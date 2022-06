El violento asalto contra el carro en el que se transportaba la periodista Maritza Aristizábal la semana pasada volvió a poner en el centro de la discusión los hechos de inseguridad en el barrio La Perseverancia, en la localidad de Santa Fe, en pleno centro de Bogotá.



Aunque la narración de la comunicadora cuenta cómo, tras perderse en una calle cerrada de este barrio, hombres armados la intimidaron y le hurtaron todas sus pertenencias, el subcomandante de la estación de policía de Santa Fe, mayor Jhon Becerra, dijo que este no es el común denominador de la zona y que desde hace años no se veían este tipo de casos.



No obstante, las cifras de la Secretaría de Seguridad demuestran que en lo que va del año en Santa Fe se han presentado 2.505 casos de hurto a personas; es decir, 699 casos más que en el mismo periodo de 2021. Por otro lado, en la UPZ La Macarena, donde se ubica el barrio La Perseverancia, los casos casi que se duplicaron, pasando de 111 hurtos a personas entre enero y mayo de 2021 a 202 en las mismas fechas de este año.



Entonces, ¿qué es lo que está pasando en La Perseverancia? El mayor Becerra le contó a EL TIEMPO que actualmente se está librando una fuerte ofensiva en contra de dos bandas delincuenciales dedicadas al hurto en todas las modalidades que operan en el sector de La Macarena. La semana pasada se realizaron 28 capturas. Pese a ello, señaló que la justicia los dejó en libertad mientras se resuelve su condición procesal.



“En La Perseverancia hacemos controles todo el tiempo, requisas, operativos de revisión a vehículos y acompañamientos permanentes en la avenida Circunvalar y en la calle 5.ª. Lo que pasó con la periodista fue que, desafortunadamente, entró a una calle sin salida y se encontró con estos hombres que se aprovecharon de la situación”, señaló Becerra.



Vecinos del sector, como Andrea Vargas, dicen que la inseguridad en La Perseverancia siempre ha sido la misma y saben que en el barrio hay criminales, se distribuye droga y es peligroso para la gente que no es de ahí. “Aquí hay que tener cuidado si no es vecino porque hay muchos malandros en cada esquina. Como puede que no pase nada puede que lo roben o le hagan algo. Con nosotros no se meten. La gente que vive aquí siempre está segura”, añadió.



Sin embargo, el caso de la periodista guarda una estrecha relación con la modalidad de hurto en la que, el 9 de agosto de 2018, el funcionario del Banco de la República Álvaro Torres Murcia no solo fue despojado de sus pertenencias, sino de su vida. El banquero, conducido por una aplicación de mapas, tomó una ruta alterna a la de siempre que lo llevó a una calle cerrada en el barrio La Paz, en Santa Fe, que colinda con La Perseverancia.



Al igual que Torres, la periodista usó una aplicación móvil para esquivar un trancón y el resultado fue exactamente el mismo. Ambos se perdieron en una zona roja de la localidad de Santa Fe y terminaron en un callejón sin salida donde hombres armados los emboscaron.

La modalidad

Calles cerradas, objetos que obstaculizan las vías y sujetos escondidos entre las cuadras o en los bosques de la Circunvalar son algunas de las señales que víctimas de esta forma de hurto han reportado. De acuerdo con Katherine Cruz, abogada experta en seguridad de la Universidad Manuela Beltrán, los barrios periféricos de la ciudad muchas veces son utilizados por grupos criminales para ejecutar conductas como el hurto y tráfico de estupefacientes y armas.



Ahora bien, el factor común entre las historias de las víctimas es el uso de aplicaciones tecnológicas para esquivar el tráfico.



Sin embargo, la experta advirtió que estas aplicaciones están incapacitadas para analizar las condiciones de seguridad de las calles, y es por ello que los delincuentes, sabiendo que La Perseverancia es una ruta de desvío, aprovechan para obstaculizar las vías con carros, piedras o cuerdas.



“Generalmente, las víctimas de estos delitos no son residentes del barrio La Perseverancia. Estas conductas han provocado que este sector se convierta en una zona de tolerancia donde no solo se cometen delitos, sino que se facilitan prácticas como el consumo de drogas”, señaló la abogada.

Un rasgo histórico

Pese a que las autoridades han declarado que la situación delictiva de La Perseverancia no es constante, el exsubsecretario de seguridad de Bogotá Andrés Nieto dijo que la situación de inseguridad en ese lugar no es nueva. “Las denuncias sobre esta zona se remontan a los años 70. Y es que este punto es estratégico para la distribución de droga hacia los estratos altos de la ciudad”.



Según Nieto, este sector se denominó el primer barrio obrero de Bogotá y a raíz de ello se generaron disputas entre familias que con los años fueron normalizando dos conductas: la primera, la venta y distribución de estupefacientes y, por otro lado, el hurto de vehículos de gama alta que transitaban por la Circunvalar hacia los barrios de estrato cuatro y cinco.



“Hay una particularidad sobre este territorio y es que en los 10 últimos años se han identificado dos bandas puntuales: el grupo criminal alias Familia y otro llamado los alias Kamikaze, que fue desarticulada en 2016”. La captura de esta banda, señaló el experto, permitió conocer que estas estructuras delincuenciales estaban organizadas por familias enteras que, generación tras generación, enseñaban el negocio de la droga y el control del territorio.

En la misma vía, desde 1996 EL TIEMPO ya venía registrando los problemas de seguridad en esa zona de la ciudad. En ese entonces, la comunidad asentada entre las calles 31 y 32, entre la Circunvalar y la carrera 3.ª, denunciaban que los ladrones ponían obstáculos en la mitad de la vía para que los conductores redujeran la velocidad y luego les rompían los vidrios con una bujía, les robaban los bolsos, chaquetas y otros objetos que estuvieran a su alcance y salían corriendo ante la mirada indiferente de los vecinos a plena luz del día.



Así las cosas, las historias de Aristizábal y Torres presentaron los mismos patrones delictivos que desde hace 25 años esta comunidad viene denunciando. La Policía asegura que está extremando los controles de seguridad en la zona, que se han realizado capturas y que la situación no es constante. Sin embargo, las cifras reportadas por la Secretaría de Seguridad todavía muestran que los hurtos a personas en la UPZ La Macarena, entre enero y mayo de este año, doblaron el conteo del 2021 para la misma época.



JONATHAN TORO

REDACCIÓN BOGOTÁ

