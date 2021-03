Mascarillas, condones y pañitos están taponando e inundando calles

En entrevista con EL TIEMPO, la gerente de la Empresa de Acueducto explica por qué se causan las inundaciones en la capital cada vez que estamos en temporadas de lluvia.



¿Por qué se inunda Bogotá cada vez que llueve fuerte?

​

La ciudad tiene unas redes con capacidad para llevar todo el desagüe de la ciudad. Sin embargo, hay unos puntos críticos y, sobre todo, tenemos un problema con taponamiento de las redes en momentos específicos. Cuando tiramos basura a la calle o echamos aceite por el lavadero y ese tipo de cosas, se pueden generar taponamientos.

En ese momento se pueden tapar las redes, se genera el encharcamiento; nosotros destaponamos con los equipos de presión-succión, pero es toda esa basura la que les hace daño a las redes. Nosotros hacemos obras para mejorar las condiciones de las redes, al año son alrededor de 370.000 millones de pesos, y vamos teniendo más obras que permitan mejorar las condiciones estructurales de estas.



(Le puede interesar: Emergencias por temporada de lluvias en Bogotá)



¿Es culpa de los ciudadanos?



Lo que quiero decir es que todos debemos poner de nuestra parte, tanto la Administración y la Empresa de Acueducto, haciendo las obras que se requieren, como todos. Es fundamental que no echemos basura a la calle ni utilicemos mal las redes de la ciudad echando aceites, condones o pañitos húmedos al sanitario, pues eso tapona las redes.



¿Los condones, pañales y pañitos son los que más afectan?



Efectivamente, ese tipo de cosas son las que terminan en la Ptar Salitre hoy en día y, adicionalmente, terminan taponando las redes. El tema de los pañitos se ha vuelto crítico últimamente, y tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque ese tipo de cosas no se deben echar en el sanitario.



¿Las mascarillas están apareciendo en las redes?



Sí. Desde la pandemia han venido apareciendo las mascarillas también. Están incrementándose al igual que los pañitos que la gente está usando para limpiarse las manos. Ni pañitos, ni mascarillas ni condones al sanitario, ese es el mensaje fundamental.

¿Cuáles son las obras que se están llevando a cabo?



Son 370.000 millones de pesos los que aproximadamente hemos invertido para el tema de alcantarillado fluvial. En 2020 ejecutamos casi un billón de pesos, y este año vamos a ejecutar alrededor de 1,6 billones de pesos en inversión…Tenemos obras como la que estamos haciendo en la línea Tibitoc-Casablanca, desde nuestra planta Tibitoc hasta el tanque Casablanca que está en Ciudad Bolívar. Una línea de alrededor de dos metros de diámetro con toda el agua potabilizada que nutre el occidente de la ciudad. Esa línea la estamos renovando y es muy importante debido a que tiene cerca de 60 años.



Y esa obra, ¿qué beneficios le va a traer al occidente de Bogotá?

​

Una menor vulnerabilidad a daños. Esa línea, si presenta algún daño, puede generar unas grandes consecuencias. Tengamos en cuenta que la presión con la que va el agua podría hasta elevar un carro dependiendo de la situación. Disminuimos la vulnerabilidad garantizando el agua para el occidente.



¿Otra obra importante?



La modernización que estamos haciendo en la planta Wiesner. Esa es una obra que nos va a permitir potabilizar más agua. Costó alrededor de 250.000 millones de pesos. También tenemos las obras del metro, lo que implica mover nuestras líneas para que pase el metro, lo que llamamos el traslado anticipado de redes, obras de cerca de 180.000 millones de pesos que también son importantes para el futuro.



¿Cuál es el avance de esas obras para el traslado de redes?



Tenemos 29 intersecciones con el metro, ya hemos realizado dos, y estamos en proceso de hacer las otras 27. Tenemos tres grupos de obra ya contratados y andando hacia el camino de permitir que el metro pase.

(También puede leer: ¡Ojo! lluvias están causando caída de árboles e inundaciones en Bogotá)



¿Qué tan complejas son? ¿Hay alguna que la preocupe?



Sin duda la más compleja, desde la parte de ingeniería, es la del pulpo, porque ahí, en la 1.º de Mayo con 68, estamos todos. ¿Eso qué significa? Que están TransMilenio, todas las empresas de servicios públicos y el futuro metro. Entonces, el orden y la coordinación de las obras es fundamental, ahí tenemos tanto obras de alcantarillado como de acueducto, y esa obra es a la que más le debemos invertir tiempo en cuanto a coordinación y a que todo salga bien.



¿La pandemia ha incrementado el consumo de agua en la ciudad?



Efectivamente, esa es una realidad. En la parte residencial, el consumo se ha aumentado. Sin embargo, en el sector industrial y comercial, el consumo ha disminuido de manera importante, tanto que en total para la ciudad se ha disminuido en un cuatro o cinco por ciento, incluyendo industriales y comerciales. Hoy tenemos casi 200.000 predios comerciales que no están teniendo consumo. El impacto para toda la ciudad es una disminución debido a la pandemia.



¿Eso es bueno o malo?



Es una buena noticia que ahorremos agua. No creo que sea una buena noticia que nuestros negocios dejen de funcionar y que eso sea el motivo para no tener el consumo. Hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas, y sin duda la reactivación es una parte fundamental de la historia que todos queremos que comience ya a suceder, de manera rápida y consistente.



¿Cuál es el aporte de la empresa a la reactivación?



Con la inversión que vamos a realizar en 2021, los cálculos que tenemos es que vamos a generar alrededor de 20.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.



BOGOTÁ

Puede seguir leyendo:

- Sara Sofía: detalles inéditos de su desaparición en Patio Bonito



- ‘El hombre de los ojos azules, mi padre, ha desaparecido’