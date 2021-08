Asobares le pide a Bogotá extender horarios para bares y discotecas

Nuevamente, Asobares, la Asociación de Bares de Colombia, le solicitó a la Alcaldía de Bogotá "la normalización de horarios para los bares y discotecas".



Hoy, estos establecimientos pueden operar hasta la 1 a.m.; pero la petición de Asobares es que estos puedan funcionar hasta las 3 a.m.

Asobares argumenta que hoy la reducción de ocupación UCI y el avance en vacunación permitía pensar en la extensión de horario.



Indican, además, que hacerlo no solo traería beneficios en términos de empleo, sino que reduciría la clandestinidad de la rumba después de la 1 a.m.



"La apertura para los bares desde el 8 de junio y la ampliación de horario en

ese momento para los gastrobares, ha generado cerca de 6.000 nuevos

empleos entre directos y no directos. Empleo que con la ampliación horaria

y con el mensaje de reactivación total, sin duda aumentará significativamente

y mucho más con programas como el de Empleo Joven que la SDDE esta

impulsando", resaltó Asobares en una carta enviada a la alcaldesa Claudia López.



Otra de las solicitudes de Asobares es reactivar la figura de 'Sello Seguro'. Este, explican, es un "sello de calidad que nació en

el acuerdo de concejo 581 de 2015 y se materializó en 2018 con el decreto

372 (Art 5); el cual otorga a los establecimientos que, presentando los

requisitos adicionales requeridos , sean aprobados dos beneficios : 1)

Extender en su horario de funcionamiento 2 horas adicionales los días

miércoles, jueves , viernes , sábado y domingo cuando sea prefestivo y 2) El

Instituto Distrital de Turismo, podrá vincularlo en sus publicaciones como

establecimiento de comercio que cumple con altos estándares de seguridad.

¿Qué dice la Alcaldía?

Frente a la solicitud, la alcaldesa Claudia López respondió que por ahora no se contempla esa posibilidad.



"Llevamos un par de meses de apertura. Por ahora han sido bastante juiciosos y organizados. Pero les ruego que entiendan que debemos tener un poquito de precaución porque tenemos la Delta circulando", respondió López.

