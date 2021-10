El barrio de Bogotá que están tumbando por el Metro

En junio pasado empezaron las demoliciones de propiedades para el proyecto que agilizará la movilidad en el suroccidente de la ciudad: la ampliación de la avenida Ciudad de Cali. La Alcaldía Mayor y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) están comprando predios en la zona para avanzar en esta obra que mejorará la calidad de vida de miles de personas. Sin embargo, tras el paso de las excavadoras y las grúas, que ya echaron al suelo decenas de edificaciones, hay historias de familias que no querían abandonar sus hogares.



Además, solo el 70 por ciento de los propietarios en el barrio Tairona, de Kennedy, han sido liquidados, aunque ya no hay edificios en pie. Todo el esfuerzo y el sueño de muchos habitantes se convirtieron en escombros. Lo mismo ocurre en Patio Bonito y María Paz, que quedan cerca, y donde han derribado cuadras completas para darles paso a los trabajos del Metro.



Y en ambos lugares el temor y el pánico se sintieron cuando vándalos se apropiaron de terrenos para tumbar casas a la fuerza y desvalijarlas. No obstante, el punto de quiebre fue la intimidación que ejercieron a los vecinos para que la gente del barrio desocupara lo más rápido sus hogares. El plan era claro y concreto, llegar a las puertas de los habitantes, intimidar y derrumbar.



No todos desalojaron de inmediato, algunas personas pusieron en las ventanas de sus casas pancartas dejando claro que la propiedad estaba habitada. Pocos tuvieron la valentía de seguir allí, muchas casas fueron hurtadas y el miedo de que pasara algo más grave fue lo que los obligó a abandonar todo.

A eso se le sumó la inseguridad que se vive en los alrededores, el temor de que personas inescrupulosas pudieran atentar contra sus bienes o sus vidas. No pudieron hacer nada, solo recoger las pertenencias y salir prácticamente corriendo.



El jardín que se fue

Uno de los lugares que desaparecieron fue el jardín infantil Santa Matilde, que se encontraba en toda la avenida Ciudad de Cali con calle 2.ª. El sueño por el que tanto luchó una familia fue derrumbado para darle paso a una avenida más amplia.

La propiedad era de cuatro pisos y su avalúo catastral superaba los 100 millones de pesos. Ante la llegada de las obras, la directora del jardín no tuvo más opción que citar a los padres de familia y a sus profesoras para informarles que iban a tirar al piso el edificio.

El sentimiento de tristeza embargó a esta mujer al guardar, en unas cajas y de la noche a la mañana, todo lo que por más de 23 años construyó. Ella es Nora Chaparro, quien no solo tuvo que despedirse del sitio al que le invirtió casi toda su vida, sino que en esa transición sufrió un saqueo por delincuentes que, además, la intimidaron para que se fuera. “Después de tantos años me tocó salir de lo que algún día fue mi segunda casa”, cuenta con nostalgia.

Recuerdos del jardín

Me acuerdo cuando acompañaba a mi abuela a visitar a la señora Nora para buscar un cupo para mi prima. Recuerdo bien cómo eran los salones, las zonas de juego para que los niños se dispersaran en la hora de descanso; era para muchos como su segundo hogar, acogedor. Era agradable pasar el tiempo ahí y eso era lo que buscaba su directora, hacer un jardín de aprendizaje, pero también lleno de amor.



La tristeza invadió el rostro de los niños que se quedaron sin un jardín infantil que los vio crecer, aprender, reír, jugar. Los padres de familia reubicaron a sus hijos en otros colegios cercanos, las profesoras que tanto le ayudaron a Nora tuvieron que decir adiós y engrosar las cifras de desempleo.



La señora María Amaya fue otra de las afectadas. Con mucho dolor y tristeza tuvo que despedirse de sus dos propiedades, construidas con esfuerzo y repletas de recuerdos, ubicadas en la av. Ciudad de Cali con 2.ª-47 y 2.ª-49. Dos casas que fueron el hogar de sus inquilinos, y que eran el sustento de su día a día.

Así se veía el jardín Santa Matilde, que fue derribado para darle paso a la ampliación de la Ciudad de Cali. Foto: Imagen: Google Street View

Era meticulosa. Todo lo que estaba en la casa lo tenía inventariado: marcos de ventanas, puertas, hasta las cerámicas de los baños, todo estaba en una lista y con evidencia fotográfica para que los arrendatarios no fueran a maltratar ese lugar que tanto le costó levantar.



María y su familia fueron desalojados de la noche a la mañana, el 10 de junio del 2021. Por un tiempo, los servicios públicos los siguieron cobrando común y corriente, pese a que esas dos casas fueron de las primeras en ser derrumbadas. El afán de cobrar por el material y los escombros de la propiedad hizo que el corte de los servicios fuera demorado para la señora María, se fue acumulando más su estrés pues la liquidación de la compra de sus viviendas no ha sido finalizada, aún le falta un 30 por ciento de lo que el IDU le tiene que pagar.



Este fue otro sueño convertido en escombros, una casa llena de recuerdos destruida. Han sido meses de tristeza, de depresión y de ansiedad. Las casas estaban avaluadas por buen precio y lo único que se recibió fueron migajas con una pizca de intimidación.



La entrega del paz y salvo todavía se encuentra pendiente. La delincuencia en esta parte del sector sigue creciendo, y más desde que empezaron la compra de propiedades. Este lugar se ha convertido en un punto fácil para delinquir sin ningún problema, hasta se roban las tapas de los contadores de agua.



María es una vecina muy cercana, es sincera y por eso no esconde su dolor al hablar de las casas en las que sus hijos crecieron. Uno de ellos relata cómo fue el difícil momento de abandonar su casa al lado de su esposa. “Es triste empacar todo e irse lo más rápido posible para que no sucediera nada malo”.



Un edificio esquinero que llevaba muchos años en el barrio fue otra propiedad derrumbada. El edificio contaba con tres plantas grandes, con negocios para la gente en donde se encontraban artículos generales para el hogar, ropa económica. El 1.º de agosto lo tumbaron, ya lo habían desocupado y el propietario aceptó salir sin ningún problema, otro sueño más convertido en escombros.



Lo único que queda es invertir lo que se ganó en la venta del terreno, reubicar los nuevos locales de comercio en el sector, y sembrar una nueva ilusión de la mano de estos nuevos proyectos que seguramente mejorarán la vida de los habitantes.

La gente solo pide que se garantice una ayuda para los pequeños comerciantes y, ante todo, la seguridad de la comunidad de Kennedy, quieren sentirse seguros de transitar por sus calles. Tanto la ampliación de la Ciudad de Cali como la llegada del Metro son una luz al final del túnel. En el barrio Tairona esperan que todo lo que empezó en junio, con las demoliciones, sea en el futuro un bien para todos.

¿Qué dice el Distrito?

Según le explicó el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) a este diario, esta gestión predial se está desarrollando para el proyecto de ‘Ampliación y extensión de la av. Ciudad de Cali al Sistema TransMilenio, entre la av. Circunvalar del Sur y la av. Cl. 170-tramo 4’. Son 45 los predios requeridos y, en total, ocupan un terreno de 8.300 metros cuadrados. A la fecha, hay cinco predios ofertados y 16 ofertas en elaboración. Otros 22 predios están vinculados a la actuación administrativa 110-2020, la cual busca definir quién tiene la “titularidad del derecho de dominio de las áreas requeridas”, esto debido a que parece haber una superposición de zonas de terreno.



Geraldine Vizcaíno Valderrama

Especial para EL TIEMPO

Twitter: @LorenaV7067603*Alianza con escueladeperiodismo@uninpahu.edu.co