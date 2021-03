Bares: sí hay protocolos en Bogotá, pero no fecha de pilotos

En veremos quedó el piloto de reactivación de al menos 2.000 bares en Bogotá. Después de que la Secretaría de Desarrollo Económico anunció el lunes que se tenía un importante avance en el desarrollo de los protocolos, y de que este martes reafirmó que estaban a un paso de abrir este mismo fin de semana, un trino de la alcaldesa Claudia López cambió los planes.



“Apenas estamos avanzando en vacunación. Las mesas técnicas con el sector de bares para mejorar en ventilación y consumo responsable apenas van avanzando. Por ahora no hay autorización de reapertura general de bares, rumba y discotecas. No podemos arriesgarnos a un tercer pico”, trinó la mandataria en la mañana, cuando ya en los medios la secretaria, Carolina Durán, hablaba de una reactivación casi que segura.

Y a la alcaldesa se sumó también el secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien manifestó: “Yo quiero ser profundamente respetuoso con lo que le corresponde a cada cartera. A la Secretaría de Salud le remitieron los protocolos para una eventual apertura de unos bares en la ciudad. En este momento los estamos evaluando, y cuando saquemos nuestro concepto nos referiremos. La decisión de si se abren está en manos de la alcaldesa y la Secretaría respectiva”.



Después de un par de horas de incertidumbre, la Secretaría de Desarrollo Económico llegó a una conclusión. “Hasta no tener certeza de lo que vamos a negociar para Semana Santa no hay ningún anuncio de fecha de inicio de piloto de bares”, afirmó la Oficina de Comunicaciones, e indicó que “la última palabra la tienen el ministro del Interior y la alcaldesa según las condiciones de salud de la ciudad”.



En medio de esa ‘patinada’ de decisiones, quedó en vilo el sector de bares. El mismo que, según cifras dadas por la Secretaría de Desarrollo, tenía, a 2020, 36.000 establecimientos, de los cuales 8.400 cerraron ante el golpe de la pandemia. Los cálculos de los gremios apuntan a que solo quedan 20.000 bares en la ciudad, de los cuales se esperaba que un 10 por ciento participara en el piloto del Distrito.



Es decir, no se hablaba de una apertura general, sino de un piloto con cerca de 2.000 bares autorizados.



Sin embargo, con el timonazo del Distrito, los gremios tuvieron que convocar nuevos encuentros ayer durante la tarde. Aunque EL TIEMPO trató de comunicarse con Asobares, sus directivos estuvieron reunidos durante toda la jornada de ayer definiendo, seguramente, el siguiente paso.



Del lado del Distrito, se supo que la Secretaría de Salud, ya tenía “el concepto definido de los protocolos de bioseguridad” y que el primer piloto “deberá cumplir con todas las condiciones necesarias, así como la prueba de nuevas alternativas de ventilación”.

El protocolo

Desde mediados de febrero, y después de una crisis con los gastrobares, el Distrito –desde las secretarías de Gobierno y Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo– y empresarios de bares y discotecas se sentaron a una mesa de concertación para trazar el futuro de este sector: ya no se usaría el concepto de ‘gastrobares’ ni se hablaría de prohibición, sino de apertura con reglas de juego claras para las partes. En ese momento, el Distrito advirtió que “estos sitios de entretenimiento nocturno no podrán funcionar hasta que existan un protocolo y una reglamentación para su operación”.



La única forma de consumir licor en un establecimiento, hasta el momento, es que este sea acompañado de una comida. Ese requisito, de hecho, les había exigido a los establecimientos habilitar espacios de preparación de alimentos. Desarrollo Económico calcula que 6.000 lograron la adaptación, pero otros tuvieron que seguir con las puertas cerradas en tanto llegaba su momento.



Mientras eso sucede, el Distrito ha hablado de alivios al sector como un descuento del 25 por ciento en el ICA y un congelamiento del predial que los dueños de los establecimientos podrán pagar en cuotas. También se habló de un programa que cubre un subsidio de nómina.

¿Por qué las reservas?

La apertura de los bares ha tenido reservas de las autoridades por las dinámicas que se manejan allí. Comportamientos como la suspensión del uso de tapabocas, el relajamiento de medidas producido por la ingesta de licor y los riesgos de aglomeración son algunos de los temores que comparten epidemiólogos y el Distrito.



Y a estos se suma un factor clave: ¿cómo resolver la cuestión de la ventilación?

La Secretaría de Desarrollo Económico expresó ayer que se exigirá que los bares tengan ventilación natural o, en su defecto, una ventilación artificial. Mañana, a las 3 p.m., habrá un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito para “poner en contacto a los sectores de gastronomía y bares con potenciales soluciones técnicas para ventilación al interior de estos establecimientos”.



La cautela es, en parte, explicable por el temor a una posible tercera ola entre marzo y abril. El Distrito, en repetidas ocasiones, ha advertido que, aunque se avanza en la vacunación, se debe priorizar el autocuidado.

Dudas y respuestas a una eventual apertura

¿Se podrá volver a los bares este fin de semana?

​

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, no hay anuncio de una fecha concreta de reactivación. Al momento, se mantiene la mesa de concertación entre Distrito y bares.



En todo caso, ¿qué tienen que hacer los bares para ser parte del piloto?

​

Deben ingresar a www.desarrolloeconomico.gov.co, buscar la opción ‘Reactivación económica’ y, una vez allí, hacer clic en el botón ‘bares’.



“Postulan su establecimiento si cumple con los protocolos de bioseguridad y con posterioridad a la recepción de una carta, que no debe tardar más de 48 horas en llegar, podrán habilitar sus espacios, y de manera aleatoria la Secretaría de Salud realizará visitas de inspección, control y vigilancia”, detalló la secretaria de Desarrollo Económico, Carolina Durán.



¿Se puede bailar?

​

No. La reactivación de bares no incluye las discotecas. Solo se podrá consumir licor.



¿Se tiene que pedir comida para poder tomar licor?:

​

“Inicialmente, no. La comida no es la fuente principal de su negocio. Van a tener un manejo responsable de alcohol”, respondió Durán.



¿Hasta qué hora estarán abiertos los bares?

​

Podrán operar hasta medianoche.



¿Qué protocolos se aplicarán?

​

– Distanciamiento social de dos metros entre mesas.

– Ventilación natural, donde sea posible, o artificial.

– Promover que la venta de entradas se haga de manera previa, con el fin de evitar las aglomeraciones en vía.

– Promover prácticas como la carta digital o por escaneo de QR.

