La zona de tolerancia de Bogotá está bajo custodia del Ejército Nacional. Con un nutrido componente militar continua el despliegue operativo en el barrio Santa Fe, en la localidad de los Mártires, con el objetivo de encontrar el fusil hurtado el miércoles 20 de abril en medio de un asalto a un puesto de control, y del que se presume, fue llevado y escondido en alguna de las casas o establecimiento comercial de esa zona.

El panorama en el barrio Santa Fe es de incertidumbre y desolación. Los negocios nocturnos que normalmente funcionan durante las noches y madrugadas estaban cerrados y los comerciantes decidieron bajar sus puertas. Los comerciantes de la zona han declarado que los ingresos y ventas han disminuido durante las últimas semanas.



En casa esquina del barrio Santa Fe hay un puesto de control, las calles están cerradas por patrullas del Ejército Nacional y nadie ingresa o sale de la zona sin ser objeto de una requisa.



De acuerdo con información recopilada por el equipo noctambulo de CityTv, desde la misma noche que se presentó el robo, un equipo de inteligencia del Ejército rastrearon a los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta hasta la zona de tolerancias. Sin embargo, aún no se ha logrado una orden de captura o de allanamiento para inspeccionar viviendas y locales comerciales.



Lo cierto es que por ahora las labores de investigación y el control en la ciudad siguen en pie al igual que las alertas encendidas por parte de la Policía de Bogotá como por parte de la Brigada XIII del Ejército. No obstante, el arma aún no ha sido encontrada.



REDACCIÓN BOGOTÁ CON REPORTERÍA DE CITYTV.