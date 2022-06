Bogotá tiene un Barrio Rojo inspirado en el de Ámsterdam. Pero, a diferencia de su par en Países Bajos, este no es un lugar físico que funciona alrededor del trabajo sexual, sino que es una plataforma que promueve proyectos culturales y expresiones de arte disidentes: las de personas diversas, personas trans, ciudadanos que llevan años haciendo arte, pero sin ser conocidos por buena parte de la ciudadanía.



“Barrio Rojo es un proyecto para difundir, promocionar y crear experiencias alrededor de expresiones de arte disidentes. Buscamos tomarnos un espacio dentro de la ciudad, dentro de las plataformas digitales para que propuestas de arte que generalmente no caben dentro de lo convencional y que no encuentran espacio como dentro del circuito tradicional lo encuentren con nosotros”, asegura Pedro Mendoza, más conocido en la escena como ‘Lumendo Art’, cocreador de Barrio Rojo.



Mendoza es productor de cine y televisión y creador de experiencias interactivas en el espacio público. En 2016, comenzó a vincularse al trabajo de la Red Comunitaria Trans en Bogotá y, desde entonces, se metió de lleno en el mundo detrás del barrio Santa Fe, conocido por ser uno de los epicentros del trabajo sexual en la capital. Allí conoció de primera mano no solo las luchas de una población a la que la ciudad le ha dado la espalda, sino todos los sueños y creaciones que se tejían en medio de la noche.



“Es muy poderoso ver cómo la gente que habita este sector también baila, produce arte y cultura y quiere destacar por su creatividad. Ofrecemos una plataforma para que esas cosas sucedan en grande”, afirma Mendoza.



Barrio Rojo se parece estéticamente a su homónimo en Ámsterdam; pero aquí suceden cosas bien distintas. “Del de Ámsterdam me llama la atención el concepto de que sucede en las vitrinas –que es donde están las chicas– y que es un barrio muy luminoso, muy de exhibición. Me pareció chévere usar ese concepto, pero para mostrar expresiones artísticas, de esa otra cara de un Barrio Rojo”, anota Mendoza.



Radiotituta fue uno de los proyectos conjuntos de Barrio Rojo que llegó con una propuesta ‘queer’ al Museo Nacional. Foto: Barrio Rojo

La primera fiesta

Este es un barrio que tiene muchos estigmas, la gente de afuera tiene miedos, pero cuando vienen se van con otra percepción. FACEBOOK

Barrio Rojo comenzó, oficialmente, el 15 de octubre de 2021. Para ese día, a través de redes sociales, se convocaba a una gran fiesta en El Castillo de las Artes, un centro cultural que el Idartes instaló hace unos meses en el antiguo burdel que fue allanado en 2017 por las autoridades luego de que se revelara que uno de sus socios estaba señalado de lavar dinero del narcotráfico.



Ese 15 de octubre, el Barrio Rojo se materializó sobre la calle 23, entre avenida Caracas y carrera 15, y en los pasillos y salones de El Castillo. Hubo Comilocx callejerx, como llama la Fundación Lxs Lxcxs a las ollas comunitarias; un taller de reutilización de materiales con la Universidad de La Basura; una fiesta electrónica bajo el ritmo de Dj SolTornasol y VandidoDj; una exposición fotográfica en la que la artista transformista Madoryln Crawford posaba bajo el lente del fotógrafo Pablo Suárez, personificando personajes de otro mundo en medio de un páramo; y un espectáculo de vogue y moda de la mano de Monstruosidades Guerrilleras, Wilmer Osuna y el laboratorio de diseño El Olimpo.



Todo ese torbellino de cultura no convencional sucedía bajo una instalación lumínica que marcó la línea estética del Barrio Rojo: en las ventanas de la fachada de El Castillo, en medio de la noche, se encendieron luces rojas, azules, lilas y rosas. En las ventanas de los pisos superiores se formaron las palabras ‘Barrio Rojo’ y, en las de los pisos intermedios, se sostuvo, por horas, una danza de siluetas que, como dice Barrio Rojo, era un show que invitaba a mirar a las ventanas y a “explorar el voyerista que tenemos dentro”. Abajo, en la calle, trabajadoras sexuales, personas trans y jóvenes que venían de todos los rincones de Bogotá bailaban, charlaban y disfrutaban juntos en un ambiente de la extravagancia, la libertad y la tolerancia.



“En el lanzamiento, quisimos sacar Barrio Rojo hacia la calle. Empezamos a halar esos artistas que tenemos en el sector para producir algo juntos. Fue un primer intento de tomarnos una noche en la ciudad, en un lugar donde el arte generalmente no ocurre”, relata Mendoza y añade, con emoción, que el Santa Fe vio llegar a visitantes que, en otras circunstancias, nunca había recibido: “fue muy interesante cómo los hicimos involucrarse con la ciudad de manera diferente. Este es un barrio que tiene muchos estigmas, la gente de afuera tiene miedos, pero cuando vienen se van con otra percepción”.



La unión de fuerzas

Pedro Mendoza es cocreador de Barrio Rojo y creador de experiencias en el espacio público. Foto: Barrio Rojo

Después de esa noche han venido otros proyectos trabajados en equipo con artistas de la escena y organizaciones comunitarias. En diciembre, por ejemplo, en conjunto con los artistas Manu Mojito y Madorilyn Crawford reinventaron una sala de exposiciones del Museo Nacional a través del performance ‘Analogías de Memoria Kuis’, que representaba las fiestas de las mujeres migrantes trans en Europa en los años 80 y 90.



Asimismo, en octubre, potenciaron el trabajo de Motilocxs Callejerxs, una red de mujeres trans del barrio 20 de Julio que reivindica oficios como el de la peluquería. “Con la Fundación Lxs Lxcxs sacamos la peluquería a la calle: al 20 de Julio, al barrio Santa Fe, a las fiestas ‘Noches Barrio Rojo’ y esa ha sido un oportunidad que su oficio se convierta en un arte y una experiencia creativa que acompañamos con más cosas: un DJ, cantantes… Generalmente, la gente dice ‘chévere, mientras ellas se mantengan de la peluquería para adentro’; pero nosotros decimos ‘no, saquémoslas a lo público y demostremos que lo suyo es un arte’ ”. En simultáneo, Barrio Rojo, que se financia a través de becas y estímulos del sector cultura distrital y nacional, orientó a la Fundación y a sus chicas en cómo escribir y presentar sus proyectos a programas de estímulos, para adquirir nuevas formas de financiación y seguir creciendo.



Una de las actividades más recientes fue la ‘Noche Barrio Rojo’ en la K-Zona, donde apoyaron al laboratorio de diseño El Olimpo en el lanzamiento de su colección de moda ‘Crema’. “Eran unos 15 modelos en escena, chicos, chicas, chiques, grandes, bajitos, flacos, gorditos... Era interesante promover ese evento diverso que no habría sido aceptado en el Bogotá Fashion Week –que se hacía al tiempo– y que tampoco quería pertenecer a esa escena tan tradicional de la moda”, afirma Mendoza.



Mendoza, además, resalta que el poder de Barrio Rojo es la unión de fuerzas de proyectos y propuestas diversas que ya venían andando. “Barrio Rojo existe porque hay una red de aliados con quienes que buscamos fortalecernos a través de la creación”, manifiesta Mendoza y añade que las puertas siempre están abiertas: “los invito a que visiten www.barriorojo .co y a que nos sigan en Instagram. Allí pueden ver lo que se ha hecho y participar de nuestras convocatorias”

ANA PUENTES

@soypuentes

