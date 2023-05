“Vivir en el barrio Santa Ana Occidental se ha vuelto una carga muy difícil de sostener”, señaló Alfredo Sánchez, miembro de la junta de acción comunal de esa zona del norte de la ciudad y quien con su casa padece los estragos del invierno y de la inseguridad. Sumado a esto, los altos costos del impuesto predial, dice él, los tiene al borde de la quiebra.



(Le puede interesar: ¿Por qué el grave retraso en actualización de las cifras de delitos en Bogotá?)

Facebook Twitter Linkedin

Santa Ana Oriental está ubicado en el norte de Bogotá. Uno de sus mayores activos son sus zonas verdes. Foto: Felipe González Pacheco.

Como Sánchez, son cientos los residentes de los sectores de Santa Ana Oriental y Occidental —que son divididos por una calle— los que se quejan del mal estado de sus vías, de las recurrentes inundaciones que han deteriorado las viviendas e, incluso, de las nuevas reglas del Plan de Ordenamiento que les prohíbe remodelar, intervenir y hasta vender por estar en una zona de “acción estratégica”.



Fernando Sánchez, otro residente, asegura que por esta razón “los predios no son atractivos para ninguna industria ni para nadie que quiera comprar para construir. Es una situación insostenible en el tiempo”.



Pero el problema de esa zona de Usaquén va más allá del tema de impuestos, que en algunos casos puede superar los 28 millones de pesos. Dicen los habitantes que además de que los costos son muy elevados, la realidad de sus predios es que están deteriorados por culpa de las inundaciones cada vez que les cae un torrencial aguacero y la falta de intervención de la Administración Distrital en el sector.



“Se volvió imposible vivir aquí y no tenemos salida de nada. Pensamos que estas casas nos iban a representar una ganancia en el futuro, pero en realidad se volvieron un problema”, lamentó Alfredo Sánchez.

Facebook Twitter Linkedin

Habitantes están preocupados por posibles desbordamientos del río Fucha. Foto: Mauricio Moreno

El problema de las lluvias



La tragedia de las cerca de 3.000 personas que residen en el polígono comprendido entre las carreras 7.ª y 9.ª y de la calle 106 a la 112 es tener cerca el canal Molinos. Este se desborda y arrastra agua, lodo, escombros y árboles, que ocasionan el taponamiento del box coulvert y que termina inundando las casas del reconocido sector.



La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)explicó que solo en los días 18 y 19 de marzo pasado llovió lo esperado en todo un mes y que esa situación provocó el desprendimiento de material vegetal, suelo y roca proveniente de la montaña, que taponaron el sistema de alcantarillado.



Ante este panorama, que es repetitivo en las temporadas de lluvia, el Acueducto señaló que desde 2021 construyó una estructura de alivio de las redes pluviales y que hasta noviembre del año pasado se habían realizado 75 actividades de mantenimiento.



Como el problema, según los residentes, parte de un tema de infraestructura y alcantarillado, la EAAB implementó este año acciones de recuperación del sistema de drenaje con maquinaria y personal, y removió más de 800 m³ de material que taponaba el sistema de drenaje.



Sin embargo, los propietarios de los inmuebles señalan que aunque reconocen esta labor, no es suficiente, y la califican como “paños de agua tibia”. Aseguran que se trata de problemas estructurales que no se solucionan con drenajes cada vez que llueve.



Creen que hay que revisar la capacidad de la estructura de alivio que instaló el Acueducto y los sistemas de drenaje, con el fin de que las aguas fluyan; al tiempo que piden elevar la altura de los andenes, porque dicen que son muy pequeños y no generan una barrera de contención cuando el nivel del agua sube. En esos momentos es cuando los parqueaderos de conjuntos terminan inundándose y los dueños de las casas pierden enseres y sus vehículos sufren graves afectaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Así se veía ayer el sector de Santa Ana, en el norte de Bogotá, luego de un aguacero que se prolongó casi durante dos horas. Los carros quedaron atrapados en el agua Foto: Néstor Gómez

¿Y la movilidad?



Fabiola Páez, residente del sector de Parque de Santa Ana Occidental, pone sobre la mesa otra serie de problemáticas derivadas de las inundaciones de las casas de Santa Ana Oriental y que tienen que ver con los temas de movilidad.



Según Páez, para los residentes de tres conjuntos y casas del sector, la temporada de inundaciones en el otro extremo del barrio implica quedarse atrapado en el tráfico hasta 45 minutos atravesando un tramo de tres cuadras, desde la 7.ª hasta la 9.ª.



“Cuando llueve la movilidad es terrible y nos toca quedarnos encerrados en las casas mientras escampa. Yo llevo viviendo 16 años aquí y nos habían prometido una ampliación de la calle 106, pero no se puede porque está el Cantón Norte, lo que hicieron fue agrandar las ciclorruta y los senderos peatonales, pero no las vías de acceso”, se quejó Páez.



Aparte de los monumentales trancones, esta residente dice que el problema es que toda el agua que viene del canal Molinos arrastra los escombros de las obras de las carreras 7.ª y 9.ª y lo que se encuentre en las casas de Santa Ana Oriental hasta los cimientos de los edificios ubicados sobre la calle 106.



Ante el drama que están viviendo esas familias, la Empresa de Acueducto dice que está en conversaciones con la Alcaldía de Usaquén para plantear soluciones conjuntas que eviten nuevas inundaciones en el sector.





JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

Más noticias