La empresa de Acueducto de Bogotá anunció que con el fin de adelantar obras de reparación, mantenimiento, mejora y empate en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad, entre el martes 7 y el jueves 9 de febrero se realizará la suspensión temporal del servicio de agua en algunas localidades.

Acueducto de Bogotá explicó que estos trabajos se realizan para "minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua".

Para que los cortes del servicio no lo tomen por sorpresa y pueda aprovisionarse del líquido vital, le contamos los barrios afectados y los horarios de las suspensiones.

Cortes 7 de febrero

San Cristóbal: Arrayanes I, Arrayanes V, Atenas, Canadá Güira, Guacamayas I, II,III y IV , La Gloria Occidental, La Gloria Oriental, La Victoria, Las Lomas, Las Mercedes, San Martin Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Santa Inés Sur II, Villa de los Alpes, Villa de Los Alpes I, Villa del Cerro, Aguas Claras, Altamira, Altos del Poblado, Altos del Zipa, Bellavista Sur, Bosque de Los Alpes, El Paraíso, El Triángulo, Ramajal, San Blas II, San José Sur Oriental, San Pedro, Tihuaque, Tihuaque I, Tihuaque Urbano, Villabel, Altos del Zuque, El Pinar, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Oriental, Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Doña Liliana, Bosque Central, Fiscala Alta, La Cabaña, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tocaimita Oriental, Villa Diana, Yomasa. Inicio: 10:00 a.m. y por 36 horas.



(Tanques San Vicente, Alpes, Quindío, Juan Rey y Londres). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 36 horas. Tipo de trabajo: Instalación de accesorios red acueducto.



Barrios con baja presión en Rafael Uribe Uribe: Diana Turbay parte alta, Diana Turbay sector Cultivos, Danubio Azul, La Fiscala, Palermo Sur, La Marquesa, Buenos Aires La Esperanza, San Agustín, La Paz Sector Caracas, Villa Israel (De la Calle 48X Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 6 a la Carrera 9 Este). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 36 horas. Tipo de trabajo: Instalación de accesorios red acueducto.



Chapinero: El Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Siberia II, Siberia Central, Universidad Antonio Nariño (De la Diagonal 38 a la Calle 49B, entre la Carrera 1 a la Transversal 9 este). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 12 horas. Tipo de trabajo: Reparación red acueducto.



Engativá: Villas de Granada (De la Calle 80 a la Calle 95, entre la Carrera 110 a la Carrera 122). Inicio: 09:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.

Engativá: Álamos (De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 94 a la Carrera 106 A). Inicio: 09:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Los Mártires: El Vergel. (De la Transversal 22 a la Carrera 27, entre la Avenida Calle 1 a la Avenida Calle 3). Inicio: 08:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Bosa: Bosa Centro y Argelia (De la Calle 58C Sur a la Calle 63 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82, de la Calle 63 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 79C a la Carrera 80K, de la Calle 65 Sur a la Calle 65D Sur, entre la Carrera 80C a la Carrera 80I.). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Usaquén: La Granja Norte, El Redil, San José de Usaquén, La Uribe, San Antonio Nor-Occidental, El Rocío Norte, Tibabita, Verbenal San Antonio, El Verbenal, El Cerezo, Canaima, Tibabita Rural (De la Carrera 7 a la Carrera 45, entre la Calle 170 a la Calle 193.). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.

Kennedy: Las Delicias (De la Calle 40 Sur a la Avenida Calle 45A Sur, entre la Avenida Carrera 68 hasta la Avenida Carrera 72). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo



Kennedy: Nueva York (De la Calle 37H Sur a la Calle 40 Sur, entre la Transversal 68H hasta la Avenida Carrera 72.). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.

Cortes 8 de febrero

Engativá: Álamos (De la Calle 26 a la Calle 63, entre la Carrera 93 a la Carrera 106). Inicio: 09:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Engativá: La Estradita (De la Calle 63 a la Calle 72, entre la Carrera 68 a la Carrera 72.). Inicio: 09:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.

Kennedy: Lusitania (De la Avenida Calle 6 a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 68 a la Carrera 68G). Inicio: 8:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Fontibón: Ciudad Salitre y Terminal de transporte (De la Carrera 68D a la Carrera 72, entre la Avenida Calle 22 a la Avenida Calle 26). Inicio: 8:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Kennedy: Kennedy Central (De la Calle 41 Sur a la Calle 42 Sur, entre la Carrera 78K a la Carrera 79). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Desvío red acueducto.



Suba: Niza Antigua (De la Transversal 60 a la Transversal 72, entre la Calle 118 a la Calle 127). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.

Cortes 9 de febrero

Antonio Nariño: La Fragua (De la Calle 22 Sur a la Calle 12A Sur o Canal Fucha, entre la Carrera 27 a la Carrera 30). Inicio: 8:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Puente Aranda: Comuneros (De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8 Sur). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Fontibón: Granjas de Techo (De la Calle 13 a la Calle 22, entre la Carrera 68 a la Carrera 68D Costado Este). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Fontibón: Capellanía/Modelia (De la Calle 23 a la Avenida Calle 26, entre la Avenida Carrera 72 a la Transversal 73A). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Kennedy: Marsella. (De la Avenida Calle 6 a la Calle 12, entre la Carrera 69 a la Avenida Carrera 72). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Usaquén: Santa Bárbara Central (De la Carrera 9 a la Carrera 11, entre la Calle 116 a la Calle 127). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red acueducto.



Suba: Canódromo, Prado Veraniego, Prado Veraniego Sur (De la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129.). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Suba: El Recreo de los Frailes (De la Carrera 50 a la Carrera 54, entre la Calle 123 a la Calle 127). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Empates red de acueducto.



Kennedy: Alquería La Fragua y Alquería La Fragua Norte (De la Avenida Carrera 68 a la Carrera 68L, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Calle 40 Sur). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo: Mantenimiento preventivo.



Kennedy: Llano Grande, María Paz, Corabastos, Pio XII (Sur de la Avenida Calle 3). (De la Diagonal 3 a la Calle 40B Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86). Inicio: 10:00 a.m. Duración: 24 horas. Tipo de trabajo:Mantenimiento preventivo.

