo la salud, sino que nos tiene un nivel de inseguridad terrible”, le contó a City TV Edwin Marulanda, habitante de la zona, y le mostró cómo entre los residuos de demolición había orgánicos, pañales, papel higiénico y hasta tarros de pegante. La zona también está siendo escenario de consumo de estupefacientes.



¿Cómo se llegó a este nivel de descuido en la ciudad? Antes de resolver esa pregunta, hay que aclarar que los ejemplos dados en Kennedy y Fontibón son reconocidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) como puntos críticos. En su página web, la Uaesp los define como “lugares de la ciudad en los cuales, por cuenta del arrojo clandestino de residuos orgánicos, de construcción, voluminosos (muebles, colchones, etc.) y aprovechables, se genera una acumulación que produce, a su vez, afectaciones paisajísticas, medioambientales y de seguridad”. En Bogotá, según la Uaesp, hay 473 puntos críticos en las distintas localidades.



Estos puntos son atendidos por operadores de aseo, que tienen unos montos de recolección en los contratos firmados con la Uaesp y cuyo trabajo se paga con dineros del Distrito, es decir, ese no es un cobro que les llegue a los ciudadanos a través de la tarifa de aseo.

operador encargado de atender los puntos críticos de Kennedy y Fontibón.



“Nosotros podemos calcular que el contrato dura seis meses o un año, según el promedio que recogen. Pero, por ejemplo, por las manifestaciones (y los residuos que dejan) el nivel de recolección ha sido mayor. Ese contrato de Ciudad Limpia estaba para acabarse en octubre. Pero por esa situación se acabó el 21 de septiembre. La adición de ese contrato estuvo lista el 24 de septiembre, es decir, desde ese día está firmado. Pero el concesionario tuvo problemas con las pólizas, eso tardó la recolección”, explicó la gerente de la Uaesp, Luz Amanda Camacho, quien le pidió disculpas a la ciudadanía y admitió: “No es excusa, nosotros tenemos una responsabilidad de que la ciudad esté limpia. No se debió dar y no se debe repetir”.

Facebook Twitter Linkedin

Crisis de basuras en Kennedy Foto: Leonardo Ballesteros | Noctámbulo de City Tv

Camacho, además, reconoció que la Uaesp no advirtió oportunamente la situación debido a que la interventoría no hizo una alerta. Agregó que ya se remitió el caso a asuntos legales y que comenzará un proceso contra Ciudad Limpia para establecer si será objeto de sanciones.



A raíz de las protestas ciudadanas y el escándalo que generó la crisis, la Uaesp le ordenó a Ciudad Limpia –y pidió apoyo a la empresa Lime– que los puntos críticos quedaran limpios ayer mismo. Aunque la Uaesp remitió a este diario evidencias de que sectores afectados en Kennedy, Fontibón e, incluso, la localidad de Bosa estaban siendo intervenidos, el temor de los vecinos es que la ola de basuras vuelva a aparecer: como les ha ocurrido siempre.



Si en algo coincidieron algunos ciudadanos y la Uaesp es en que la raíz del problema radica en la incorrecta disposición de residuos que hacen algunos ciudadanos. En lugar de disponer correctamente de escombros y muebles viejos (como se indica en el recuadro), deciden pagar a carreteros para que se los lleven o, incluso, ellos mismos los arrojan en plena vía pública. “Y los ciudadanos que no alcanzaron a sacar su bolsa negra van y lo suman allí”, comenta la gerente de la Uaesp. Entonces, se arma un auténtico revoltijo nauseabundo que invade andenes, calzadas, parques, entradas de colegios y, en algunos casos, hasta canales.



Ciudadanos le pidieron al Distrito una solución de fondo.

¿Cómo puede deshacerse correctamente de los escombros?

Si usted necesita botar correctamente residuos de construcción, muebles o grandes desechos, sepa que lo puede hacer de manera legal y responsable ambiental y socialmente.



Para hacerlo, solo debe llamar a la línea 110 y solicitar el servicio. Este genera un costo que se calcula de acuerdo con la cantidad de residuos, el estrato y el prestador de aseo.

Pero si usted necesita una alternativa gratuita, esté atento a las jornadas de Juntos Cuidamos Bogotá, que son promovidas por la Uaesp y que reciben de manera gratuita los residuos de obras y demoliciones, colchones, llantas, muebles, entre otros residuos para darles la disposición final adecuada.* Con reportería de Leonardo Ballesteros, Daniel Arévalo, Édixon Ruiz y Edwin Suá, periodistas de City TV.

