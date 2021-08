Relato de un hincha: ‘Mi hija sintió terror de ver hombres con cuchillos’

Todo nace de una iniciativa que tuvimos con mi esposa. Queríamos darles una sorpresa a nuestro hijo de cinco y a nuestra hija de 6 años. El menor practica fútbol desde que tenía dos y medio y dice que sueña con jugar a nivel profesional y en la Selección Colombia para ayudarle a James Rodríguez.

Creímos que era pertinente asistir al estadio porque se vendía una parte de la gradería como ‘Tribuna Familiar’ y para completar la compra, incluso tuvimos que registrar nuestros datos completos con nombres, apellidos y números de documento. El mapa estaba publicado en Internet. Se suponía que las sillas eran numeradas y que había el distanciamiento entre los asistentes y los núcleos familiares.



Cuando íbamos llegando, grabamos un video con nuestros hijos porque queríamos inmortalizar la primera vez que ellos iban al estadio. La verdad, estaban muy emocionados de vivir esa experiencia. Mi nene llevaba un año pidiéndome esa visita.

A mi suegra la tumba al piso un hincha de Nacional que llevaba un cuchillo porque quería pasar hacia donde estaban de Santa Fe, supongo que para agredirlos.

Cuando llegamos a los anillos de seguridad del estadio me extrañó que no hubiera ni policía antimotines, ni policía de carabineros, solo estaba la fuerza disponible, los gestores de paz y creería que la logística del evento.



Nosotros decidimos dejar sombrillas, correas y otros elementos que pudieran quitarnos en la entrada, lo curioso es que mi suegra llevaba en su bolso un tarrito plástico de alcohol para aplicarnos en las manos y en la entrada nos lo quitaron porque no estaba permitido.



Cuando logramos ingresar, la entrada fue increíble, la felicidad de mis hijos era tremenda, pero aquí vemos el segundo problema: La tribuna que era familiar estaba también ocupada por personas que pertenecían a barras bravas tanto de Nacional como de Santa Fe a lado y lado de la tribuna. Fue evidente que así era porque cantaban todo el tiempo y para completar, ubicaron a la barra de ‘Los Del Sur’ justo abajo de nosotros, en la lateral norte.

En esta foto se ve el momento del caos durante el partido Santa Fe -Nacional. Foto: Archivo particular.

El primer tiempo transcurrió normal, era un partido tranquilo, solo cantos y alegría. Recuerdo que estábamos rodeados de varias familias ubicadas en el centro de la gradería de la tribuna familiar y mezclados, tanto hinchas de Santa Fe como de Nacional. Ojo, había niños pequeños, adultos mayores, mujeres…

El comienzo de la pesadilla

Cuando terminó el primer tiempo y empieza el entre tiempo, comenzó la pesadilla. Los de la barra ‘Los del Sur’, que estaban debajo de nosotros, sacaron a algunas personas que se estaban agrediendo entre ellos.



A su vez, los hinchas de Santa Fe, que estaban detrás de nosotros, empezaron a chiflarlos y a cantarles cosas ofensivas como deseando que se murieran todos y se mataran entre ellos, refiriéndose a la barra de ‘Los del Sur’.



En ese momento empezaron a lanzarse monedas y otros elementos contundentes y luego, los hinchas Santafé que estaban a nuestra derecha, pasaron hacia el costado oriental de la tribuna donde estaban los hinchas de Nacional.

En ese punto intentan mediar los gestores de convivencia y es ahí cuando se ve en los videos de internet que se empiezan a trepar por las columnas de las tribunas los hinchas de Nacional que estaban en la parte inferior de lateral norte.



Cuando los primeros muchachos se trepan y llegan al frente es cuando todo se descontrola porque las agresiones físicas empiezan entre ellos y todas las familias entramos en el pánico de tratar de salir.



No había una ruta de evacuación ni un comité que ayudara en ese punto, por lo tanto, nadie sabía para donde irse. No vimos a ningún policía en la tribuna alta donde estábamos las familias, todos estaban en la tribuna baja y más cerca de la barra visitante de Nacional. No hubo intervención rápida porque no hubo tiempo de reaccionar. Todo pasó muy rápido.



Fueron los minutos más largos de nuestra vida, yo tomé en brazos a mi hijo y mi esposa a nuestra hija. Mi suegra iba de la mano de mi pareja y cuando estábamos camino a salir, ya los hinchas de Nacional estaban acorralando a los hinchas de Santa Fe.

En ese momento me pierdo de mi esposa por el caos y ella queda con la niña y mi suegra en medio de la trifulca. Hay una foto en la que se ve al presunto agresor del hincha de Santa Fe y a mi familia muy cerca de esta persona, realmente a muy pocos metros.



A mi suegra la tumba al piso un hincha de Nacional que llevaba un cuchillo porque quería pasar hacia donde estaban de Santa Fe, supongo que para agredirlos.



En medio del caos hubo un hincha del equipo rojo que arropó a mi familia, él llevaba chaqueta de jean y camiseta de Santa Fe. Decide exponer su propia vida para salvar a mi familia y protegerla de los agresores.



Mi hija en algunas fotos se visualiza en brazos de mi esposa, con sus piernas por fuera de las barandas porque en la tribuna de abajo hay un policía que le decía a mi pareja que soltara a la niña pues varios papás lo hicieron para sacarlos del caos, sin embargo, la niña de aferró a mi esposa y le pidió entre lágrimas que no la soltara y ella, afortunadamente, en cuestión de segundos decidió no hacerlo.

Los hinchas de Santa Fe que estaban a su alrededor le ayudaron a ellas tres: mi esposa, mi hija y mi suegra. Eso ocurrió hasta que llegan al costado occidental de la tribuna familiar en donde había una división en acrílico y policía del otro lado, es decir, en occidental, ayudando a las familias a que pasaran al otro lado y de esta manera sacarlas de la barbarie.



Cuando yo salgo de la boca túnel con mi hijo en brazos, empiezo a ver que salen varios hinchas de Santa Fe heridos en sus cabezas, con golpes contundentes. Y luego veo cómo en camilla evacúan al señor que se ve brutalmente agredido en su cabeza totalmente inmovilizado. En ese momento pensé que había fallecido; obviamente todo esto lo vio mi hijo, él estaba conmigo.



Yo intenté devolverme en varias ocasiones, pero con mi bebé en brazos no fue posible, estaban lanzando muchas cosas y un policía ubicado en la entrada me sacó en una ocasión. En uno de los intentos por regresar pude ver a unas personas con chaquetas blancas que estaban rodeando contra las barandas a una familia y me llamaron para que entrara de nuevo a la tribuna porque me podían proteger, pero no accedí porque estaba tratando de localizar a mi esposa y mi suegra.

Mi esposa tuvo que ser fuerte frente a mi hija y a mi suegra, pero cuando me vio se desboronó en mis brazos. Lloró desconsolada.

Luego traté de ir hacia las puertas de la tribuna lateral norte y es ahí cuando intento llamar a mi esposa a su teléfono móvil. Milagrosamente me contesta y me dice muy alterada que había personas con cuchillos que pasaron muy cerca de nuestra hija, que habían tumbado a mi suegra y logrado pasar a occidental porque los hinchas de Santa Fe ayudaron a las familias a salir del caos.



Cuando logra calmarse un poco acordamos salir del estadio y cuando voy evacuando el señor de la puerta me pregunta si estoy seguro de salir con mi hijo en brazos y me desea buena suerte pues ni la organización sabía qué estaba pasando en las afueras del estadio o qué podría pasar.



El encuentro con mi esposa y mi hija fue desgarrador. Ella tuvo que ser fuerte frente a mi hija y a mi suegra, pero cuando me vio se desboronó en mis brazos. Lloró desconsolada, me dijo que le pidió a un hincha de Nacional que tenía un cuchillo que por favor no les hiciera nada, que ella estaba con la niña y el tipo siguió su camino.

Mi hija no paró de llorar en el camino a casa, quedó muy afectada porque vio todo, vivió un conflicto que no merecía vivir. Me dijo: “Papá, vi a personas malas con cuchillos". Esa noche se despertó en varias ocasiones llamándome para que la ayudara.



Como conclusión, quiero invitar a todas las familias del fútbol y en especial a las familias que estuvimos allí a que nos unamos y tomemos el control de este lindo espectáculo del futbol que debe servir para unirnos como colombianos y no para seguir con la de violencia y la desigualdad que nos marca como sociedad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

