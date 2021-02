¿Vandalismo o pelea entre supuestos hinchas de fútbol?

Los comerciantes del barrio Benjamín Herrera de la localidad de Barrios Unidos tuvieron que padecer la arremetida de un grupo de jóvenes que llegaron a un local comercial de la zona y, en gavilla, destruyeron un establecimiento y produjeron toda clase de desmanes.

En la noche de este martes llegaron al lugar e incluso fueron capaces de destruir una motocicleta que estaba estacionada en el lugar. Todos portaban camisas de un equipo de fútbol.

Uno de los testigos dijo que vestían prendas del equipo Millonarios pero que no se comportaban como hinchas sino como vándalos que llegaron a destruirlo todo. "No sé si si intención era robar o si me estaban buscando a mí. Lo más triste es que estaba mi mamá y mi esposa y ellas vivieron momentos de pánico", dijo uno de los trabajadores del lugar.

Este testigo cree que podría ser un grupo de supuestos hinchas de kennedy. Eran unas 20 personas que parecían buscar algún tipo de pelea. De hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el detonante fue un conflicto personal.

Los delincuentes usaron, incluso, palos y machetes, para destruir la motociclea propiedad de un joven de 22 años. Él denuncia estar siendo perseguido por estos barristas . "Ellos sabían que yo trabajaba acá, yo me quise retirar de la 3143, antes se llamaban Comando Azules, hay mucha gente que no va con esa organización, por eso pasó lo de Kennedy y por eso los hinchas de millos se están atacando".

Esta situación obligó todo un despliegue operativo por parte de la Policía Metropolitana para dispersar a los protagonistas de los desmanes. Los comerciantes del sector piden que se investigue qué está sucediendo entre estos barristas para evitar que se produzcan más hechos de violencia en el sector.

