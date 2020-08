Vea los barrios que tendrán cortes de agua del 10 al 13 de agosto

Por trabajos programados de mantenimiento, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado hará cortes de agua en varios barrios de Bogotá.



Estos serán los sectores con suspensiones temporales entre el lunes 10 de agosto y el jueves 13 de agosto.

Lunes 10 de agosto

Puente Aranda:





Ciudad Montes, Santa Matilde, Bochica, Comuneros, Veraguas Central y alcaldía local Puente Aranda: De la calle 6 a la diagonal 16 Sur, entre carrera 30 a la carrera 36 - Desde las 10 a. m. (24 horas)



Soacha:



Lagos de Malibú, Los Ducales, Torres de Ducales, Valles de Santa Ana, San Ignacio, Némesis, La Laguna, El Salitre, Santa Ana, Los Girasoles, Villa Flor, El Cedro, Villa Sofia, San Carlos, Tusandala, San Fernando, Arizona, Villa Carola, Laguna Tierra Blanca, El Vivero, Nuevo Compartir y Compartir: De la carrera 4 a la carrera 27, entre calle 2 Sur a la diagonal 28 Sur - Desde las 8 a.m. (16 horas)

Martes 11 de agosto

Santa Fe:



La Selva, El Consuelo Centro Oriental, El Dorado, Los Laches, El Rocío, San Francisco Rural, El Guavio, El Parejo, hospital Franklin Delano Roosevelt y Universidad Distrital: De la calle 18 a la calle 9 Sur, entre carrera 5 Este a la carrera 12A Este - Desde las 9 a.m. (8 horas)



Soacha:



Los Pinos, Bellavista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Jaime Garzón, Bellavista Alta, Villa Nueva, Las Margaritas y San Rafael: De la calle 30 a la calle 56A, entre carrera 41 Este a la carrera 55 Este - Desde las 10 a.m. (10 horas)



Chapinero



Castillo, Pardo Rubio y Sagrados Corazones: De la calle 40 a la calle 65, entre carrera 7 Este a la carrera 1 - Desde las 8 a.m. (16 horas)



Usaquén



Los Cedros y El Contador: De la calle 134 a la calle142, entre carrera 15 a la carrera 45 - Desde las 10 a. m. (24 horas)



Bosa



Antonia Santos, Paso Ancho, Gran Colombiano, Laureles, Islandia y El Retazo: De la calle 63 Sur a la avenida calle 75 Sur, entre carrera 79 a la carrera 87 - Desde las 8 a. m. (24 horas)



Rafael Uribe Uribe



Granjas de Santa Sofía: De la calle 32H Sur a la calle 37A Sur, entre carrera 13D a la carrera 13K - Desde las 8 a. m. (24 horas)



San Cristóbal



San Cristóbal, Las Mercedes y San Blas: De la calle 10 Sur a la calle 32 Sur, entre carrera 8 Este a la carrera 18 Este - Desde las 8 a. m. (24 horas)

Miércoles 12 de agosto

Engativá



Sabanas del Dorado: De la calle 63 a la calle 72, entre carrera 116 a la carrera 125 - Desde las 8 a. m. (24 horas)



Bosa



El Porvenir: De la carrera 89B a la carrera 92A, entre calle 49 Sur a la calle 51 Sur.- Desde las 8 a. m. (24 horas)



San Cristóbal



Montecarlo y San Cristóbal: De la calle 8 Sur a la calle 17 Sur, entre carrera 15 Este a la carrera 22 Este - Desde las 8 a. m. (24 horas)



Chapinero



Chicó Norte: De la calle 88 a la calle 95, entre carrera 11 a la carrera 15 - Desde las 10 a. m. (24 horas)

Jueves 13 de agosto

Kennedy



El Amparo, Villa Nelly, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Central, Cuadrante, Nuevo Techo, Francisco José de Caldas, El Olivo, La Concordia, Banderas, Corporación de Abastecimiento de Bogotá Corabastos y Cami Patio Bonito: De la calle 3 a la calle 43 Sur, entre carrera 78H a la avenida Ciudad de Cali - Desde las 10 a. m. (24 horas)



Usaquén



Canaima, San José de Usaquén y Verbenal San Antonio: De la calle 180 a la calle 192, entre carrera 9 a la carrera 19A - Desde las 10 a. m. (24 horas)



Engativá



Bachué: De la calle 80 a la calle 90, entre carrera 94 a la carrera 96. - Desde las 8 a. m. (24 horas)

