Un total de 21 jóvenes fueron robados en el Bar Wasa Wasa, que se camufla bajo la razón social de un sindicato llamado ASINCAL para que la Policía no lo pueda sellar cuando hacen fiestas clandestinas. Eso denunciaron las víctimas y algunos residentes del sector.



(Le puede interesar: Otra muerte en discoteca de Bogotá alerta sobre falta de protocolos de atención)

Facebook Twitter Linkedin

En este bar clandestino fueron robados 21 jóvenes. Foto: Archivo particular

Este lugar está ubicado en la avenida Caracas No. 40-47. Quien puso la denuncia en una madre de familia. Su hija fue una de las víctimas de un robo masivo.



El viernes 17 de febrero un grupo de jóvenes universitarios se fueron a celebrar el cumpleaños de una compañera de estudio. “Entre ellos estaba mi hija que, además, es menor de edad”.



(Además: Bebé fue estrangulado con un cable de celular en Bogotá)



Ella no sabe cómo llegaron hasta este establecimiento, pues estudian lejos del lugar. Lo cierto es que allí les pidieron 10.000 pesos para entrar y 10.000 más para guardar las maletas en un locker. “Ellos no podían entrar si no pagaban por este servicio, contó la mujer.



Cuando se terminó la fiesta y fueron a reclamar sus pertenencias se las habían robado todas. Las autoridades fueron alertadas de forma inmediata. “Cuando mi hija me llamó, angustiada, y luego, yo llego al establecimiento, había dos policías. Me dijeron que no podían hacer nada porque ese predio pertenece o es la sede de un sindicato y que desde que funcionaba, hace más de ocho años, no habían podido hacer nada. Que ni la Alcaldía, ni la Policía, habían logrado sellarlo”.

Lea más noticias de Bogotá

- Quiénes están detrás de los volantes con amenazas en Kennedy



- Tragedia en Bogotá: joven murió linchado por reclamar que le bajaran a la música



- Joven murió en extrañas condiciones en un bar en el norte de Bogotá



REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com