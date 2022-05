Bogotá dio ayer el primer paso para empezar a cambiar el modelo de disposición de residuos sólidos. Hasta ahora, la ciudad –y todos los municipios del país– viene utilizando el sistema de enterramiento en rellenos sanitarios, a pesar de los impactos social y ambiental que este tiene.



El nuevo sistema es la termovalorización. Así, la basura se convierte en materia prima para la generación de energía eléctrica. Es decir, ya no será enterrada, sino incinerada, y a través del calor que se produce en este proceso se genera energía eléctrica.



Según los cálculos de la Uaesp (Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos), por los volúmenes de residuos sólidos que tiene la ciudad (7.500 toneladas al día) se puede llegar a generar, por ejemplo, la energía para el alumbrado público de toda la capital o más de 40.000 hogares.



“Bogotá tendrá la primera planta de termovalorización de residuos a gran escala del país y Latinoamérica. Si en el mundo esa tecnología está probada y la utilizan muchas ciudades, por qué nosotros no podemos desarrollarla”, dice la directora de la Uaesp, Luz Amanda Camacho.



“Con la planta les estamos cumpliendo a los ciudadanos de Ciudad Bolívar, Usme y Tunjuelito, que nos pidieron que no les sigamos trayendo basuras para enterrarlas aquí; no vamos a seguir expandiendo a Doña Juana”, agregó la alcaldesa Claudia López.

La entidad distrital publicó ayer en la plataforma del Secop 2 los estudios de prefactibilidad, con lo que dio inicio al proceso de la licitación pública internacional que busca firmas con experiencia en el manejo de esta tecnología.



El objetivo es que en septiembre próximo se esté adjudicando la concesión, que tendrá la operación de la planta durante 30 años. La firma que resulte ganadora deberá, a partir de los estudios de factibilidad, realizar los diseños de detalle, construir la planta y generar energía.



A finales de 2023, según explicó la directora de la Uaesp, el concesionario deberá tener el primer módulo funcionando, con una capacidad para aprovechar 350 toneladas diarias. Se espera que en 2027 la planta de termovalorización cuente al menos con ocho módulos, con los cuales puede utilizar mínimo 2.400 toneladas diarias de residuos sólidos, aunque puede llegar hasta 3.000. Otras 1.400 son aprovechadas por recicladores y unas 3.200 se utilizan en la generación de biogás.



Desde el Gobierno Nacional el proyecto es visto con buenos ojos porque se avanza en el desestímulo de los rellenos sanitarios y puede ser un referente para otras ciudades.



“Es un paso muy importante, es algo que se requiere, y Bogotá sería uno de los ejemplos no solo a nivel nacional, sino latinoamericano e inclusive en otras regiones del mundo”, le dijo a este diario el viceministro de Aguas, José Luis Acero.

No afectará la tarifa de aseo

La inversión en la construcción de la planta de termovalorización, según estima la Uaesp, es de 1 billón de pesos, y durante la operación, de 4 billones. Esos recursos los podrá recuperar el operador a través de la venta de energía, principalmente, la tarifa (la ciudad paga cerca de 70.000 pesos por tonelada por disposición final y tratamiento de lixiviados) y por la venta de cenizas. En otras palabras, el modelo financiero arroja que los ingresos por la comercialización de energía eléctrica cubren el 70 %; la tarifa, un 15 %, y las cenizas, otro 15 %.



“El operador va a obtener ingresos mayores, que los suplirá para cubrir la inversión que haga, y le quedarán ganancias y una rentabilidad importantes”, afirma Camacho, e insiste en que esto no afectará el modelo tarifario, el cual se ajusta en el país cada 10 años.



“Ellos no tendrían por qué calcular una tarifa diferente, porque el modelo financiero da con la tarifa que tenemos hoy”, asegura la directora de la Uaesp. Hoy, la ciudad paga por el enterramiento de 6.100 toneladas, pero con la entrada de la planta ya no cancelará por ese volumen, sino por la mitad.



El modelo planteado contempla utilizar los residuos sólidos tal y cómo están llegando a Doña Juana, es decir, con el 52 % de materia orgánica. Sin embargo, el operador podrá mejorar la eficiencia si realiza un proceso selección previo.



El tipo de aprovechamiento que se propone en la ciudad ya lo vienen utilizando ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. Incluso, Ciudad de México ya dio inicio a la licitación. Allí, el fin es suministrarle energía al metro.

La planta de termovalorización en Bogotá estará ubicada en los terrenos del parque de Innovación Doña Juana (consta de una área de 700 hectáreas), donde hoy opera la disposición a través de celdas (enterramiento), el tratamiento de lixiviados y la producción de biogás.



De hecho, la disposición mediante celdas no desaparecerá, por lo menos mientras concluye la concesión de Biogás Colombia, que extrae este combustible que es producido con la descomposición de la basura enterrada. Eso está programado para 2041.

Experiencias en el mundo

Antes de iniciar el proceso de licitación internacional para la planta de termovalorización, la Uaesp conoció las experiencias de varias ciudades europeas, entre ellas Madrid, Estocolmo y dos poblaciones pequeñas de Suecia (Borlänge y Falun).



En estas últimas, toda la energía que consumen es generada con residuos sólidos. En Madrid, por cada 20 toneladas de basura producen un megavatio, y en Estocolmo, un megavatio por cada tonelada.

En Bogotá, donde se propone utilizar sin ningún proceso de selección previo, la idea es generar 128 megavatios, es decir, un megavatio por cada 23,3 toneladas.

